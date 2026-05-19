México

Comando armado secuestra y ejecuta a madre e hija en Cosoleacaque, Veracruz

Las víctimas fueron identificadas como Yalina Cristal Lezama González y Ana Lilia González Mateos; ambas presentaban impactos de bala y signos de violencia

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Madre e hija fueron localizadas sin vida en calles de Cosoleacaque, al sur de Veracruz. (X @AGNLosTuxtlas)
Madre e hija fueron localizadas sin vida en calles de Cosoleacaque, al sur de Veracruz. (X @AGNLosTuxtlas)

Una madre y su hija fueron privadas de la libertad por un grupo armado y posteriormente asesinadas en el municipio de Cosoleacaque, al sur del estado de Veracruz, en un nuevo hecho de violencia que ha generado temor entre los habitantes de la región.

Las víctimas fueron identificadas como Yalina Cristal Lezama González, de 25 años, y Ana Lilia González Mateos, de 42, quienes de acuerdo con reportes policiacos eran comerciantes y residentes de ese municipio conurbado con Minatitlán.

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Según la información preliminar, ambas mujeres habrían sido privadas de la libertad durante la tarde del domingo 17 de mayo presuntamente por hombres armados. Horas después, durante los primeros minutos delm lunes, sus cuerpos fueron abandonados sobre una calle del Barrio Cuarto de Cosoleacaque.

De acuerdo con el parte oficial, las víctimas fueron arrojadas desde una camioneta en movimiento sobre la calle Emiliano Zapata, entre Vicente Guerrero y la carretera Transístmica, a la altura del segundo puente peatonal.

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Fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de los cuerpos sobre la vialidad.

Las víctimas presentaban impactos de bala y huellas de tortura, informaron autoridades. (X @AGNLosTuxtlas)
Las víctimas presentaban impactos de bala y huellas de tortura, informaron autoridades. (X @AGNLosTuxtlas)

Presentaban impactos de bala y huellas de violencia

Elementos de seguridad que acudieron al sitio confirmaron que ambas mujeres ya no contaban con signos vitales y presentaban impactos de arma de fuego, además de visibles huellas de tortura y violencia física.

La escena fue acordonada por corporaciones policiacas mientras personal ministerial y pericial realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

De manera preliminar, autoridades informaron que la camioneta utilizada para trasladar a las víctimas era una Toyota con placas XY-8628-B del estado de Veracruz, propiedad de Ana Lilia González Mateos.

Según versiones recabadas en la zona, el vehículo fue abandonado en el mismo lugar donde otros sujetos esperaban para facilitar la huida de los agresores, quienes hasta el momento no han sido detenidos.

Habitantes exigen mayor seguridad en el sur de Veracruz

El doble homicidio provocó preocupación entre habitantes de Cosoleacaque, quienes denunciaron el incremento de hechos violentos en la región sur de Veracruz, particularmente en municipios como Minatitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque.

Tras el hallazgo de las dos mujeres asesinadas, vecinos de la colonia señalaron sentir temor ante la presencia constante de grupos armados y exigieron a las autoridades estatales y federales reforzar la seguridad en la zona.

Vecinos reportaron que los cuerpos fueron arrojados desde una camioneta en movimiento. (X @AGNLosTuxtlas)
Vecinos reportaron que los cuerpos fueron arrojados desde una camioneta en movimiento. (X @AGNLosTuxtlas)

Algunos habitantes indicaron que durante los últimos meses han aumentado las ejecuciones, desapariciones y ataques armados, situación que mantiene a la población en un clima permanente de incertidumbre.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha informado sobre personas detenidas ni sobre alguna línea de investigación específica relacionada con el crimen.

El caso se suma a otros episodios violentos registrados recientemente en el sur del estado, una región golpeada por la disputa entre grupos criminales y los delitos de alto impacto.

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