México

Cómo denuncian a un trabajador del IMSS si no te brinda atención adecuada: qué multas puede recibir

En 2026 los derechohabientes pueden reportar irregularidades ante personal del IMSS por maltrato, negligencia o discriminación mediante los canales oficiales del instituto, ya sea presencial, telefónica o en línea, con opciones de seguimiento para cada caso

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los procedimientos y sanciones aplicables están regulados por diversas normativas y lineamientos internos, así como por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, los derechohabientes que reciban una atención deficiente por parte de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden activar mecanismos formales para denunciar irregularidades en el trato recibido.

Los procedimientos y sanciones aplicables están regulados por diversas normativas y lineamientos internos, así como por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El objetivo es garantizar la calidad en el servicio y la rendición de cuentas ante posibles omisiones o faltas de los trabajadores del sector salud.

PUBLICIDAD

El IMSS mantiene protocolos definidos para investigar y sancionar conductas inapropiadas de su personal. Las denuncias pueden referirse a la negativa de atención, actos de discriminación, trato irrespetuoso, negligencia médica o cualquier otra conducta que vulnere los derechos de los usuarios.

La autoridad señala la importancia de sustentar cada reporte con una narración clara y, de ser posible, pruebas que respalden lo sucedido.

PUBLICIDAD

Requisitos y pasos para presentar una denuncia contra personal del IMSS

Interior de un concurrido hospital rural con paredes descascaradas. Pacientes de varias edades esperan sentados en sillas y bancos; personal médico camina
La denuncia puede ser presentada tanto por la persona afectada como por familiares o testigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario debe reunir información precisa sobre los hechos y seguir el siguiente proceso:

Identificar al trabajador implicado (nombre completo, área donde labora o descripción física).

Especificar la fecha, hora y lugar donde ocurrió el incidente.

Relatar objetivamente lo sucedido, evitando juicios de valor.

Adjuntar pruebas documentales, grabaciones, fotos o testimonios de testigos, si están disponibles.

Indicar un medio de contacto para recibir información sobre el avance del caso; si se prefiere, la denuncia puede ser anónima.

Presentar el reporte personalmente o a través de canales oficiales, según la preferencia del usuario.

La denuncia puede ser presentada tanto por la persona afectada como por familiares o testigos. El resguardo de los datos personales está protegido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Instancias e investigación de las denuncias

Vista de una sala de urgencias de hospital con letrero 'Intoxicación Alimentaria', donde pacientes esperan y médicos de bata blanca asisten a otros en camillas.
Las personas pueden hacer uso de una o más instancias de manera simultánea o consecutiva. El número y tipo de sanción dependerán de la instancia ante la que se presente la denuncia y de la valoración que haga la autoridad competente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias pueden tramitarse ante varias instancias oficiales del IMSS:

Órgano Interno de Control (OIC/SIDEC): Recibe y procesa denuncias del público en general y de personas servidoras públicas.

Dirección Jurídica IMSS (Oficina de Investigaciones Laborales): Dirigida a trabajadores y público en general.

Comité de Ética del IMSS (CEIMSS): Puede intervenir a solicitud de trabajadores o de cualquier persona.

Las personas pueden hacer uso de una o más instancias de manera simultánea o consecutiva. El número y tipo de sanción dependerán de la instancia ante la que se presente la denuncia y de la valoración que haga la autoridad competente.

Una vez recibida la denuncia, el IMSS determina si la conducta reportada constituye una falta administrativa. El proceso de investigación incluye:

Entrevistas al personal involucrado.

Revisión de expedientes y documentación.

Análisis de pruebas y recopilación de testimonios.

El procedimiento es objetivo, imparcial y confidencial. El plazo para la resolución depende de la complejidad del caso. Las autoridades procuran informar al denunciante sobre el estado y resultado del procedimiento si este así lo solicitó.

