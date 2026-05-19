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Concierto gratis de Panteón Rococó en Edomex: fecha, sede y cómo asistir

Te decimos todos los detalles para que que no te lo pierdas

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El tecladista Felipe Bustamante, a la izquierda, el percusionista Tanis, al centro, y el saxofonista Missael Oseguera de la banda mexicana de ska Panteón Rococó posan para una foto en la Ciudad de México, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jon Orbach)
El tecladista Felipe Bustamante, a la izquierda, el percusionista Tanis, al centro, y el saxofonista Missael Oseguera de la banda mexicana de ska Panteón Rococó posan para una foto en la Ciudad de México, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jon Orbach)

El anuncio del concierto gratis de Panteón Rococó en el Estado de México encendió la emoción entre los seguidores que esperaban una nueva oportunidad para ver a la banda en vivo.

Cientos de fans han reaccionado en redes sociales ante la confirmación del evento, que se suma al circuito de espectáculos públicos previstos para la temporada.

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Panteón Rococó anunció el regreso a Nezahualcóyotl con un show de entrada libre

A través de su cuenta oficial en Instagram, Panteón Rococó confirmó la realización de un concierto gratuito en el Estado de México. El grupo compartió:

En su mensaje, el grupo aseguró: “Una no fue suficiente, amigos de Neza” y convocó a la audiencia a liberar “toda la energía que quedó guardada del show anterior”.

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Panteón Rococó
(Foto: Panteón Rococó / Eva Ruíz)

La publicación se volvió viral y posicionó a la agrupación como uno de los actos más esperados del circuito nacional de festivales.

La noticia fue celebrada por seguidores de distintas edades, quienes se preparan para asistir al evento masivo.

El festival se inscribe en las actividades culturales promovidas bajo el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, enfocados en acercar espectáculos musicales a comunidades del Edomex.

Panteón Rococó
(Fernando Aceves)

Fecha, sede y horarios del concierto gratuito en Edomex

El concierto de Panteón Rococó está programado para el 30 de mayo, a las 20:30 horas, en el Deportivo Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La entrada será libre y está sujeta a la capacidad del recinto. El evento promete una noche de ska, baile y convivencia a cargo de la banda originaria de la Ciudad de México.

El acceso estará abierto al público interesado en sumarse a la celebración musical.

Panteón Rococó, edomex -México- 19 mayo
(Instagram)

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