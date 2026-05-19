Roland Garros 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo Grand Slam de la temporada desde México

El torneo contará con la ausencia del tenista español Carlos Alcaraz, por lo que el favorito para ser campeón es Jannik Sinner. (REUTERS/Lisi Niesner)

El Roland Garros está a la vuelta de la esquina y se disputará del 24 de mayo al 7 de junio en París, Francia, en un torneo que reúne cada año a los mejores tenistas del mundo, quienes buscan consagrarse bajo la arcilla en una de las competencias más emblemáticas y exigentes del circuito profesional.

Lamentablemente, esta edición no podrá contar con la participación de Carlos Alcaraz, quien tampoco estará presente en Wimbledon debido a una lesión en la muñeca que lo ha marginado de los últimos torneos, por lo cual Jannik Sinner luce como el máximo candidato para ser campeón.

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Quiénes son los favoritos en la rama varonil

Alexander Zverev es el llamado a ser el rival más peligroso para Sinner. (REUTERS/Ciro De Luca)

La ausencia de Carlos Alcaraz coloca a Jannik Sinner como el principal favorito para quedarse con el título en Roland Garros. Sin embargo, esta situación también abre la puerta para que otros jugadores como Alexander Zverev, Casper Ruud y Novak Djokovic, entre otros, busquen aprovechar la oportunidad y aspiren a levantar el trofeo.

En las semanas previas, los Masters 1000 de Madrid y Roma ofrecieron un panorama de lo que podría ocurrir en la arcilla de París, donde el campeón será coronado en la Philippe Chatrier. Durante esta gira, el italiano ha dominado con dos títulos, aunque nuevas figuras como Rafael Jodar han comenzado a destacar y podrían sorprender a los favoritos en el segundo Grand Slam del año.

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Favoritas en el torneo femenino

(REUTERS/Stephanie Lecocq)

En la rama femenil, el panorama se presenta mucho más abierto, característica habitual en el circuito WTA, donde las sorpresas suelen ser constantes y ningún resultado está garantizado.

Aryna Sabalenka y Elena Rybakina parten como las principales favoritas para llegar a la final, tal como ocurrió en el Australian Open. Sin embargo, otras jugadoras también llegan con posibilidades, como Elina Svitolina, reciente campeona en Roma; Iga Swiatek, reconocida por su desempeño en arcilla; y Coco Gauff, quien ya ha alcanzado instancias importantes en Roland Garros.

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De igual forma no se descarta que alguna tenista fuera de este grupo pueda dar la sorpresa y colarse entre las protagonistas del torneo.

Cuándo y dónde ver el primer Grand Slam de la temporada desde México

(REUTERS/Remo Casilli)

Como cada Grand Slam en los últimos años, la acción completa podrá disfrutarse a través del Plan Premium de Disney+, donde los aficionados podrán elegir la cancha de su preferencia para disfrutar de la actividad en cancha, mientras que en ESPN se transmitirán los partidos más relevantes de la jornada, dando prioridad a los enfrentamientos donde haya participación de tenistas latinoamericanos.

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