Tipos de sanciones y alcance legal

Una mujer con gafas y cabello rubio, vestida con un blazer gris, se cubre la boca con la mano en señal de sorpresa frente a su laptop en una oficina, con el logo del IMSS en una pantalla adyacente.
En situaciones donde la falta cause un perjuicio tangible, la multa puede alcanzar varios miles de pesos. Cuando la falta reviste carácter penal, como corrupción o abuso de funciones, el caso se remite al Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones pueden ser administrativas, económicas o penales, según la gravedad de la falta:

Prisión: Pena privativa de libertad personal para delitos graves como peculado o cohecho.

Sanción económica: Pago de una cantidad determinada como multa, impuesta por la autoridad.

Inhabilitación temporal: Prohibición de ejercer cargos públicos durante un periodo determinado.

Amonestación pública o privada: Corrección disciplinaria por advertencia formal y registro administrativo.

Destitución: Separación definitiva del cargo.

Suspensión: Separación temporal de funciones sin goce de sueldo.

Recomendación del Comité de Ética del IMSS: Acciones para mitigar conductas reportadas, dirigidas a las áreas responsables.

Estas sanciones pueden aplicarse tanto a servidores públicos como a particulares, en función del acto y la instancia que resuelva la investigación.

En situaciones donde la falta cause un perjuicio tangible, la multa puede alcanzar varios miles de pesos. Cuando la falta reviste carácter penal, como corrupción o abuso de funciones, el caso se remite al Ministerio Público. El acoso sexual está tipificado como delito en algunas legislaciones locales, y la denominación puede variar según la entidad federativa.

Plazos para presentar denuncias y derechos del denunciante

El plazo para presentar una denuncia depende de la gravedad de la falta:

Para faltas administrativas no graves: hasta tres años después de ocurridos los hechos.

Para faltas administrativas graves: hasta siete años después del incidente.

Los usuarios tienen derecho a recibir orientación sobre el procedimiento, así como a solicitar información sobre el estado de su caso.

El IMSS ofrece acompañamiento durante todo el proceso y garantiza la protección de los datos personales del denunciante. Si la denuncia se realiza de manera anónima, la comunicación de avances solo se realiza si el usuario habilitó un canal seguro de contacto.

El denunciante puede inconformarse con la resolución ante instancias externas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o la Secretaría de la Función Pública para solicitar una revisión independiente del caso.

Actos contrarios a la integridad y faltas sancionables

Identificación digital, CURP con biometría, seguridad en trámites, tecnología gubernamental, verificación de identidad, registro oficial actualizado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El tipo y número de sanción dependerán de la instancia ante la cual se presente la denuncia y de la valoración que haga la autoridad sobre cada caso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS reconoce como actos contrarios a la integridad una amplia variedad de conductas. Estos actos pueden ser denunciados por derechohabientes, trabajadores o cualquier persona que tenga conocimiento de los mismos. Entre los principales se incluyen:

  • Discriminación
  • Peculado
  • Cohecho
  • Desvío o uso indebido de recursos públicos
  • Tráfico de influencias
  • Contratación indebida
  • Encubrimiento
  • Abuso de funciones
  • Utilización indebida de información
  • Agresión física o verbal
  • Utilizar información falsa
  • Soborno
  • Enriquecimiento ilícito
  • Ejercicio ilícito de servicio público
  • Coalición de servidores públicos
  • Intimidación
  • Acoso y hostigamiento sexual o laboral
  • Maltrato
  • Violación a la protección de datos personales
  • Nepotismo
  • Actuación bajo conflicto de interés
  • Simular conductas no graves durante la investigación
  • No iniciar el procedimiento correspondiente ante la autoridad
  • Revelar la identidad de una persona denunciante anónima
  • Ocultar enriquecimiento o conflicto de interés
  • Desacato ante la autoridad fiscalizadora
  • Ausentismo injustificado

La lista anterior es enunciativa, no limitativa, y puede ampliarse conforme a la normativa vigente.

Canales oficiales para presentar denuncias ante el IMSS

Las denuncias contra trabajadores del IMSS pueden presentarse en los siguientes canales oficiales:

Áreas de Atención y Orientación al Derechohabiente en clínicas, hospitales y delegaciones del IMSS.

Línea telefónica nacional 800 623 2323, opción 1.

Portal oficial del IMSS: www.imss.gob.mx, en el apartado de “Buzón de Quejas y Sugerencias”.

