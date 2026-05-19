Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias son las que cobran su pago hoy martes 19 de mayo

La Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa que se creo por el gobierno de México desde el 2025 con el objetivo de ampliar la cobertura de los programas sociales a los adultos mayores. (Secretaría del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa que se creo por el gobierno de México desde el 2025 con el objetivo de ampliar la cobertura de los programas sociales a los adultos mayores.

El programa va dirigido exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años de edad que residan en cualquier parte de la República Mexicana. Este año cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar, mismo que pueden cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

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La pensión tiene como finalidad reconocer una vida entera dedicada al trabajo por parte de las mujeres, a quienes tradicionalmente y de manera desigual se les han asignado las tareas domésticas y el cuidado de la familia, labores que en muchas ocasiones no obtienen el valor que merecen.

Beneficiarios de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar hacen fila para recoger sus tarjetas, vitales para acceder a sus apoyos económicos, en un módulo del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pagos de la Pensión Mujeres Bienestar y quiénes cobran hoy martes 19 de abril

Los pagos de la iniciativa comenzaron a distribuirse desde el pasado lunes 4 de mayo de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria. Cabe señalar que este depósito corresponde al bimestre mayo junio y será el tercero en lo que va del año.

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Tomando en cuenta el calendario oficial, las beneficiarias que cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy martes 19 de abril son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ, O.

Próximas beneficiarias en recibir el pago de la pensión

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Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026

Letra R | jueves 21 de mayo de 2026

Letra R | viernes 22 de mayo de 2026

Letra S | lunes 25 de mayo de 2026

Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

El calendario oficial informa a las beneficiarias sobre la fecha precisa de los pagos de la pensión, lo que ayuda a planificar y aclara cualquier duda acerca de la disponibilidad de fondos. A quienes prefieren la atención presencial, los cajeros automáticos de Banco del Bienestar permiten consultar el saldo al introducir la tarjeta y seguir las indicaciones del sistema.

Finalmente, para quienes utilizan dispositivos Android o iOS, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, accesible en Google Play Store y App Store, ofrece la opción de revisar tanto saldos como movimientos, con protección de datos y acceso inmediato a la información.

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Impacto social del programa

El crecimiento de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar representa un hito en la protección social. Según datos oficiales, para finales de 2025, 3 millones de mujeres reciben este apoyo, lo que constituye una expansión sin precedentes en las políticas de inclusión social en México.

Entre los cambios más significativos figura la garantía de acceso automático: toda mujer que cumple 65 años se convierte en derechohabiente de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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