Gaby Spanic revela el procedimiento estético que utiliza para mantener su figura que presenta el Dr. Gamaliel Román

La actriz se suma al lanzamiento de esta tecnología no invasiva que combate la grasa localizada y la flacidez estimulando el colágeno

La búsqueda de alternativas estéticas que ofrezcan resultados contundentes sin la necesidad de pasar por el quirófano sigue transformando la industria de la belleza en México.

En este panorama, el cirujano y empresario Gamaliel Román, fundador de la clínica ‘Dr. Gama’, presentó de manera oficial su más reciente adquisición tecnológica: el tratamiento corporal no invasivo Exilis Ultra y la actriz Gaby Spanic fue una de las invitadas especiales.

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Durante el evento, la protagonista de exitosas producciones televisivas compartió que actualmente apuesta por procedimientos no invasivos para mantener su figura y cuidar su apariencia física, motivo por el cual decidió probar esta nueva aparatología estética que comienza a ganar popularidad en México.

“Exilis Ultra” es un tratamiento de última generación que combina radiofrecuencia y estimulación térmica para ayudar a reducir grasa localizada, mejorar la firmeza de la piel y estimular la producción de colágeno, todo ello sin necesidad de cirugía ni largos tiempos de recuperación.

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La actriz Gaby Spanic y el Dr. Gamaliel Román presentan en exclusiva el revolucionario tratamiento Exilis Ultra en la clínica Dr. Gama de Polanco

¿Qué es Exilis Ultra y cómo funciona?

De acuerdo con Gamaliel Román, fundador de la clínica “Dr. Gama”, el procedimiento está diseñado para moldear distintas áreas del cuerpo mediante tecnología estética avanzada.

“Exilis es un aparato de última generación que permite reducir la grasa en áreas localizadas, estimular el colágeno de la piel e ir moldeando el cuerpo, esto a través de estimulación térmica en combinación con la radiofrecuencia”, explicó el especialista durante la presentación oficial.

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El tratamiento está enfocado en personas que desean combatir la flacidez o mejorar el aspecto corporal sin recurrir a intervenciones quirúrgicas invasivas. Según explicó el médico, uno de los principales atractivos de esta tecnología es que los cambios pueden comenzar a notarse desde las primeras sesiones.

La actriz Gaby Spanic comentó que busca alternativas estéticas que le permitan conservar su figura sin procedimientos agresivos, por lo que quedó satisfecha tras realizarse el tratamiento.

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Tratamientos no invasivos ganan popularidad

En los últimos años, la demanda de tratamientos estéticos no invasivos ha incrementado debido a que muchas personas prefieren procedimientos con menor tiempo de recuperación y menos riesgos en comparación con cirugías tradicionales.

Bajo este panorama, Gamaliel Román aseguró que “Exilis Ultra” representa una de las tecnologías más innovadoras disponibles actualmente en México y destacó que su clínica es de las primeras en incorporar este equipo especializado.

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“Esta nueva aparatología es una maravilla para las personas que buscan algo no invasivo y desde la primera sesión notarás cambios, siempre traemos los mejores procedimientos para que todos puedan venir a realizárselos”, señaló.

Además de ayudar a disminuir grasa localizada, el tratamiento también está orientado a tonificar diversas zonas del cuerpo y mejorar la elasticidad de la piel mediante la estimulación natural de colágeno.

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La actriz Gaby Spanic y el Dr. Gamaliel Román presentan en exclusiva el revolucionario tratamiento Exilis Ultra en la clínica Dr. Gama de Polanco

Dr. Gama prepara su tradicional Botox Party 2026

Durante la presentación, Gamaliel Román también adelantó que el próximo mes dará a conocer la invitación oficial para su ya conocida “Botox Party 2026”, evento que se ha convertido en una de las actividades más populares entre sus clientes y seguidores en redes sociales.

Con la llegada de tecnologías como “Exilis Ultra”, el mercado de la medicina estética continúa evolucionando en México, impulsando procedimientos cada vez menos invasivos y enfocados en resultados rápidos para quienes buscan cuidar su imagen personal.

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