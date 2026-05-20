México

Titular de Gobernación insta a CNTE y transportistas al diálogo ante anuncio de manifestaciones: “No hay otro camino”, advierte

Distintos grupos sociales realizarán movilizaciones durante el Mundial 2026

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Collage de imágenes con una mujer hablando en podio, una marcha con bandera CNTE, bandera mexicana, trofeo Copa Mundial, camiones en tráfico y tiendas de campaña.
Rosa Icela Rodríguez insta al diálogo ante posible manifestaciones de la CNTE, transportistas y otras organizaciones sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el anuncio de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre emprender movilizaciones en el marco del Mundial 2026, la tarde de este 19 de mayo de 2026, Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, adelantó que el gobierno se mantiene abierto para llegar a soluciones.

Entrevistada por medios de comunicación luego del informe sobre los avances en materia de búsqueda de personas desaparecidas, la titular de la Secretaría de Gobernación instó al diálogo a cualquier organización social:

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“Estamos en diálogo con todos y tenemos la mejor disposición siempre... No hay otro camino, más que sentarnos para hablar de los problemas”.

Rosa Icela aseguró que hay “voluntad” institucional, por lo que, en demandas del campos “se han ido resolviendo” las demandas del sector, reconoció que algunos avances “son más altos, otros menos, pero sí, en todos los temas hay avances”.

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El CNTE ya se alista para el 1 de junio

La CNTE definió el 1 de junio como la fecha oficial del paro nacional de maestros, tras el acuerdo tomado en su Asamblea Nacional Representativa. Ese día, miles de escuelas públicas de educación básica suspenderán clases en los estados con mayor presencia del sindicato disidente: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y la Ciudad de México.

La CNTE insiste en mesas de primer nivel y mantiene bloqueos hasta ser recibida por Claudia Sheinbaum.
La CNTE insiste en mesas de primer nivel y mantiene bloqueos hasta ser recibida por Claudia Sheinbaum.

La movilización no se limita al paro. El mismo 1 de junio, la coordinadora realizará una mega marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, donde instalará un plantón indefinido. La dirigencia advirtió que no levantará el campamento hasta que el Gobierno federal abra una mesa de diálogo resolutiva.

Las principales demandas de la CNTE:

  • Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007
  • Cancelación de la reforma educativa vigente
  • Modificaciones al sistema de asignación de plazas docentes
  • Aumento salarial del 100% para el magisterio
  • Reinstalación de los maestros cesados en protestas anteriores

Transportistas se movilizarán este 20 de mayo

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) convocó a una concentración este miércoles 20 de mayo en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, a partir de las 9 de la mañana. El movimiento busca ser una “gran concentración” que reúna a distintos sectores bajo el lema “Vamos todos juntos en una sola voz a luchar por nuestros derechos”.

La movilización surge tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno federal. La última reunión entre la ANTAC, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Secretaría de Gobernación fue el 10 de abril, cuando el diálogo se rompió porque las autoridades condicionaron la negociación a que los manifestantes levantaran primero los bloqueos carreteros activos en varios estados. Los dirigentes se retiraron sin acuerdo.

Transportistas hacen un llamado a otros sectores para sumar demandas en la manifestación del 20 de mayo en CDMX. (Imagen: ANTAC)
Transportistas hacen un llamado a otros sectores para sumar demandas en la manifestación del 20 de mayo en CDMX. (Imagen: ANTAC)

Las principales demandas de la marcha:

  • Seguridad en carreteras y calles
  • Abasto de medicamentos en el sector salud
  • Cese a las desapariciones forzadas
  • Pagos justos para el sector educativo y el campo
  • Subsidios al diésel y precios justos para productores

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas también realizarán acciones de visibilización de la crisis que se vive en México, con el objetivo de llevar este tema a los reflectores internacionales.

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