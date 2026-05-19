México

Del CJNG a los Viagras: estos son los cárteles que operan en la Meseta Purépecha de Michoacán

El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que en los últimos dos años estas comunidades indígenas han sufrido decenas de incursiones armadas y ataques

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Cuatro hombres sin rostro con cascos y chalecos tácticos sosteniendo fusiles, de pie frente a un mapa iluminado de la Meseta Purépecha de Michoacán.
La Meseta Purépecha se conforma de 11 municipios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos municipios que conforman la Meseta Purépecha de Michoacán registraron hechos violentos en los últimos dos días, donde fueron asesinados dos policías comunales en Nahuatzen, además de que bloqueos con quema de vehículos y un enfrentamiento encendió las alarmas en los pobladores de Charapan.

Sin embargo, la violencia en esta región no es aislada, ya que el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que en los dos últimos años las comunidades indígenas de Michoacán, tanto en la zona purépecha como en la costa nahua, han sufrido decenas de incursiones armadas, ataques con drones y explosivos contra la población civil, instalaciones, autoridades y sus cuerpos de seguridad tradicionales.

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Esta meseta se conforma de once municipios donde habitan gran parte de población indígena y se concentra más del 50% de la producción de aguacate del estado.

Los municipios que se encuentran en esta región son: Charapan, Cherán, Chilchota, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Tancítaro, Taretan, Tingambato, Uruapan y Ziracuaretiro.

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Del CJNG a Cárteles Unidos: las organizaciones criminales que asedian la región

Plan Michoacán despliegue de elementos del Ejército Mexicano en el estado
Foto: Defensa

La entidad ha enfrentado escenarios recientes de violencia que llevaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a ordenar la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual se originó con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en un evento de Día de Muertos en la plaza del municipio.

De acuerdo con un análisis realizado por Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y experto en seguridad pública, en la entidad operan 17 organizaciones criminales, siendo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la principal con mayor control territorial.

En los once municipios que conforman la Meseta Purépecha el CJNG cuenta con operaciones, donde uno de los principales líderes regionales es Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1″, así como William Edwin Rivera Padilla, alias “El Barbas” y Jesús Rivera Aguirre, alias “Don Chuy”.

Cárteles Unidos en Michoacán
Foto: Cortesía / Víctor Sánchez Valdés

Cárteles Unidos, conformado por una alianza entre las organizaciones criminales de los Viagras, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Tepalcatepec, los Caballeros Templarios, Cártel de Sinaloa, Cártel de los Reyes y el Cártel Santa Rosa de Lima, también tiene presencia en la Meseta Purépecha.

Los municipios donde ha sido detectada su presencia son Uruapan, Nuevo Parangaricutiro, Tancítaro, Taretan, Charapan y Chilchota.

Del conglomerado que compone a Cárteles Unidos, la organización criminal que cuenta con mayor presencia en esta región es el Cártel de Tepalcatepec que opera en Uruapan, Nuevo Parangaricutiro, Charapan y Chilchota, seguido por los Viagras, que se encuentran en Uruapan y Tancítaro.

Juan José Farías es identificado como el líder de Cárteles Unidos junto con Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”. El primero es el fundador del Cártel de Tepalcatepec, mientras que el segundo encabeza a los Viagras.

Los trabajadores captaron en video las detonaciones de arma de fuego durante el enfrentamiento entre policías y sujetos armados en Charapan, Michoacán. Video: Redes sociales

Luego de los hechos violentos registrados la noche del domingo y la mañana de este lunes en la región Purépecha de Michoacán, las autoridades desplegaron un operativo conjunto con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil para reforzar la seguridad.

Por su parte, el CNI exigió a las autoridades que actúen de manera inmediata para inhibir los ataques de organizaciones criminales en la región y proteger a los habitantes, así como castigar a los responsables materiales e intelectuales cometidos contra comunidades de Acachuén y Santa María Sevina.

“El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se comprometió a cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad en la región. Sin embargo, nunca cumplió los compromisos minutados con las comunidades de la región y con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), exhibiendo lo que muchas y muchos hemos observado desde hace años: la completa complicidad de su gobierno con los cárteles criminales de todo signo y de manera preponderante con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)“, acusó en un comunicado el Congreso Nacional Indígena.

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