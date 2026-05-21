Los rincones de tu casa donde se esconden los alacranes y que nunca revisas

La mayoría de las picaduras de alacrán ocurren dentro de casa, ya que estos arácnidos buscan refugio en grietas y superficies cercanas a las paredes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el interior de miles de hogares de México y América Latina, el alacrán ha dejado de ser un visitante ocasional de zonas rurales para convertirse en un residente habitual de dormitorios, cocinas y baños.

La sinantropía escorpiónica—su adaptación a convivir con el ser humano—es un fenómeno reconocido por autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

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Puntos ciegos: los escondites invisibles del alacrán en el hogar

Las autoridades en salud pública de diversos países han advertido que la mayoría de los accidentes con alacranes se producen dentro de las viviendas y no en el exterior.

Este hecho se explica porque los escorpiones no se desplazan por espacios abiertos, sino que buscan contacto físico constante con superficies sólidas, conducta conocida como tigmotaxis.

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El resultado es que los alacranes rara vez cruzan el centro de una habitación. Prefieren bordear las paredes, esconderse tras muebles pesados y aprovechar grietas mínimas—algunas de apenas tres milímetros—que suelen pasar inadvertidas en la limpieza cotidiana.

Así, los rincones menos revisados se convierten en refugio habitual de estos arácnidos y en zonas de alto riesgo para los habitantes.

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De acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud de México, los puntos más ignorados y peligrosos suelen ser:

El interior de los rieles o tubos de cortinas, donde los escorpiones trepan hasta alcanzar la oscuridad total de la estructura, descendiendo de noche por las telas.

Falsos techos, áticos y conductos de ventilación, donde pueden formar colonias completas lejos de la vista.

El espacio bajo gabinetes de cocina y baño, especialmente donde hay penetraciones de plomería sin sellar.

La parte posterior y la base de electrodomésticos, cuyo calor y humedad ofrecen condiciones óptimas.

El reverso de cuadros, espejos y objetos decorativos colgados en paredes, donde la presión entre el objeto y la superficie reproduce su hábitat natural.

Juguetes de peluche y objetos infantiles inactivos, que representan un peligro especial para menores por su material y aislamiento térmico.

Un gráfico informativo ilustra los escondites más peligrosos de los escorpiones dentro del hogar, resaltando la importancia de revisar zonas poco accesibles para prevenir accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo la biología del alacrán define sus refugios

Especialistas de la Universidad de Texas explican que los escorpiones responden a imperativos biológicos muy precisos. Se orientan por la tigmotaxis—un instinto que los impulsa a buscar lugares donde su cuerpo recibe presión por varias direcciones—y evitan la luz, mostrando fotofobia extrema.

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Además, estos arácnidos requieren ambientes con cierta humedad, lo que los lleva a invadir baños, lavanderías, cocinas y cualquier área con fugas o condensación.

El acceso a agua es tan esencial que incluso se han encontrado escorpiones en el tanque de los inodoros y en fisuras de la lechada de los azulejos del baño.

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La estructura de la casa, los materiales de las paredes y el tipo de muebles determinan el éxito del escorpión para instalarse sin ser detectado.

La acumulación de objetos, la presencia de electrodomésticos voluminosos y los textiles que tocan el suelo aumentan el número de refugios disponibles y la probabilidad de accidentes, advierte la Secretaría de Salud de México.

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Recomendaciones oficiales para la prevención y control

Las autoridades sanitarias coinciden en que la prevención eficaz del escorpionismo exige modificar rutinas y estructuras.

No basta con limpiar a la vista; es necesario inspeccionar sistemáticamente los bordes de habitaciones, sellar grietas, revisar la parte trasera de muebles y objetos colgados, y evitar acumulaciones en rincones oscuros.

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Entre las recomendaciones más efectivas destacan:

Separar camas y muebles al menos cinco centímetros de las paredes y evitar que la ropa de cama toque el suelo.

Colocar las patas de la cama dentro de frascos de vidrio liso, lo cual impide el ascenso de los escorpiones.

Instalar mosquiteros y rejillas finas en ventanas, desagües y extractores.

Sellar todas las penetraciones de plomería, grietas y orificios en paredes y pisos con materiales adecuados.

Mantener despejado el perímetro exterior de la vivienda, eliminando escombros, leña y ramas que toquen el techo o las paredes.

El control químico, a diferencia de lo que ocurre con otros insectos, tiene una eficacia limitada debido a la resistencia física y metabólica del escorpión.

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Por ello, la exclusión física y la modificación del entorno son las estrategias priorizadas por los expertos.

Esta infografía ilustra las recomendaciones sanitarias clave para prevenir el escorpionismo en el hogar, mostrando desde la separación de camas y el sellado de grietas hasta la instalación de mosquiteros y la limitada eficacia del control químico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos defensivos y respuesta ante accidentes

La prevención también involucra hábitos diarios: revisar y sacudir ropa, calzado y ropa de cama antes de usarlos, especialmente si han estado en el piso.

Se recomienda evitar caminar descalzo durante la noche y realizar inspecciones nocturnas con luz ultravioleta, ya que el exoesqueleto escorpiónico fluoresce y facilita su localización.

La Secretaría de Salud de México indica que, en caso de picadura, la indicación es mantener la calma, aplicar hielo local en la zona afectada, inmovilizar el miembro y acudir de inmediato a un centro de salud.

Si es posible, debe capturarse al alacrán sin contacto directo, utilizando un frasco o vaso, para facilitar su identificación médica.

Ante una picadura de alacrán, se recomienda mantener la calma, aplicar hielo, inmovilizar la zona y acudir pronto al centro de salud; si es posible, capturar al ejemplar sin contacto directo para su identificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas pautas, avaladas por organismos de salud, insisten en que la vigilancia de los puntos ciegos del hogar y la adaptación de las rutinas domésticas son las únicas herramientas realmente eficaces para reducir los riesgos asociados al escorpionismo dentro del hogar.