Órgano Interno de Control (OIC/SIDEC), Comité de Ética del IMSS (CEIMSS) y Dirección Jurídica IMSS (Oficina de Investigaciones Laborales).

Estos canales están disponibles para todos los derechohabientes y permiten presentar reportes de manera presencial, telefónica o digital, según la preferencia y posibilidades del usuario.

El tipo y número de sanción dependerán de la instancia ante la cual se presente la denuncia y de la valoración que haga la autoridad sobre cada caso.

Temas Relacionados

IMSSCanal OficialDenunciaConsulta médicaquejasInstituto Mexicano Del Seguro SocialNegligencia medicamexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Sorteo Mayor 4012 Lotería Nacional del martes 19 de mayo: premio mayor y reintegros

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días naturales para reclamar su premio, a partir del día siguiente de la publicación de los resultados

Resultados del Sorteo Mayor 4012 Lotería Nacional del martes 19 de mayo: premio mayor y reintegros

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 19 de mayo: Bomberos acuden a la México-Puebla tras inundaciones por lluvias

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 19 de mayo: Bomberos acuden a la México-Puebla tras inundaciones por lluvias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de mayo? Ambos servicios presentan retrasos por las lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de mayo? Ambos servicios presentan retrasos por las lluvias

Ventaneando revela que Daniel Bisogno ocultaba su edad, festejan el que sería su cumpleaños 53: “No quería ser viejo”

Pedro Sola compartió que Daniel Bisogno prefería que nunca pusieran velas con su edad en los pasteles de cumpleaños, ya que le molestaba que se hiciera pública su verdadera edad durante las celebraciones en el foro de Ventaneando

Ventaneando revela que Daniel Bisogno ocultaba su edad, festejan el que sería su cumpleaños 53: “No quería ser viejo”

Los frutos secos que deberías comer si quieres adelgazar sin dietas estrictas

Estos son los frutos secos que especialistas en salud recomiendan para ayudarte a bajar de peso

Los frutos secos que deberías comer si quieres adelgazar sin dietas estrictas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a dos presuntos operadores del CJNG, entre ellos “El Chipo”, tras cinco cateos en Guadalajara

Capturan a dos presuntos operadores del CJNG, entre ellos “El Chipo”, tras cinco cateos en Guadalajara

Vinculan a proceso a mujer que intentó introducir a México 5 mil balas de arma larga de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

De militar a guardaespaldas de El Chapo: la historia de “El Cóndor”, escolta que podría salir de prisión

El Chapo manda nuevas cartas a la Corte de Brooklyn para tratar de ser enviado a México: “Soy un ciudadano inocente”

Activista Raymundo Ramos pedirá a Segob reforzar su seguridad tras ser sancionado por EEUU y ligado al Cártel del Noreste

ENTRETENIMIENTO

Ventaneando revela que Daniel Bisogno ocultaba su edad, festejan el que sería su cumpleaños 53: “No quería ser viejo”

Ventaneando revela que Daniel Bisogno ocultaba su edad, festejan el que sería su cumpleaños 53: “No quería ser viejo”

Clovis Nienow, conductor mexicano que ‘flechó’ a Shakira, quedó impresionado con la belleza de la cantante: “Mujer hermosa”

Maxine Woodside revela terrible deterioro de la histórica casa de Silvia Pinal: “Un nido de cucarachas”

Quién es el bailarín al que relacionan con Cazzu

Alejandro Fernández estaría celoso de su hijo Alex por considerarlo competencia: “Nos parecemos y cantamos igual”

DEPORTES

Es un hecho, Paulo Víctor se separa de André Jardine y deja el club América

Es un hecho, Paulo Víctor se separa de André Jardine y deja el club América

Cruz Azul vs Pumas: el operativo que blindará Ciudad de los Deportes este jueves

De Chivas a Puebla: este es el nuevo entrenador de la Franja

Joel Huiqui, el improbable técnico finalista que oscila entre la devoción y el racismo

Guadalajara activará protocolo especial por ébola ante la llegada de República Democrática del Congo al Mundial 2026