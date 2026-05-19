La infusión de té verde con hierbanuena y naranja que resulta una bebida energizante y sin cafeína excesiva

Una taza transparente de té verde recién preparado con hojas de hierbabuena y una rodaja de naranja, iluminada por luz natural, ofrece un momento de frescura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer sorbo de un té verde con hierbabuena y naranja despierta los sentidos de una manera única: fresco, cítrico y con ese fondo vegetal que solo el té verde puede dar.

Este té verde con hierbabuena y ralladura de naranja es una infusión antioxidante, digestiva y energizante, perfecta para comenzar el día o para una pausa reconfortante a media tarde.

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Es una receta sencilla, con ingredientes fáciles de conseguir, que combina lo mejor de la tradición herbal mexicana con los beneficios comprobados del té verde.

Receta de té verde con hierbabuena y ralladura de naranja

El té verde con hierbabuena y ralladura de naranja mezcla hojas de té verde de buena calidad con hierbabuena fresca y ralladura de naranja natural. Se infusiona a temperatura controlada para preservar sus propiedades antioxidantes y su sabor delicado.

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Una taza transparente de té verde humeante con hojas frescas de hierbabuena y rodajas de naranja flotando, iluminada por luz natural que proyecta sombras sobre la mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 8 minutos

Preparación: 2 minutos

Infusión: 6 minutos

Ingredientes

1 cucharadita de té verde en hojas (o 2 bolsitas) 4 hojas de hierbabuena fresca (o 1/2 cucharadita seca) Ralladura de 1/2 naranja (solo la parte naranja, sin la parte blanca) 2 tazas de agua Miel o endulzante natural a gusto (opcional) 1 rodaja de naranja para decorar (opcional)

Cómo hacer té verde con hierbabuena y ralladura de naranja, paso a paso

Calentar el agua a 80 °C, sin dejar que llegue a hervir. El agua hirviendo arruina el sabor del té verde y destruye sus antioxidantes. Colocar el té verde, la hierbabuena y la ralladura de naranja en tetera o taza grande. Verter el agua caliente sobre los ingredientes y tapar. Dejar reposar exactamente 3 minutos para té suave, o hasta 5 minutos para un sabor más intenso. Colar y servir en taza. Endulzar con miel si se desea y decorar con rodaja de naranja.

Consejos técnicos:

Nunca uses agua hirviendo para el té verde: amarga y pierde propiedades.

Usá ralladura fresca de naranja, no esencia, para un aroma más natural.

No dejes infusionar más de 5 minutos para evitar el amargor.

Ingredientes frescos como hojas de té verde, hierbabuena, una naranja entera y su ralladura con un rallador, se presentan sobre un fondo claro listos para usar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 tazas.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 0-15 kcal (según endulzante)

Grasas: 0 gr

Carbohidratos: 0-4 gr

Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen del tipo y cantidad de endulzante utilizado.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 24 horas, en botella cerrada. Se puede tomar frío como té helado, con hielo y rodajas de naranja.

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