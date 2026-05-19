¿Qué pasó en la primera exhibición del documental de Cruz Azul?

La producción cinematográfica se estrenará para todo el público el próximo jueves 28 de mayo. (Pavel Alcaraz / EMX ImageStudio Sport)

Este lunes 18 de mayo se realizó la premiere del documental "Azul Oscuro Azul Celeste" en una función especial organizada por CINEMEX en Artz Pedregal. Al evento acudieron invitados seleccionados, entre ellos influencers, periodistas y miembros del club, quienes pudieron disfrutar de la proyección antes de su estreno general.

La producción, dirigida por Carlos Carrera y Carlos Batiz, aborda algunos de los episodios más complejos que atravesó la Cooperativa Cruz Azul durante los 32 años de gestión de Guillermo “Billy” Álvarez, un periodo marcado por señalamientos de corrupción, fraude y desvío de recursos.

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El documental llegará a todas las salas de CINEMEX a partir del 28 de mayo, permitiendo que los aficionados celestes y seguidores del futbol conozcan una de las historias más controvertidas de la Liga Mx.

Temas que aborda el documental

Durante sus 32 años al frente de Cruz Azul, Billy Álvarez acumuló cinco títulos, pero su gestión quedó marcada por 13 finales perdidas y escándalos legales. (Especial)

El documental se basa en testimonios de primera mano, una investigación detallada y el análisis de documentos filtrados. De acuerdo con la sinopsis, “Azul Oscuro, Azul Celeste” explora cómo, a lo largo de varias décadas, la disputa por el control de la cooperativa generó una red de intereses políticos, financieros y judiciales que afectó tanto el rumbo de la organización como la identidad deportiva y social de Cruz Azul, uno de los equipos más representativos de México.

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La producción, que originalmente se planeó como una serie y finalmente tomó forma de documental, ofrece una mirada crítica al manejo interno del club, al que describe como una “dictadura construida en cemento” en referencia al poder concentrado en Guillermo “Billy” Álvarez.

La narrativa sigue la trayectoria de Álvarez, desde su llegada y consolidación en la cooperativa hasta su caída, incluyendo su detención luego de un periodo prófugo. El documental expone los procesos judiciales en su contra por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y extorsión.

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Documentos oficiales citados en la investigación señalan que, bajo la gestión de Álvarez, se detectaron movimientos financieros irregulares por más de 1,000 millones de pesos, realizados a través de empresas fantasma y mecanismos para evadir la supervisión.