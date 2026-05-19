Selección Nacional de México suma a César Montes y Luis Chávez a su concentración rumbo al Mundial 2026

La Selección Nacional de México informó este martes que los futbolistas César Montes y Luis Chávez se incorporarán al Centro de Alto Rendimiento (CAR) para integrarse a la concentración del equipo nacional rumbo a los próximos partidos de preparación y de la Copa Mundial 2026.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles, Montes, actual jugador del Lokomotiv Moscú, y Chávez, mediocampista del Dynamo Moscú, arribarán este día para integrarse a los trabajos del combinado nacional.

PUBLICIDAD

La Selección Mexicana continuará recibiendo a jugadores del extranjero

(Instagram/ @lc24)

La Federación Mexicana de Futbol también detalló que la llegada de futbolistas convocados que militan en el extranjero se realizará de manera escalonada en los próximos días, conforme avancen los trabajos de preparación del equipo nacional.