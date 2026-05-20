México

Boxeando por la Paz 2026: ¿Aún hay registros para ir a las clases gratuitas de box y cómo se realiza el proceso?

El programa beneficia a jóvenes que quieren aprender el deporte y a boxeadores profesionales con un apoyo económico

Guardar
Google icon
Boxeando por la Paz es un programa social impulsado por el Gobierno de México que busca ayuda a boxeadores profesionales (Foto: Gobierno de México)
Boxeando por la Paz es un programa social impulsado por el Gobierno de México que busca ayuda a boxeadores profesionales (Foto: Gobierno de México)

Boxeando por la Paz es una iniciativa social impulsada por el gobierno federal junto al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como parte de Jóvenes Transformando México, dirigida jóvenes y adolescentes de entre 13 y 29 años que quieran practicar boxeo.

El programa consiste en clases gratuitas de una hora diaria cinco días a la semana con el objetivo central es acercar el boxeo a nuevas generaciones. Estas sesiones se centran en el aspecto técnico y formativo, destacando la promoción de la paz como uno de sus ejes principales.

PUBLICIDAD

Por su parte, los 5 mil boxeadores profesionales que impartan las clases, recibirán un salario mensual de 9 mil 500 pesos. Cabe señalar que además de recibir un apoyo económico correspondiente al salario mínimo, los pugilistas también podrán acceder al seguro médico del IMSS que brinda la iniciativa.

La política no solo fomenta la práctica deportiva, sino que también incentiva la adopción de hábitos saludables y contribuye al desarrollo de habilidades físicas clave. Entre los beneficios se encuentran la mejora de la resistencia, la coordinación y la concentración, además de fortalecer la salud muscular y cardiovascular. También se apunta a un mejor manejo del estrés y al incremento de la autoestima.

PUBLICIDAD

l lanzamiento de Boxeando por la Paz, una iniciativa promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, marca un cambio significativo para el boxeo profesional en el país (captura de pantalla)
l lanzamiento de Boxeando por la Paz, una iniciativa promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, marca un cambio significativo para el boxeo profesional en el país (captura de pantalla)

¿Aún hay registros para el programa Boxeando por la Paz?

Boxeando por la Paz mantiene abierta la convocatoria para que adolescentes y jóvenes se inscriban al deporte de puños. Para quienes se preguntan cómo acceder a este programa, basta con ingresar al portal oficial, crear un usuario y revisar de manera frecuente las opciones de gimnasios y horarios disponibles, ya que la apertura de espacios varía según el municipio y la demanda.

Quienes deseen participar pueden registrarse en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se facilita la búsqueda entre más de 700 gimnasios distribuidos por estado y municipio. Allí mismo, los usuarios pueden elegir la sede y el horario que mejor se adapte a sus necesidades, siempre sujetos a la disponibilidad de cupo en cada recinto.

Boxeadores mexicanos promovieron el programa "Boxeando por la Paz" durante la Mañanera (Presidencia)
Boxeadores mexicanos promovieron el programa "Boxeando por la Paz" durante la Mañanera (Presidencia)

Cómo inscribirse a Boxeando por la Paz paso a paso?

El registro para Boxeando por la Paz se realiza completamente en línea y está diseñado para facilitar el acceso a las clases gratuitas de box. El proceso es sencillo y se puede completar en pocos pasos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Para inscribirse, es necesario ingresar al portal oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro en la dirección jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Una vez dentro, se debe seleccionar la opción de Boxeando por la Paz, donde se despliega un listado de más de 700 gimnasios disponibles, organizados por estado y municipio.

El siguiente paso consiste en crear un usuario mediante el registro en la plataforma. Tras completar este requisito, el sistema permite iniciar sesión y elegir la sede y el horario más convenientes, siempre dependiendo de la disponibilidad en cada gimnasio.

Temas Relacionados

Boxeando por la Paz2026registrosJóvenes Construyendo el FuturoBoxeoProgramas socialesProgramas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Trufas de galletas de chocolate y crema de avellanas: el postre fácil que sorprende con cada bocado

Una preparación cremosa y crocante que combina dulzura intensa con una textura suave ideal para compartir en reuniones o disfrutar como antojo casero

Trufas de galletas de chocolate y crema de avellanas: el postre fácil que sorprende con cada bocado

Cómo diferenciar entre hígado graso y otras enfermedades hepáticas como la hepatitis o la cirrosis

Las enfermedades del hígado comparten síntomas y factores de riesgo que dificultan su distinción sin exámenes médicos

Cómo diferenciar entre hígado graso y otras enfermedades hepáticas como la hepatitis o la cirrosis

Policía de Chimalhuacán mata a hombre de un disparo por la espalda; familia acusa que fue por “ser drogadicto”

El hombre de 32 años, identificado como Alejandro Velázquez, murió tras recibir un impacto de bala en el glúteo

Policía de Chimalhuacán mata a hombre de un disparo por la espalda; familia acusa que fue por “ser drogadicto”

Delincuentes usan humo de extintores para detener vehículos y asaltar en la México-Puebla

Autoridades de Puebla reportan disminución de 70 por ciento en los asaltos carreteros; anuncian refuerzo en la vigilancia tras detectar esta nueva modalidad de robo en la zona de Esperanza

Delincuentes usan humo de extintores para detener vehículos y asaltar en la México-Puebla

César Montes revela por qué rechazó ofertas de equipos grandes de la Liga MX para seguir en Europa

El central también destacó que las propuestas provenían de instituciones acostumbradas a competir por campeonatos

César Montes revela por qué rechazó ofertas de equipos grandes de la Liga MX para seguir en Europa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de mayo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de mayo

El costo de una crisis: ¿Cuánto pagó al día un mexicano por la violencia en 2025?

De la caída de Audias Flores a la de ‘El Chipo’: los cinco golpes a la célula de ‘El Jardinero’ del CJNG en menos de un mes

Abogado de ‘El Chapo’ en México desmiente cartas enviadas a la Corte de Brooklyn: “Son falsas”

Meses antes de ser asesinado, Carlos Manzo presumió captura de “La Tía”, hoy implicada en el crimen del alcalde

ENTRETENIMIENTO

Montserrat Oliver agradece apoyo para Yolanda Andrade tras recaída en su salud: “Hoy no está bien”

Montserrat Oliver agradece apoyo para Yolanda Andrade tras recaída en su salud: “Hoy no está bien”

Disculpas de Arcángel por comentarios sobre la conquista no frenan llamado a boicot en México

“Sueño Mexicano”: cuándo y dónde ver los cortometrajes que visibilizan la vida y de trabajadores en México

BTS dedica emotivo mensaje a ARMY de México tras recordar sus conciertos: “Una musa”

Colección de Jungkook de BTS llega a México: lista de prendas, precios oficiales y en qué tiendas las venderán

DEPORTES

César Montes revela por qué rechazó ofertas de equipos grandes de la Liga MX para seguir en Europa

César Montes revela por qué rechazó ofertas de equipos grandes de la Liga MX para seguir en Europa

Pelé, inmortalizado en Guadalajara: así es la estatua levantada en el Estadio Jalisco en vísperas al Mundial 2026

Quién es Jorge “Travieso” Arce, ex boxeador que empezó en la política con el PAN, fue rechazado por Morena y buscaría al PT

De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada