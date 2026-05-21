Sheinbaum confirma reunión con el secretario de seguridad de Estados Unidos, mientras la zar antidrogas pospone su visita a México

Tres figuras políticas, una con la bandera de México y dos con la bandera de Estados Unidos de fondo, simbolizan la relación bilateral entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que este jueves 21 de mayo sostendrá un encuentro con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin. La cita está programada a las 12:00 horas y, posteriormente, se llevará a cabo una mesa de trabajo con el gabinete de seguridad, tal como se anticipó en su conferencia del pasado lunes.

Sheinbaum detalló que el arribo de la delegación estadounidense a nuestro país es resultado de los acuerdos alcanzados con el presidente Donald Trump durante su última llamada telefónica.

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Como parte de esta agenda bilateral, también se había pactado la visita de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de EEUU (conocida como la zar antidrogas), originalmente prevista para el próximo lunes 25 de mayo.

A pesar de los acuerdos previos, la mandataria mexicana adelantó que la visita oficial de Carter a México podría posponerse: “Me comentó Roberto Velasco (secretario de Relaciones Exteriores) que es el tema de Sarah Carter, que a lo mejor no viene el lunes; se pospondría la reunión por asuntos de agenda”.

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La presidenta habló sobre las reuniones programadas con funcionarios estadounidenses. (Presidencia)

¿Por qué Sheinbaum quiere hablar con la zar antidrogas? En su conferencia del lunes, la mandataria señaló que considera relevante conversar con Sara Carter: “Nos interesa mucho hablar con ella porque, ¿cuál es la mejor manera que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Disminuyendo el consumo , evitando que entren armas a México.Es la mejor manera que Estados Unidos tiene, y combatiendo los cárteles que operan en Estados Unidos. Entonces, si quiere ayudar a México para disminuir la violencia en México, lo mejor que puede hacer es atender la prevención, la salud pública. Afortunadamente, hoy lo reconocen en un documento".

Migrantes mexicanos: uno de los temas relevantes en la reunión con el secretario de seguridad

Aunque las reuniones estratégicas con el secretario de Seguridad siguen en pie para afianzar la cooperación entre ambas naciones. Sheinbaum destacó que en su reunión con Markwayne Mullin, buscará hablar sobre “el entendimiento con Estados Unidos (...) con el que hemos venido trabajando muy bien con Estados Unidos; lo que queremos es seguir trabajando en el marco de nuestro entendimiento”.

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Students from Washington, D.C. high schools participate in an "End ICE brutality" protest by the Lincoln Memorial in Washington, D.C., U.S., February 27, 2026. REUTERS/Kylie Cooper

De acuerdo con la presidenta, entre los asuntos que abordará con el funcionario estadounidense, destaca el tema de los migrantes mexicanos que han fallecido en manos del ICE.

“Vamos a hablar de distintos temas, también, pues, la defensa de nuestros mexicanos allá y el respeto a sus derechos humanos”, declaró Sheinbaum.

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