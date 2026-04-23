Declaración Anual 2026: cuándo cae el saldo a favor

Es importante considerar que la Declaración Anual 2025 vence el 30 de abril de este año, por lo que quienes busquen devolución deben apresurarse para cumplir con el trámite en tiempo y forma (Imagen ilustrativa Infobae)

En la Declaración Anual 2026, los contribuyentes que tengan un saldo a favor pueden solicitar su devolución ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Es importante considerar que la Declaración Anual 2025 vence el 30 de abril de este año, por lo que quienes busquen devolución deben apresurarse para cumplir con el trámite en tiempo y forma.

Calendario y límites para la presentación de solicitudes

Este periodo aplica para la mayoría de los impuestos federales, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). (Crédito: SAT)

El plazo general para pedir la devolución del saldo a favor es de cinco años a partir de la fecha en que se determina el saldo, se realiza un pago indebido o se actualiza el supuesto que da origen a la devolución.

Este periodo aplica para la mayoría de los impuestos federales, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para casos particulares, se establecen fechas clave:

IEPS, crédito diésel o biodiésel y sus mezclas:

La devolución puede solicitarse de forma trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente.

IVA en periodo preoperativo:

La solicitud debe realizarse en el mes siguiente a la realización de los gastos o inversiones.

La cercanía del 30 de abril, fecha límite de la Declaración Anual 2025, exige que los contribuyentes agilicen la recopilación de documentos y la presentación de su solicitud para no perder la oportunidad de recuperar su saldo a favor.

Procedimiento paso a paso y requisitos formales para la devolución

Para solicitar la devolución del saldo a favor, los pasos a seguir son:

1. Preparar la documentación:

Digitalizar todos los documentos en formato .zip, cada archivo con un máximo de 4 MB.

Reunir los requisitos específicos según el tipo de devolución.

2. Requisitos generales:

Contar con Contraseña o e.firma vigente.

vigente. Estado de cuenta bancario con antigüedad menor a dos meses, que incluya el RFC y la CLABE activa.

activa. Identificación oficial vigente.

Anexos y documentación adicional conforme a las fichas de trámite del SAT.

3. Presentación de la solicitud:

En línea: mediante el programa electrónico F3241 en el portal del SAT.

Presencial: agendar una cita y acudir a la oficina del SAT con la documentación.

4. Entrega y seguimiento:

Entregar la documentación a la autoridad fiscal.

Conservar la forma oficial sellada como acuse de recibo.

Esquemas y periodos especiales aplicables

Cada modalidad debe consultarse en la documentación oficial del SAT para conocer las fechas y requisitos exactos. (Pixbay)

El SAT contempla modalidades diferenciadas con fechas y reglas particulares:

Sector agropecuario:

Devolución de IVA bajo trámites y periodos propios del sector.

Proyectos de inversión en activo fijo y productos alimenticios:

Fechas y requisitos específicos para cada caso, según la ficha de trámite correspondiente.

Medicinas de patente, plataformas tecnológicas y turistas extranjeros:

Modalidades especiales de devolución y plazos ajustados a la naturaleza del contribuyente y el tipo de operación.

Cada modalidad debe consultarse en la documentación oficial del SAT para conocer las fechas y requisitos exactos.

¿Cuánto tiempo tarda el SAT en devolver el saldo a favor?

Cuando el saldo a favor califica para devolución automática, el SAT realiza el depósito de forma regular en un plazo de hasta cinco días hábiles después de la presentación de la declaración anual.

Definición oficial de saldo a favor y fundamentación legal

El saldo a favor es el monto que el contribuyente puede recuperar cuando sus pagos, retenciones o acreditamientos superan el impuesto real a cargo. Según el SAT, la devolución es un derecho previsto en la legislación fiscal y se tramita cumpliendo los requisitos y fechas establecidas (SAT, “Devoluciones y compensaciones”).

El proceso se respalda en el Código Fiscal de la Federación (artículos 17-D, 22, 22-D, 37, 134, fracción I), la Ley del Impuesto sobre la Renta (97 y 113-E), la Ley del IVA (artículo 5, fracción VI y 6) y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.