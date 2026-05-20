Cómo denuncian a un trabajador del IMSS si no te brinda atención adecuada: qué multas puede recibir

Los procedimientos y sanciones aplicables están regulados por diversas normativas y lineamientos internos, así como por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, los derechohabientes que reciban una atención deficiente por parte de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden activar mecanismos formales para denunciar irregularidades en el trato recibido.

Los procedimientos y sanciones aplicables están regulados por diversas normativas y lineamientos internos, así como por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El objetivo es garantizar la calidad en el servicio y la rendición de cuentas ante posibles omisiones o faltas de los trabajadores del sector salud.

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El IMSS mantiene protocolos definidos para investigar y sancionar conductas inapropiadas de su personal. Las denuncias pueden referirse a la negativa de atención, actos de discriminación, trato irrespetuoso, negligencia médica o cualquier otra conducta que vulnere los derechos de los usuarios.

La autoridad señala la importancia de sustentar cada reporte con una narración clara y, de ser posible, pruebas que respalden lo sucedido.

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Requisitos y pasos para presentar una denuncia contra personal del IMSS

La denuncia puede ser presentada tanto por la persona afectada como por familiares o testigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario debe reunir información precisa sobre los hechos y seguir el siguiente proceso:

Identificar al trabajador implicado (nombre completo, área donde labora o descripción física).

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Especificar la fecha, hora y lugar donde ocurrió el incidente.

Relatar objetivamente lo sucedido, evitando juicios de valor.

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Adjuntar pruebas documentales, grabaciones, fotos o testimonios de testigos, si están disponibles.

Indicar un medio de contacto para recibir información sobre el avance del caso; si se prefiere, la denuncia puede ser anónima.

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Presentar el reporte personalmente o a través de canales oficiales, según la preferencia del usuario.

La denuncia puede ser presentada tanto por la persona afectada como por familiares o testigos. El resguardo de los datos personales está protegido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

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Instancias e investigación de las denuncias

Las personas pueden hacer uso de una o más instancias de manera simultánea o consecutiva. El número y tipo de sanción dependerán de la instancia ante la que se presente la denuncia y de la valoración que haga la autoridad competente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias pueden tramitarse ante varias instancias oficiales del IMSS:

Órgano Interno de Control (OIC/SIDEC): Recibe y procesa denuncias del público en general y de personas servidoras públicas.

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Dirección Jurídica IMSS (Oficina de Investigaciones Laborales): Dirigida a trabajadores y público en general.

Comité de Ética del IMSS (CEIMSS): Puede intervenir a solicitud de trabajadores o de cualquier persona.

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Las personas pueden hacer uso de una o más instancias de manera simultánea o consecutiva. El número y tipo de sanción dependerán de la instancia ante la que se presente la denuncia y de la valoración que haga la autoridad competente.

Una vez recibida la denuncia, el IMSS determina si la conducta reportada constituye una falta administrativa. El proceso de investigación incluye:

Entrevistas al personal involucrado.

Revisión de expedientes y documentación.

Análisis de pruebas y recopilación de testimonios.

El procedimiento es objetivo, imparcial y confidencial. El plazo para la resolución depende de la complejidad del caso. Las autoridades procuran informar al denunciante sobre el estado y resultado del procedimiento si este así lo solicitó.

Tipos de sanciones y alcance legal

En situaciones donde la falta cause un perjuicio tangible, la multa puede alcanzar varios miles de pesos. Cuando la falta reviste carácter penal, como corrupción o abuso de funciones, el caso se remite al Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones pueden ser administrativas, económicas o penales, según la gravedad de la falta:

Prisión: Pena privativa de libertad personal para delitos graves como peculado o cohecho.

Sanción económica: Pago de una cantidad determinada como multa, impuesta por la autoridad.

Inhabilitación temporal: Prohibición de ejercer cargos públicos durante un periodo determinado.

Amonestación pública o privada: Corrección disciplinaria por advertencia formal y registro administrativo.

Destitución: Separación definitiva del cargo.

Suspensión: Separación temporal de funciones sin goce de sueldo.

Recomendación del Comité de Ética del IMSS: Acciones para mitigar conductas reportadas, dirigidas a las áreas responsables.

Estas sanciones pueden aplicarse tanto a servidores públicos como a particulares, en función del acto y la instancia que resuelva la investigación.

En situaciones donde la falta cause un perjuicio tangible, la multa puede alcanzar varios miles de pesos. Cuando la falta reviste carácter penal, como corrupción o abuso de funciones, el caso se remite al Ministerio Público. El acoso sexual está tipificado como delito en algunas legislaciones locales, y la denominación puede variar según la entidad federativa.

Plazos para presentar denuncias y derechos del denunciante

El plazo para presentar una denuncia depende de la gravedad de la falta:

Para faltas administrativas no graves: hasta tres años después de ocurridos los hechos.

Para faltas administrativas graves: hasta siete años después del incidente.

Los usuarios tienen derecho a recibir orientación sobre el procedimiento, así como a solicitar información sobre el estado de su caso.

El IMSS ofrece acompañamiento durante todo el proceso y garantiza la protección de los datos personales del denunciante. Si la denuncia se realiza de manera anónima, la comunicación de avances solo se realiza si el usuario habilitó un canal seguro de contacto.

El denunciante puede inconformarse con la resolución ante instancias externas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o la Secretaría de la Función Pública para solicitar una revisión independiente del caso.

Actos contrarios a la integridad y faltas sancionables

El tipo y número de sanción dependerán de la instancia ante la cual se presente la denuncia y de la valoración que haga la autoridad sobre cada caso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS reconoce como actos contrarios a la integridad una amplia variedad de conductas. Estos actos pueden ser denunciados por derechohabientes, trabajadores o cualquier persona que tenga conocimiento de los mismos. Entre los principales se incluyen:

Discriminación

Peculado

Cohecho

Desvío o uso indebido de recursos públicos

Tráfico de influencias

Contratación indebida

Encubrimiento

Abuso de funciones

Utilización indebida de información

Agresión física o verbal

Utilizar información falsa

Soborno

Enriquecimiento ilícito

Ejercicio ilícito de servicio público

Coalición de servidores públicos

Intimidación

Acoso y hostigamiento sexual o laboral

Maltrato

Violación a la protección de datos personales

Nepotismo

Actuación bajo conflicto de interés

Simular conductas no graves durante la investigación

No iniciar el procedimiento correspondiente ante la autoridad

Revelar la identidad de una persona denunciante anónima

Ocultar enriquecimiento o conflicto de interés

Desacato ante la autoridad fiscalizadora

Ausentismo injustificado

La lista anterior es enunciativa, no limitativa, y puede ampliarse conforme a la normativa vigente.

Canales oficiales para presentar denuncias ante el IMSS

Las denuncias contra trabajadores del IMSS pueden presentarse en los siguientes canales oficiales:

Áreas de Atención y Orientación al Derechohabiente en clínicas, hospitales y delegaciones del IMSS.

Línea telefónica nacional 800 623 2323, opción 1.

Portal oficial del IMSS: www.imss.gob.mx, en el apartado de “Buzón de Quejas y Sugerencias”.

Órgano Interno de Control (OIC/SIDEC), Comité de Ética del IMSS (CEIMSS) y Dirección Jurídica IMSS (Oficina de Investigaciones Laborales).

Estos canales están disponibles para todos los derechohabientes y permiten presentar reportes de manera presencial, telefónica o digital, según la preferencia y posibilidades del usuario.

El tipo y número de sanción dependerán de la instancia ante la cual se presente la denuncia y de la valoración que haga la autoridad sobre cada caso.