Concierto gratis de Panteón Rococó en Edomex: fecha, sede y cómo asistir

El tecladista Felipe Bustamante, a la izquierda, el percusionista Tanis, al centro, y el saxofonista Missael Oseguera de la banda mexicana de ska Panteón Rococó posan para una foto en la Ciudad de México, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jon Orbach)

El anuncio del concierto gratis de Panteón Rococó en el Estado de México encendió la emoción entre los seguidores que esperaban una nueva oportunidad para ver a la banda en vivo.

Cientos de fans han reaccionado en redes sociales ante la confirmación del evento, que se suma al circuito de espectáculos públicos previstos para la temporada.

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Panteón Rococó anunció el regreso a Nezahualcóyotl con un show de entrada libre

A través de su cuenta oficial en Instagram, Panteón Rococó confirmó la realización de un concierto gratuito en el Estado de México. El grupo compartió:

En su mensaje, el grupo aseguró: “Una no fue suficiente, amigos de Neza” y convocó a la audiencia a liberar “toda la energía que quedó guardada del show anterior”.

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(Foto: Panteón Rococó / Eva Ruíz)

La publicación se volvió viral y posicionó a la agrupación como uno de los actos más esperados del circuito nacional de festivales.

La noticia fue celebrada por seguidores de distintas edades, quienes se preparan para asistir al evento masivo.

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El festival se inscribe en las actividades culturales promovidas bajo el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, enfocados en acercar espectáculos musicales a comunidades del Edomex.

(Fernando Aceves)

Fecha, sede y horarios del concierto gratuito en Edomex

El concierto de Panteón Rococó está programado para el 30 de mayo, a las 20:30 horas, en el Deportivo Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl, Estado de México.

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La entrada será libre y está sujeta a la capacidad del recinto. El evento promete una noche de ska, baile y convivencia a cargo de la banda originaria de la Ciudad de México.

El acceso estará abierto al público interesado en sumarse a la celebración musical.

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(Instagram)