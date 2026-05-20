Segob anuncia el uso de la CURP para encontrar a personas desaparecidas: así es como se utilizará 

Familiares sostienen un documento CURP con la silueta de una persona desaparecida y la palabra 'desaparecido' resaltada, simbolizando la dolorosa búsqueda de sus seres queridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina dio a conocer que la reciente modernización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, junto con la actualización del CURP, facilitará el acompañamiento a familiares que continúan con la búsqueda de algún ser querido.

Este nuevo sistema permite que si una persona reportada como desaparecida intenta realizar trámites como solicitar un crédito o una tarjeta, su Clave Única de Registro de Población reflejará esa condición.

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“Si alguien está señalado como desaparecido o desaparecida en el Registro Nacional y quiere realizar algún trámite, por ejemplo, para un crédito una tarjeta, y tiene que llevar su CURP, pero al imprimir su CURP va a aparecer así. Entonces, esto va a ayudar también a las instituciones y a las familias, porque va a tener que dar su prueba de vida”, explicó el funcionario.

La estrategia centralizada se apoya en el intercambio masivo de datos y la vinculación obligatoria de distintas bases de información para reforzar la protección de la identidad y los derechos de las personas afectadas.

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CURP biométrica

¿Qué tan segura es la nueva CURP biométrica?

La CURP biométrica representa una innovación en la identificación en México, al incorporar datos como huellas dactilares y reconocimiento facial para reforzar la autenticidad y seguridad de este documento.

Esta modalidad responde a la necesidad de prevenir fraudes y suplantaciones de identidad de todas las mexicanas y mexicanos, un problema que ha generado preocupación en los últimos años. El nuevo esquema exige que la persona interesada acuda a un módulo autorizado para registrar sus datos biométricos, que de acuerdo con las autoridades, tiene el objetivo de fortalecer la protección de la información personal.

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Asimismo, se explica que los datos recopilados serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad, incluyendo sistemas de cifrado y acceso restringido solo al personal autorizado. Además, la interconexión entre distintas bases oficiales busca identificar irregularidades y evitar duplicidades.

De esta manera, el código de identificación personal no solo facilita trámites ante instituciones públicas y privadas, sino que también brinda mayor confianza a los usuarios sobre el manejo de sus datos.

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A pesar de los beneficios, persisten dudas entre la población sobre posibles filtraciones o mal uso de la información. Por ello, se recomienda a los ciudadanos verificar que sus datos sean recabados únicamente en instalaciones oficiales, y mantenerse informados sobre los derechos asociados al tratamiento de sus datos personales en el marco de esta nueva herramienta.