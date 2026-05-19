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Qué estación del Tren Ligero estará en reparación esta semana

La remodelación terminará el 20 de mayo

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Así luce la nueva terminal Tasqueña del Tren Ligero CDMX (X/ @Wendymg10)
Así luce la nueva terminal Tasqueña del Tren Ligero CDMX (X/ @Wendymg10)

La estación La Virgen del Tren Ligero en la Ciudad de México permanecerá cerrada al público desde este 18 hasta el 20 de mayo, por trabajos de mantenimiento en la escalera de acceso. Durante este periodo, los pasajeros deberán buscar rutas alternativas, ya que no se permitirá el ascenso ni descenso de usuarios en ese punto.

Las autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informaron la medida a través de redes sociales, aclarando que la suspensión del servicio en la estación será total durante el horario habitual de operación. El aviso responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los viajeros mientras se realiza la intervención en la infraestructura.

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Entre las alternativas, se recomienda a los usuarios planear trayectos con anticipación y considerar otras estaciones cercanas o medios de transporte disponibles en la zona sur de la capital. El cierre temporal solo afecta a la estación La Virgen; el resto de la línea seguirá funcionando con normalidad.

Reapertura de la estación Xotepingo

Mientras La Virgen entra en mantenimiento, el STE confirmó la reapertura de la estación Xotepingo, que ya concluyó sus propios trabajos de mejora. Con el fin de las obras, los accesos se encuentran habilitados y la operación se reanudó en su totalidad en ese punto de la ruta.

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La reapertura de Xotepingo representa un avance dentro del proceso de modernización del Tren Ligero, que busca mejorar tanto la imagen como la seguridad de este sistema de transporte.

Modernización e impacto en el sur de la ciudad

El pasado 11 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México presentó la entrada en operación de El Ajolote, una iniciativa que marca la modernización total del Tren Ligero. Este proyecto implica mejoras en la infraestructura, imagen y elementos de seguridad, especialmente en las vías y cárcamos.

Debido a estas obras, desde mediados de 2025 el Tren Ligero no pudo operar en toda su extensión. Para compensar la falta de servicio, unidades del RTP apoyaron a los habitantes del sur de la ciudad, facilitando la movilidad mientras se completaban los trabajos.

En resumen, la estación La Virgen estará cerrada por mantenimiento hasta el 20 de mayo, mientras que Xotepingo ya reabrió tras concluir sus obras.

El proceso forma parte de la renovación integral del Tren Ligero, que incluyó interrupciones y apoyos temporales para los usuarios de la zona sur de la capital.

La capacidad del sistema pasó de 130,000 a 250,000 pasajeros diarios, con la ampliación de la terminal Tasqueña y la incorporación de 17 trenes eléctricos nuevos. La línea recorre 13 kilómetros y cuenta con 18 estaciones que atraviesan Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Además, conecta directamente con la Línea 2 del Metro, el Trolebús y la Terminal Central del Sur.

La administración de Clara Brugada destinó parte de más de 5,183 millones de pesos a la modernización del Tren Ligero, considerado clave para el traslado de asistentes al Mundial. El récord de pasajeros coincide con un ensayo de movilidad realizado durante el partido Cruz Azul vs Chivas de la semifinal de la Liga MX, como preparación para los eventos masivos que traerá el torneo internacional.

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