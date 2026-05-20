México

Segob anuncia el uso de la CURP para encontrar a personas desaparecidas: así es como se utilizará 

La estrategia centralizada se apoya en el intercambio masivo de datos y la vinculación obligatoria de distintas bases de información

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Ilustración de un documento CURP en blanco con la silueta translúcida de una persona y la palabra 'DESAPARECIDO' en amarillo, sostenido por varias manos.
Familiares sostienen un documento CURP con la silueta de una persona desaparecida y la palabra 'desaparecido' resaltada, simbolizando la dolorosa búsqueda de sus seres queridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina dio a conocer que la reciente modernización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, junto con la actualización del CURP, facilitará el acompañamiento a familiares que continúan con la búsqueda de algún ser querido.

Este nuevo sistema permite que si una persona reportada como desaparecida intenta realizar trámites como solicitar un crédito o una tarjeta, su Clave Única de Registro de Población reflejará esa condición.

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“Si alguien está señalado como desaparecido o desaparecida en el Registro Nacional y quiere realizar algún trámite, por ejemplo, para un crédito una tarjeta, y tiene que llevar su CURP, pero al imprimir su CURP va a aparecer así. Entonces, esto va a ayudar también a las instituciones y a las familias, porque va a tener que dar su prueba de vida”, explicó el funcionario.

La estrategia centralizada se apoya en el intercambio masivo de datos y la vinculación obligatoria de distintas bases de información para reforzar la protección de la identidad y los derechos de las personas afectadas.

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CURP biométrica
CURP biométrica

¿Qué tan segura es la nueva CURP biométrica?

La CURP biométrica representa una innovación en la identificación en México, al incorporar datos como huellas dactilares y reconocimiento facial para reforzar la autenticidad y seguridad de este documento.

Esta modalidad responde a la necesidad de prevenir fraudes y suplantaciones de identidad de todas las mexicanas y mexicanos, un problema que ha generado preocupación en los últimos años. El nuevo esquema exige que la persona interesada acuda a un módulo autorizado para registrar sus datos biométricos, que de acuerdo con las autoridades, tiene el objetivo de fortalecer la protección de la información personal.

Asimismo, se explica que los datos recopilados serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad, incluyendo sistemas de cifrado y acceso restringido solo al personal autorizado. Además, la interconexión entre distintas bases oficiales busca identificar irregularidades y evitar duplicidades.

De esta manera, el código de identificación personal no solo facilita trámites ante instituciones públicas y privadas, sino que también brinda mayor confianza a los usuarios sobre el manejo de sus datos.

A pesar de los beneficios, persisten dudas entre la población sobre posibles filtraciones o mal uso de la información. Por ello, se recomienda a los ciudadanos verificar que sus datos sean recabados únicamente en instalaciones oficiales, y mantenerse informados sobre los derechos asociados al tratamiento de sus datos personales en el marco de esta nueva herramienta.

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