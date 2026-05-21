México

Sheinbaum confirma reunión con el secretario de seguridad de Estados Unidos, mientras la zar antidrogas pospone su visita a México

El arribo de representantes del gobierno norteamericano responde a compromisos establecidos en una reciente conversación telefónica entre líderes de ambos países

Guardar
Google icon
Una imagen de tres figuras políticas, dos mujeres y un hombre, frente a las banderas de Estados Unidos y México unidas orgánicamente en el fondo.
Tres figuras políticas, una con la bandera de México y dos con la bandera de Estados Unidos de fondo, simbolizan la relación bilateral entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que este jueves 21 de mayo sostendrá un encuentro con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin. La cita está programada a las 12:00 horas y, posteriormente, se llevará a cabo una mesa de trabajo con el gabinete de seguridad, tal como se anticipó en su conferencia del pasado lunes.

Sheinbaum detalló que el arribo de la delegación estadounidense a nuestro país es resultado de los acuerdos alcanzados con el presidente Donald Trump durante su última llamada telefónica.

PUBLICIDAD

Como parte de esta agenda bilateral, también se había pactado la visita de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de EEUU (conocida como la zar antidrogas), originalmente prevista para el próximo lunes 25 de mayo.

A pesar de los acuerdos previos, la mandataria mexicana adelantó que la visita oficial de Carter a México podría posponerse: “Me comentó Roberto Velasco (secretario de Relaciones Exteriores) que es el tema de Sarah Carter, que a lo mejor no viene el lunes; se pospondría la reunión por asuntos de agenda”.

PUBLICIDAD

La presidenta habló sobre las reuniones programadas con funcionarios estadounidenses. (Presidencia)

¿Por qué Sheinbaum quiere hablar con la zar antidrogas? En su conferencia del lunes, la mandataria señaló que considera relevante conversar con Sara Carter: “Nos interesa mucho hablar con ella porque, ¿cuál es la mejor manera que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Disminuyendo el consumo , evitando que entren armas a México.Es la mejor manera que Estados Unidos tiene, y combatiendo los cárteles que operan en Estados Unidos. Entonces, si quiere ayudar a México para disminuir la violencia en México, lo mejor que puede hacer es atender la prevención, la salud pública. Afortunadamente, hoy lo reconocen en un documento".

Migrantes mexicanos: uno de los temas relevantes en la reunión con el secretario de seguridad

Aunque las reuniones estratégicas con el secretario de Seguridad siguen en pie para afianzar la cooperación entre ambas naciones. Sheinbaum destacó que en su reunión con Markwayne Mullin, buscará hablar sobre “el entendimiento con Estados Unidos (...) con el que hemos venido trabajando muy bien con Estados Unidos; lo que queremos es seguir trabajando en el marco de nuestro entendimiento”.

Students from Washington, D.C. high schools participate in an "End ICE brutality" protest by the Lincoln Memorial in Washington, D.C., U.S., February 27, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
Students from Washington, D.C. high schools participate in an "End ICE brutality" protest by the Lincoln Memorial in Washington, D.C., U.S., February 27, 2026. REUTERS/Kylie Cooper

De acuerdo con la presidenta, entre los asuntos que abordará con el funcionario estadounidense, destaca el tema de los migrantes mexicanos que han fallecido en manos del ICE.

“Vamos a hablar de distintos temas, también, pues, la defensa de nuestros mexicanos allá y el respeto a sus derechos humanos”, declaró Sheinbaum.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEstados UnidosSara CarterMarkwayne Mullinmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Delgado afirma que hay diálogo con la CNTE, considera innecesario un paro rumbo al Mundial 2026

El titular de la SEP aseguró que se han realizado más de 140 reuniones con el magisterio en el último año y destacó avances en sus demandas

Mario Delgado afirma que hay diálogo con la CNTE, considera innecesario un paro rumbo al Mundial 2026

Ataque armado en puesto de hamburguesas de Culiacán deja un elemento de la Guardia Nacional muerto y otro herido

Un grupo de hombres armados arribaron al establecimiento y dispararon contra los clientes, dejando dos civiles más heridos

Ataque armado en puesto de hamburguesas de Culiacán deja un elemento de la Guardia Nacional muerto y otro herido

Prepara tu bolsillo: la fiebre por la IA encarecerá los celulares en México, advierten expertos

El aumento acelerado en la demanda de memorias para centros de datos y sistemas de inteligencia artificial elevó el precio de componentes clave

Prepara tu bolsillo: la fiebre por la IA encarecerá los celulares en México, advierten expertos

Qué quitarle o agregarle al café si padeces hipertensión y cuántas tazas al día son seguras

El consumo de café requiere ajustes específicos para evitar riesgos, además de limitar la cantidad de tazas diarias

Qué quitarle o agregarle al café si padeces hipertensión y cuántas tazas al día son seguras

“El narco está en dos alcaldes, no en el gobierno”: Sheinbaum minimiza detención de ediles de Morelos ligados al Cártel de Sinaloa

La presidenta sostuvo que las investigaciones federales apuntan contra funcionarios municipales específicos y rechazó afirmar que el crimen organizado se infiltró en el gobierno de Morelos

“El narco está en dos alcaldes, no en el gobierno”: Sheinbaum minimiza detención de ediles de Morelos ligados al Cártel de Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en puesto de hamburguesas de Culiacán deja un elemento de la Guardia Nacional muerto y otro herido

Ataque armado en puesto de hamburguesas de Culiacán deja un elemento de la Guardia Nacional muerto y otro herido

“El narco está en dos alcaldes, no en el gobierno”: Sheinbaum minimiza detención de ediles de Morelos ligados al Cártel de Sinaloa

Decomisan en Chihuahua más de 20 mil pastillas de fentanilo en camión procedente de Culiacán

Arresto de alcaldes y funcionarios de Morelos fue por denuncias ciudadanas que recibió Sheinbaum en sus giras por México

Tigres de bengala, droga y balas: el hallazgo insólito en una huerta de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Vicente Fernández Jr. revela por qué excluyó a Camila y Alex Fernández del tributo a Chente: “El lugar se gana”

Vicente Fernández Jr. revela por qué excluyó a Camila y Alex Fernández del tributo a Chente: “El lugar se gana”

Fátima Bosch convivió con Giovanni Laguna días antes de la brutal golpiza a Miss Venezuela

Por qué aseguran que el accidente de Paola Suárez fue una ‘bomba de humo’ para olvidar su cancelación

Gaby Spanic revela el procedimiento estético que utiliza para mantener su figura que presenta el Dr. Gamaliel Román

Homenaje a ‘Chente’ fractura a la dinastía: hijo de Vicentillo lanza dardo contra su padre por excluirlo

DEPORTES

Qué visitar en las sedes del Mundial 2026 en Mexico: guia turistica de CDMX, Monterrey y Guadalajara

Qué visitar en las sedes del Mundial 2026 en Mexico: guia turistica de CDMX, Monterrey y Guadalajara

Matías Almeyda firma como nuevo entrenador de Monterrey

Efraín Juárez frena pregunta incómoda de reportero antes de la Final ante Cruz Azul: “No voy a contestar suposiciones”

Cómo moverse en CDMX durante el Mundial 2026: metro, metrobús, Uber y todas las opciones de transporte

Jorge Sánchez revela las complicaciones que tienen los futbolistas mexicanos en Europa: “Piensan que es fácil”