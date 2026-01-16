México

Protestan custodios del Cereso de El Hongo, en Tecate: denuncian descuentos y falta de equipo

Custodios del penal de El Hongo, en Tecate, se declararon en paro para exigir mejores salarios, equipo de seguridad y el fin de descuentos injustificados

Custodios del Cereso de El
Custodios del Cereso de El Hongo bloquearon el acceso principal del penal durante el cambio de turno matutino en protesta por sus condiciones laborales. (Foto: Twitter@Jaime_Delgado)

Custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) de El Hongo, ubicado en el municipio de Tecate, en Baja California, se declararon en paro de labores este pasado jueves 15 de enero, como medida de protesta ante lo que califican como condiciones laborales precarias, salarios insuficientes, descuentos injustificados y falta de equipo de seguridad.

La movilización inició durante el cambio de turno matutino, cuando los custodios que debían ingresar a trabajar se negaron a hacerlo, bloqueando el acceso principal al penal. Los manifestantes exigieron la presencia de un representante del gobierno del estado que escuchara directamente sus demandas y ofreciera una respuesta formal.

Mientras tanto, el personal que se encontraba al interior del penal permaneció resguardando las instalaciones, aunque sin realizar las actividades operativas habituales, lo que evidenció la tensión que se vive dentro del centro penitenciario.

Denuncian descuentos y sueldos insuficientes

Los custodios señalaron que uno de los principales reclamos es la aplicación de descuentos salariales sin explicación clara, lo que ha afectado de manera directa sus ingresos.

Hay una serie de descuentos que no nos han informado el porqué. Aunado a eso, los salarios son bajos para el nivel de riesgo que enfrentamos diariamente”, expresaron algunos de los trabajadores durante la protesta.

Trabajadores penitenciarios exigen mejores salarios
Trabajadores penitenciarios exigen mejores salarios y equipo de seguridad, al advertir que resguardan a internos de alta peligrosidad sin protección adecuada. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Indicaron que estas prácticas se han vuelto recurrentes y que, pese a haber presentado quejas en ocasiones anteriores, no han recibido respuestas ni soluciones concretas por parte de las autoridades correspondientes.

Falta de equipo pone en riesgo sus vidas

Otro de los señalamientos más graves hechos por los custodios es la carencia de equipo de seguridad, indispensable para desempeñar su labor dentro del penal.

Estamos resguardando a personas de alta peligrosidad prácticamente con las manos vacías. No contamos con el equipo necesario para proteger nuestras vidas”, denunciaron.

Los manifestantes aseguraron que esta situación pone en riesgo tanto a los trabajadores como a la propia estabilidad del centro penitenciario, ya que la falta de herramientas adecuadas limita su capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

Protestas previas y silencio oficial

Este paro no es un hecho aislado. Apenas en diciembre pasado, custodios penitenciarios realizaron una protesta en la ciudad de Tijuana por motivos similares, relacionados con condiciones laborales deficientes y descuentos salariales injustificados.

El paro de labores en
El paro de labores en el Cereso de El Hongo se suma a protestas previas realizadas por custodios en Baja California. REUTERS/Jose Luis Gonzalez TPX IMAGES OF THE DAY

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido un posicionamiento oficial respecto al paro en el Cereso de El Hongo ni ha informado si se establecerá una mesa de diálogo para atender las demandas.

Los custodios advirtieron que mantendrán las acciones de protesta hasta que exista un acercamiento real por parte del gobierno, pues aseguran que su labor es fundamental para la seguridad pública, pero continúa siendo invisibilizada y desprotegida.

