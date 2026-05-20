Hacienda rastrea estructuras adicionales de lavado tras golpe de EEUU al Cártel del Pacífico

Estas revisiones buscan identificar vínculos patrimoniales, estructuras empresariales y movimientos financieros asociados con operaciones ilícitas, de acuerdo con un comunicado publicado por Hacienda este miércoles. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó las investigaciones contra presuntas estructuras de lavado de dinero relacionadas con el Cártel del Pacífico, luego de las sanciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra operadores señalados por tráfico de drogas y manejo de recursos ilícitos mediante criptomonedas.

Las acciones se intensificaron después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) designó a 14 sujetos —12 personas físicas y dos personas morales— presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con actividades de narcotráfico y lavado de dinero, refirió Hacienda a través de un comunicado.

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En ese documento, la dependencia explicó que una de las estructuras investigadas presuntamente operaba esquemas de blanqueo de capitales derivados de la venta de fentanilo mediante el uso de criptomonedas, además de empresas utilizadas para ocultar y dispersar recursos de procedencia ilícita a través de operaciones comerciales.

Las investigaciones estadounidenses también señalaron que algunos de los operadores identificados estarían involucrados en el tráfico internacional de drogas y el traslado de dinero en efectivo entre México y Estados Unidos.

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Ante este escenario, la UIF inició análisis financieros, fiscales y corporativos en territorio nacional para detectar posibles redes adicionales relacionadas con las personas y empresas señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

El comunicado íntegro de la Secretaría de Hacienda. (Crédito: X |@Hacienda_Mexico)

La dependencia indicó en el documento que estas revisiones buscan identificar vínculos patrimoniales, estructuras empresariales y movimientos financieros asociados con operaciones ilícitas, así como fortalecer las medidas legales y preventivas contra el uso indebido del sistema financiero.

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Hacienda sostuvo en el comunicado que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales bajo estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional para mitigar riesgos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y reforzar los mecanismos de cooperación bilateral.

Las acciones coordinadas entre México y Estados Unidos forman parte de la estrategia para debilitar las estructuras financieras utilizadas presuntamente por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de dinero mediante esquemas corporativos y plataformas digitales.

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Hasta el cierre de esta nota informativa, la UIF no ha informado sobre posibles bloqueos de cuentas o nuevas carpetas de investigación derivadas de estos análisis financieros.