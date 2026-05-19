Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida esta semana

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles donde los mexiquenses podrán tramitar la licencia de conducir esta semana.

El permiso, requerido por ley para que los residentes del Estado de México conduzcan sus vehículos, ahora podrá tramitarse mediante un proceso más ágil, gracias a la nueva iniciativa. Esta medida busca facilitar a los ciudadanos la obtención de dicho documento.

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Una van de la unidad de expedición de licencias del gobierno del Estado de México atiende a ciudadanos que realizan trámites frente a un edificio con decoraciones festivas. (Gobierno Edomex)

Ubicaciones de las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Donato Guerra

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18 de mayo y 19 de mayo

Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro, C.P. 51030 (frente al Palacio Municipal)

Cuautitlán Izcalli

18 de mayo

Vía Gustavo Baz Prada Manzana 008, Esq. Calle Cuautitlán, Col. Sta. María Guadalupe, C.P. 54764

Tejupilco

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19, 20, 21, 22 y 23 de mayo

And. Vicente Guerrero 55, Col. Centro, C.P. 51400 (frente al Palacio Municipal)

Temoaya

19, 20, 21, 22 y 23 de mayo

Portal José María Morelos y Pavón 102, Col. Centro, C.P. 50850 (frente al Palacio Municipal)

Nezahualcóyotl

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19, 20, 21, 22 y 23 de mayo

Av. Chimalhuacán s/n, Esq. Caballo Bayo, Col. Benito Juárez, C.P. 57000 (explanada Municipal “unión de fuerzas”)

Ecatepec

20 de mayo

Av. Lázaro Cárdenas s/n, Col. Sagitario 3, C.P. 55238, entre Cerro del Encinal y Cerro del Sombrero

Licencia de Conducir Edomex (GEM)

Chiconcuac

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21 de mayo

Calle Carril del Xolache 38, Ejido de Chiconcuac, C.P. 56170

Texcoco

22 de mayo

Calle Leandro Valle 206, Col. San Mateo IV, C.P. 56105

Documentos para poder tramitar el permiso

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

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Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

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