Boxeando por la Paz 2026: ¿Aún hay registros para ir a las clases gratuitas de box y cómo se realiza el proceso?

Boxeando por la Paz es un programa social impulsado por el Gobierno de México que busca ayuda a boxeadores profesionales (Foto: Gobierno de México)

Boxeando por la Paz es una iniciativa social impulsada por el gobierno federal junto al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como parte de Jóvenes Transformando México, dirigida jóvenes y adolescentes de entre 13 y 29 años que quieran practicar boxeo.

El programa consiste en clases gratuitas de una hora diaria cinco días a la semana con el objetivo central es acercar el boxeo a nuevas generaciones. Estas sesiones se centran en el aspecto técnico y formativo, destacando la promoción de la paz como uno de sus ejes principales.

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Por su parte, los 5 mil boxeadores profesionales que impartan las clases, recibirán un salario mensual de 9 mil 500 pesos. Cabe señalar que además de recibir un apoyo económico correspondiente al salario mínimo, los pugilistas también podrán acceder al seguro médico del IMSS que brinda la iniciativa.

La política no solo fomenta la práctica deportiva, sino que también incentiva la adopción de hábitos saludables y contribuye al desarrollo de habilidades físicas clave. Entre los beneficios se encuentran la mejora de la resistencia, la coordinación y la concentración, además de fortalecer la salud muscular y cardiovascular. También se apunta a un mejor manejo del estrés y al incremento de la autoestima.

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l lanzamiento de Boxeando por la Paz, una iniciativa promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, marca un cambio significativo para el boxeo profesional en el país (captura de pantalla)

¿Aún hay registros para el programa Boxeando por la Paz?

Boxeando por la Paz mantiene abierta la convocatoria para que adolescentes y jóvenes se inscriban al deporte de puños. Para quienes se preguntan cómo acceder a este programa, basta con ingresar al portal oficial, crear un usuario y revisar de manera frecuente las opciones de gimnasios y horarios disponibles, ya que la apertura de espacios varía según el municipio y la demanda.

Quienes deseen participar pueden registrarse en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se facilita la búsqueda entre más de 700 gimnasios distribuidos por estado y municipio. Allí mismo, los usuarios pueden elegir la sede y el horario que mejor se adapte a sus necesidades, siempre sujetos a la disponibilidad de cupo en cada recinto.

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Boxeadores mexicanos promovieron el programa "Boxeando por la Paz" durante la Mañanera (Presidencia)

Cómo inscribirse a Boxeando por la Paz paso a paso?

El registro para Boxeando por la Paz se realiza completamente en línea y está diseñado para facilitar el acceso a las clases gratuitas de box. El proceso es sencillo y se puede completar en pocos pasos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Para inscribirse, es necesario ingresar al portal oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro en la dirección jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Una vez dentro, se debe seleccionar la opción de Boxeando por la Paz, donde se despliega un listado de más de 700 gimnasios disponibles, organizados por estado y municipio.

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El siguiente paso consiste en crear un usuario mediante el registro en la plataforma. Tras completar este requisito, el sistema permite iniciar sesión y elegir la sede y el horario más convenientes, siempre dependiendo de la disponibilidad en cada gimnasio.