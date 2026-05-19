Acuerdo México-Unión Europea: estos son los puntos clave de su modernización

Ilustración representa la firma de un acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, con las banderas de ambas entidades al fondo y un documento con una pluma en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A días de que se lleve a cabo la firma de la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó, a través de su cuenta oficial de X, los puntos clave sobre este tratado histórico.

El evento diplomático, encabezado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, está programado para los días 21 y 22 de mayo en la Ciudad de México.

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De acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, los objetivos principales son negociar una reducción o un arancel cero para varios sectores, entre ellos el agroalimentario, así como fortalecer las relaciones diplomáticas e incrementar las exportaciones que el país realiza a las naciones europeas para el 2030.

Puntos clave del acuerdo modernizado de la Unión Europea y México

La modernización de este acuerdo es histórica, ya que desde su primera firma en el año 2000, las situaciones económicas y geopolíticas han transformado las dinámicas de cooperación internacional.

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(Infobae-Itzallana)

“El Acuerdo Global Modernizado fortalece la relación entre México y la UE con una visión de futuro: impulsa el comercio, abre nuevas oportunidades para empresas y productores mexicanos, protege bienes emblemáticos de nuestro país y reafirma principios clave como la soberanía, la transparencia y el desarrollo sostenible”, escribió la SRE en el comunicado.

Estos son los puntos clave para entender este acuerdo:

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México refuerza su vínculo estratégico con Europa: La actualización del Acuerdo busca consolidar y fortalecer la relación con uno de los principales socios comerciales y políticos de México a nivel internacional.

Más oportunidades para productores y empresas nacionales: El tratado amplía el acceso de productos mexicanos al mercado europeo y genera mejores condiciones para que empresas mexicanas, especialmente pequeñas y medianas, puedan integrarse al comercio global.

Respaldo a productos que representan la identidad mexicana: El Acuerdo brinda protección a productos característicos del país y reconoce su valor cultural, histórico y económico, fortaleciendo su identidad y posicionamiento.

Cooperación con respeto a la soberanía nacional: La modernización del instrumento mantiene el reconocimiento a la soberanía de México en sectores clave, particularmente el energético, al tiempo que impulsa mecanismos de colaboración en temas de interés compartido.

Intercambio comercial más eficiente y transparente: La actualización contempla procesos más ágiles, mayor claridad en las reglas y mejores condiciones para facilitar las relaciones económicas entre ambas partes.

Comercio con enfoque sostenible y compromiso social: La relación entre México y la Unión Europea incorpora principios relacionados con la transparencia, derechos laborales, sostenibilidad y acciones frente al cambio climático, promoviendo un modelo de desarrollo responsable.