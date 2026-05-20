México

Maru Campos asegura que SRE sabe del intercambio de información con agencias de EEUU y niega tener conocimiento de la CIA en Chihuahua

La gobernadora del estado fronterizo aseguró que los detalles del operativo llevado a cabo el 19 de abril los conoció “poco a poco”

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Maru Campos niega presencia de la CIA en Chihuahua. (Infobae-Itzallana)
Maru Campos niega presencia de la CIA en Chihuahua. (Infobae-Itzallana)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se mantiene al centro del debate público a un mes de que la participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) causara polémica nacional por la presunta intromisión de autoridades estadounidenses en suelo mexicano con el respaldo de un gobierno estatal.

SRE estaría enterada de colaboración con Estados Unidos

En entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, la gobernadora aseguro que del operativo mencionado tuvo información “poco a poco”, aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene conocimiento del acuerdo en materia de seguridad que mantiene con Texas.

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Agregó que la coordinación y cooperación con agencias internacionales se da “debidamente fundado, motivado y sustentado, son intercambios de información que están debidamente notificados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al gobierno federal y son conocidos, por ende, por las autoridades federales. Los agentes extranjeros nunca están operativamente en el estado ni en suelo mexicano”.

La gobernadora de Chihuahua declaró que es respetuosa de la Constitución. Crédito: X/@MaruCampos_G

Cabe destacar que la presión de Morena y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha llevado a la mandataria estatal a dar múltiples respuestas en cuanto al tema, desde sus redes sociales o en medios de comunicación, pese a la reunión del pasado 24 de abril con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien aseguró que Campos no tenía mayor información del caso.

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El operativo en cuestión se llevó a cabo para desmantelar un narcolaboratorio, derivando en un accidente automovilístico donde murieron dos agentes de la CIA, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes; las acciones se realizaron en el municipio de Morelos.

Agentes estadounidenses no operan en Chihuahua

La gobernadora que ha sido respaldada por el Partido Acción Nacional (PAN) reafirmó, una vez más, que en Chihuahua no participan agentes estadounidenses en operativos de seguridad:

No hay agentes norteamericanos que tengan pues el permiso, la gestión o la solicitud de parte de la gobernadora”.

El PAN expresó su respaldo a Maru Campos. | Jovany Pérez
El PAN expresó su respaldo a Maru Campos. | Jovany Pérez

Maru Campos negó tener conocimiento de los agentes de la CIA en Chihuahua, ni haber autorizado o gestionado el permiso para el ingreso de los elementos. En cuanto a una posible petición de licencia ante la presión del partido oficialista, la gobernadora descartó el trámite.

Morena quiere llevar a la gobernadora de Chihuahua a juicio político

El pasado 16 de mayo, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, tomó el micrófono frente a los asistentes reunidos a las afueras del Palacio de Gobierno de Chihuahua, al término de la marcha que el partido convocó en contra de la gobernadora Maru Campos.

Entre consignas de “¡Fuera Maru!”, advirtió que “los conservadores quieren poner a prueba nuestra soberanía nacional” y afirmó que el pueblo de Chihuahua está listo para defenderla.

Desde el templete, la dirigente cuestionó el desempeño de María Eugenia Campos y la acusó de traicionar la historia del estado: “La gobernadora decidió dejar de ser gobernadora del estado y cederle el poder a agentes extranjeros”. Agregó que Campos habría solicitado la intervención de agentes extranjeros en México, lo que, dijo, contradice el principio de no permitir injerencia exterior.

La dirigencia de Morena llega al Palacio de Gobierno de Chihuahua.
La dirigencia de Morena llega al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Morena sustenta el impulso al juicio político en cinco acusaciones: violación a la soberanía, usurpación de atribuciones, infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional, violación al principio de supremacía nacional y omisión grave por la supuesta destrucción de pruebas en el caso CIA.

Montiel cerró su participación con el anuncio de que Morena recorrerá el estado para recabar firmas y formalizar la solicitud de juicio político contra la gobernadora.

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