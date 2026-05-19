México

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida esta semana

Esta iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso

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La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles donde los mexiquenses podrán tramitar la licencia de conducir esta semana.

El permiso, requerido por ley para que los residentes del Estado de México conduzcan sus vehículos, ahora podrá tramitarse mediante un proceso más ágil, gracias a la nueva iniciativa. Esta medida busca facilitar a los ciudadanos la obtención de dicho documento.

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Una van compacta color vino y blanca, con puertas traseras abiertas y el texto 'Expedición de Licencias', está estacionada frente a un edificio con personas alrededor
Una van de la unidad de expedición de licencias del gobierno del Estado de México atiende a ciudadanos que realizan trámites frente a un edificio con decoraciones festivas. (Gobierno Edomex)

Ubicaciones de las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Donato Guerra

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  • 18 de mayo y 19 de mayo
  • Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro, C.P. 51030 (frente al Palacio Municipal)

Cuautitlán Izcalli

  • 18 de mayo
  • Vía Gustavo Baz Prada Manzana 008, Esq. Calle Cuautitlán, Col. Sta. María Guadalupe, C.P. 54764

Tejupilco

  • 19, 20, 21, 22 y 23 de mayo
  • And. Vicente Guerrero 55, Col. Centro, C.P. 51400 (frente al Palacio Municipal)

Temoaya

  • 19, 20, 21, 22 y 23 de mayo
  • Portal José María Morelos y Pavón 102, Col. Centro, C.P. 50850 (frente al Palacio Municipal)

Nezahualcóyotl

  • 19, 20, 21, 22 y 23 de mayo
  • Av. Chimalhuacán s/n, Esq. Caballo Bayo, Col. Benito Juárez, C.P. 57000 (explanada Municipal “unión de fuerzas”)

Ecatepec

  • 20 de mayo
  • Av. Lázaro Cárdenas s/n, Col. Sagitario 3, C.P. 55238, entre Cerro del Encinal y Cerro del Sombrero
Licencia de Conducir Edomex
Licencia de Conducir Edomex (GEM)

Chiconcuac

  • 21 de mayo
  • Calle Carril del Xolache 38, Ejido de Chiconcuac, C.P. 56170

Texcoco

  • 22 de mayo
  • Calle Leandro Valle 206, Col. San Mateo IV, C.P. 56105

Documentos para poder tramitar el permiso

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

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