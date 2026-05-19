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Golpes de calor durante el Mundial 2026: qué son, cuáles son las señales de emergencia médica y cómo evitarlos

El secretario de Salud enfatizó en la importancia de reconocer los síntomas de alarma y aplicar las medidas preventivas, sobre todo en sectores vulnerables

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Ilustración de plastilina con mujer acalorada, termómetro, hombre desmayado, y bebedor de agua con sombrilla y ventilador. Trofeo FIFA derritiéndose bajo el sol.
Ilustración en stop motion que representa los riesgos de golpes de calor durante el Mundial 2026, mostrando síntomas, prevención y el impacto del calor en el torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Salud de México, David Kershenobich Stalnikowitz, alertó este martes 19 de mayo sobre los riesgos del golpe de calor, un padecimiento que puede presentarse de manera súbita y convertirse en una emergencia médica, especialmente ante las altas temperaturas previstas durante eventos masivos como el Mundial 2026.

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, el funcionario explicó que el cuerpo humano normalmente regula su temperatura entre los 36.5 y 37.5 grados centígrados, pero cuando existe un exceso de calor y humedad, el organismo pierde esa capacidad y la temperatura puede elevarse rápidamente hasta los 40 grados.

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El titular de la Secretaría de Salud advirtió que esta condición puede provocar daños severos en cuestión de minutos, por lo que pidió a la población reconocer las señales de alarma y aplicar medidas preventivas, sobre todo en sectores vulnerables.

¿Qué es un golpe de calor?

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo deja de controlar adecuadamente su temperatura debido a una exposición prolongada a temperaturas elevadas o ambientes con mucha humedad.

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Según explicó David Kershenobich, la regulación térmica ocurre en una parte específica del cerebro, pero cuando el calor es extremo, el organismo pierde esa capacidad de enfriamiento natural.

El funcionario señaló que el aumento de temperatura corporal puede ser muy rápido y provocar afectaciones inmediatas en los vasos sanguíneos, las proteínas y diversos órganos.

¿Cuáles son las señales de emergencia médica?

El secretario de Salud detalló que las principales señales de alarma ante un golpe de calor incluyen:

  • Piel enrojecida, caliente y seca
  • Pulso acelerado
  • Náuseas y vómito
  • Dolor de cabeza
  • Sensación de desmayo
  • Convulsiones

De acuerdo con la explicación ofrecida en Palacio Nacional, cuando el calor queda retenido en el cuerpo, las células comienzan a dañarse rápidamente, lo que puede derivar en un colapso físico severo.

Las autoridades sanitarias insistieron en que se trata de un evento “muy brusco”, por lo que actuar rápidamente puede ser clave para evitar complicaciones graves.

¿Cómo prevenir un golpe de calor?

La Secretaría de Salud recomendó diversas medidas para reducir el riesgo de sufrir un golpe de calor, especialmente durante temporadas de temperaturas extremas y eventos al aire libre como el Mundial de Futbol 2026.

Entre las principales recomendaciones están:

  • Mantenerse hidratado constantemente
  • Evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas
  • Permanecer en lugares frescos y ventilados
  • Usar ropa ligera y de colores claros

Las autoridades también destacaron la importancia de identificar síntomas tempranos y buscar atención médica inmediata en caso de presentar signos de alarma.

¿Quiénes son las personas más vulnerables?

El titular de Salud indicó que existen grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones por calor extremo, entre ellos:

  • Personas que trabajan bajo el sol
  • Adultos mayores
  • Personas con discapacidad o movilidad reducida
  • Mujeres embarazadas
  • Niñas y niños

El funcionario subrayó que el golpe de calor puede afectar “de forma súbita a cualquiera”, aunque estos sectores requieren vigilancia especial.

México registra 264 casos de golpe de calor en 2026

Durante su participación en la conferencia matutina, David Kershenobich informó que México acumula 264 casos de golpe de calor en lo que va de 2026.

Ante esta situación, explicó que las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica y trabajan en la instalación de centros de hidratación en regiones con temperaturas extremas.

La advertencia ocurre a poco más de un mes del inicio del verano y en el contexto de los preparativos rumbo al Mundial 2026, torneo que tendrá sedes en México, Estados Unidos y Canadá, y que prevé una importante asistencia de aficionados expuestos a altas temperaturas.

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