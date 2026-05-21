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Por esta razón Corea del Sur teme jugar en Guadalajara antes que enfrentar a México en el Mundial 2026

El conjunto asiático disputará sus partidos ante México y Chequia en Guadalajara, sede ubicada a cerca de mil 500 metros de altitud sobre el nivel del mar

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Vista aérea de un estadio de fútbol moderno con asientos rojos y campo verde brillante, iluminado bajo un cielo azul oscuro. Una bandera de Corea del Sur en un círculo está superpuesta en la imagen.
Una vista aérea de un estadio de fútbol moderno e iluminado al anochecer, con la bandera de Corea del Sur superpuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección de Corea del Sur comenzó su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una preocupación que, dentro de su entorno, parece superar incluso el análisis futbolístico de sus rivales: las condiciones físicas que representará jugar en Guadalajara.

Tras presentar la convocatoria oficial para el torneo, el técnico Hong Myung-bo señaló que factores como la altura, las distancias entre sedes y el desgaste físico serán elementos determinantes para el desempeño de su selección durante la fase de grupos.

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El combinado asiático enfrentará a México y Chequia en Guadalajara, ciudad ubicada a aproximadamente mil 500 metros sobre el nivel del mar, una condición que genera inquietud debido al impacto físico que podría representar para varios jugadores surcoreanos.

Corea del Sur prioriza la adaptación física sobre el análisis de rivales

(REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo)
(REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo)

Aunque Corea del Sur comparte grupo con México, Sudáfrica y Chequia, gran parte del discurso del estratega asiático estuvo enfocado en las variables geográficas y climáticas que presentará el Mundial 2026.

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“Esta Copa del Mundo se jugará en una región muy amplia y con más selecciones. Habrá muchas variables”, declaró Hong Myung-bo durante la presentación de la lista final de convocados.

El entrenador también reconoció que la capacidad de adaptación será clave para competir en el torneo.

“Lo más importante será controlar esas situaciones y responder correctamente”, agregó.

La preocupación dentro del entorno surcoreano aumenta debido a que varios futbolistas llegarán al Mundial con desgaste acumulado o antecedentes recientes de molestias físicas, entre ellos Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Kim Min-jae y Oh Hyeon-gyu.

En Corea del Sur consideran que México tendrá ventaja en Guadalajara

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Dentro del análisis realizado por medios y especialistas surcoreanos existe la percepción de que la Selección Nacional de México podría beneficiarse de disputar el encuentro en Guadalajara, debido a la costumbre de varios futbolistas mexicanos de competir regularmente en ciudades con altura.

Sin embargo, México pudo haber contado con una ventaja todavía mayor en caso de disputar toda la fase de grupos en la capital del país.

La Ciudad de México se encuentra a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, una condición que históricamente ha representado una dificultad para diversas selecciones visitantes.

De hecho, el conjunto mexicano disputará dos encuentros de la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca, donde enfrentará a Sudáfrica y Chequia durante el Mundial 2026.

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