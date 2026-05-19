México

Inhabilitan hasta por 20 años a exfuncionarios de la Policía Federal por desvío de 65 millones de dólares

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionó a dos ex servidores públicos por faltas administrativas graves

Guardar
Google icon
Las resoluciones del órgano jurisdiccional derivaron en sanciones administrativas y económicas contra dos antiguos servidores públicos tras detectarse irregularidades en el manejo de fondos asignados a un contrato de seguridad durante 2015. (Infobae-Itzallana)
Las resoluciones del órgano jurisdiccional derivaron en sanciones administrativas y económicas contra dos antiguos servidores públicos tras detectarse irregularidades en el manejo de fondos asignados a un contrato de seguridad durante 2015. (Infobae-Itzallana)

Desviar más de 65 millones de dólares del erario público no quedó impune. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso inhabilitaciones de hasta 20 años a dos ex servidores públicos de la extinta Policía Federal, luego de que investigaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acreditaron faltas administrativas graves en su contra.

Las sanciones incluyen además indemnizaciones económicas que ascienden a la misma cantidad desviada: más de 65 millones de dólares estadounidenses.

PUBLICIDAD

¿Qué hicieron?

De acuerdo con el comunicado número 052 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los hechos se remontan a diciembre de 2015, cuando ambos funcionarios desviaron recursos destinados a cubrir obligaciones derivadas de un contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.

El dinero, de origen federal, nunca llegó a su destino.

PUBLICIDAD

Las sanciones impuestas

El TFJA determinó las siguientes consecuencias para cada implicado:

  • Frida M., ex secretaria general: inhabilitación por 20 años e indemnización económica.
  • Damián C., ex titular de la División de Inteligencia: inhabilitación por 15 años e indemnización económica.

Ambos quedan impedidos para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público durante ese periodo.

El caso no termina aquí

Los hechos también fueron denunciados penalmente y actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que las consecuencias legales para los implicados podrían escalar.

@BuenGobierno_mx
@BuenGobierno_mx

Buen Gobierno advierte: la corrupción tiene precio

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que denunciar actos de corrupción es un derecho y un deber cívico para proteger los recursos públicos, e invitó a la ciudadanía a presentar denuncias a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: sidec.buengobierno.gob.mx

“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”, señala el comunicado oficial.

Temas Relacionados

Policía FederalBuen GobiernoLicitaciónMultaAnticorrupciónPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Imelda Tuñón incursiona en el regional mexicano en medio de demandas, amenazas y una batalla legal con José Manuel Figueroa

La cantante aseguró que cuenta con protección y confirmó procesos legales en curso

Imelda Tuñón incursiona en el regional mexicano en medio de demandas, amenazas y una batalla legal con José Manuel Figueroa

Estudiantes del IPN marchan frente a la SEP: exigen que Mario Delgado aclarar desvíos de recursos

La movilización estudiantil demanda el reconocimiento del movimiento, aumento presupuestal y revisión de presuntas irregularidades administrativas

Estudiantes del IPN marchan frente a la SEP: exigen que Mario Delgado aclarar desvíos de recursos

Samia denuncia rechazo de La Casa de los Famosos México y revela requisitos para entrar: “No tienes followers”

La actriz explica que la decisión se basó en su número de seguidores y la falta de escándalos o proyectos recientes que le otorguen vigencia

Samia denuncia rechazo de La Casa de los Famosos México y revela requisitos para entrar: “No tienes followers”

Gobierno de México confirma que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, libra extradición de EEUU

El abogado enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal

Gobierno de México confirma que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, libra extradición de EEUU

¿Cómo prevenir un golpe de calor en bebés? Estas son las recomendaciones para protegerlos

La reciente ola de calor ha provocado la muerte de trece personas en México

¿Cómo prevenir un golpe de calor en bebés? Estas son las recomendaciones para protegerlos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga

Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga

Operativo en Quintana Roo exhibió presunta red de narcotráfico marítimo de cannabis: del puerto de Chiquilá hacia la isla de Holbox

Cae “La Tía” por el asesinato de Carlos Manzo: filtraba información de operativos policiales al CJNG

Comando armado secuestra y ejecuta a madre e hija en Cosoleacaque, Veracruz

Del CJNG a los Viagras: estos son los cárteles que operan en la Meseta Purépecha de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Gobierno de México confirma que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, libra extradición de EEUU

Gobierno de México confirma que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, libra extradición de EEUU

Cómo preparar una tisana ideal para calmar la ansiedad y mejorar el sueño

The Rolling Stones y Diablos Rojos del México lanzan colección especial de edición limitada

Cazzu desata indirectas de conductores de Sale el Sol, ¿dirigidas a Ventaneando?

Concierto gratis de Panteón Rococó en Edomex: fecha, sede y cómo asistir

DEPORTES

Experiencia PANINI Mundial 2026 en CDMX: cuánto cuesta entrar y cómo registrarse para disfrutar del evento

Experiencia PANINI Mundial 2026 en CDMX: cuánto cuesta entrar y cómo registrarse para disfrutar del evento

¿Qué pasó en la primera exhibición del documental de Cruz Azul?

Selección Nacional de México suma a César Montes y Luis Chávez a su concentración rumbo al Mundial 2026

Roland Garros 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo Grand Slam de la temporada desde México

Pachuca vs Washington Spirit: a qué hora y dónde ver en México a las Tuzas en la W Champions Cup