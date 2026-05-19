Cazzu desata indirectas de conductores de Sale el Sol, ¿dirigidas a Ventaneando?

En pleno concierto sold out en Querétaro, Cazzu imitó a quienes la critican por su físico y le pidió a sus fans no modificar su cuerpo por comentarios ajenos: "Cuídense, chicas". (Tiktok: Cazzu Global)

El concierto del lunes por la noche de Cazzu en Querétaro acapara titulares en portales de noticias no solo por la intensidad de su presentación. La “Nena Trampa” abarrotó el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez y, frente a más de 4 mil 500 personas, ironizó sobre los cuestionamientos recurrentes que recibe de un sector de la prensa rosa.

Sus expresiones fueron interpretadas por el público y por usuarios de redes sociales como una alusión a Pati Chapoy y sus colaboradores en Ventaneando, emisión televisiva desde donde se ha cuestionado el talento, estilismo y cuerpo de la sudamericana.

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Mientras la conversación se posicionaba como tendencia en plataformas digitales, Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, conductores del matutino Sale el Sol, escalaron la controversia al catalogar los comentarios hechos hacia Cazzu como críticas desafortunadas y pasadas de época.

La artista Cazzu se presenta en el escenario, generando especulaciones sobre un posible mensaje dirigido al programa Ventaneando en medio de recientes críticas. (TikTok)

¿Qué dijo Cazzu?

Durante el segmento Pájaros en el Alambre, Infante, Alvarado y Vega Biestro analizaron el momento en que Cazzu detiene su presentación para interactuar con sus fans y hablar de amor propio.

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“Que tiene mucha celulitis”, “que los pantalones están muy cortitos”, dijo con voz chillona mientras apretaba uno de sus músculos. Cazzu remató con una frase que fue celebrada por todo el auditorio: “Así somos, y nos va bien”.

A mediados de 2025, en Ventaneando aseguraron que la fama de Cazzu en México se debía gracias a la relación que tuvo con Christian Nodal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin aludir a las opiniones de seguidores de la “Nena Trampa” que conectan sus comentarios con su publicitada disputa con Pati Chapoy, Ana María Alvarado indicó que quien critica el cuerpo de Cazzu en realidad solo siente “envidia”.

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Joanna Vega Biestro subrayó que la prensa de espectáculos debe dejar de correlacionar el vestuario de una artista con su persona. “Si usa shorts muy cortitos, está arriba de un escenario, es show. ¿Cuántas cantantes no utilizan este tipo de vestuarios para dar show?“, cuestionó.

Gustavo Adolfo Infante formó parte de "Sale el Sol" durante más de siete años. Foto: @saleelsoltv

Gustavo Adolfo Infante optó por mencionar el éxito de Cazzu durante el Festival Tecate Emblema 2026. Sin embargo, Vega Biestro volvió al tema inicial y lanzó un dardo contra compañeros del medio que continúan opinando de cuerpos ajenos: “Le está yendo bien. Aparte, esas críticas ya son de 1980″.

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“Además, quedamos en que ya no hablar del cuerpo, ¿no?“, zanjó Alvarado. Este comentario conectó aún más sus críticas con Ventaneando.

Yuridia contra Ventaneando

En febrero de 2023, Pati Chapoy se disculpó públicamente con la cantante Yuridia por una serie de comentarios gordofóbicos hechos en Ventaneando en el pasado. La cantante, quien surgió del reality de canto La Academia, señaló en sus cuentas oficiales a Chapoy y a sus colaboradores de hostigamiento.

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El caso derivó en un pronunciamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y disculpas públicas de pati Chapoy.

“Se ofendió mucho Yuridia, por eso, en relación con el tema de ella, quiero hacer una disculpa sincera de la expresión que emití; jamás lo hice con la intención de que ella se ofendiera, no nada más por ese comentario de hace 20 años, sino por todos los comentarios que alguna vez hemos hecho a través de Ventaneando”, indicó la periodista al aire.

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