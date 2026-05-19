¿Cuántas finales perdió Joel Huiqui con Cruz Azul? Esta es la racha negativa que buscará romper el ex defensa como entrenador

Joel Huiqui buscará ganar su primer título como entrenador de Cruz Azul (REUTERS)

Aunque Joel Huiqui ha tenido un inicio prometedor como entrenador al llevar a Cruz Azul a la Gran Final del Clausura 2026, las estadísticas de su etapa como jugador no lo benefician, ya que acumula una racha negativa que intentará dejar atrás. Considerado como la revelación del torneo, el ex defensa se ha convertido en el centro de atención por su desempeño en el banquillo.

Cabe recordar que Huiqui tomó el mando del primer equipo en la última jornada del torneo regular tras la destitución de Nicolás Larcamón. Desde entonces, ha sumado una racha positiva de 4 victorias, 1 empate y ninguna derrota.

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Joel Huiqui reconoció el trabajo que hizo Nicolás Larcamón durante la temporada regular del campeonato (REUTERS)

Joel Huiqui y su racha de cinco finales perdidas con Cruz Azul

Durante los seis años que defendió la camiseta de Cruz Azul, Joel Huiqui jugó 151 partidos y estuvo presente en cinco finales, todas ellas con desenlace adverso.

En la Liga MX, participó en la final del Clausura 2008 donde Santos superó a Cruz Azul por 3-2. En el Apertura 2008, el enfrentamiento ante Toluca terminó 2-2 y se definió en penales, donde el conjunto celeste perdió 7-6. Un año después, en el Apertura 2009, Monterrey venció a Cruz Azul con un marcador global de 6-4. En el ámbito de la CONCACAF, la temporada 2008-09 finalizó con derrota 2-0 frente a Atlante y en la edición 2009-10, tras igualar 2-2 contra Pachuca, el equipo de Huiqui quedó subcampeón debido al criterio de gol de visitante.

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En Liga MX

Clausura 2008: Santos 3-2 Cruz Azul.

Apertura 2008: Toluca 2-2 Cruz Azul en penales perdieron 7-6.

Apertura 2009: Monterrey 6-4 Cruz Azul.

En CONCACAF

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2008-09: Atlante 2-0 Cruz Azul

2009-10: Pachuca 2-2 Cruz Azul. Pierden por gol de visitante

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Necaxa - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 26, 2026 Cruz Azul coach Joel Huiqui REUTERS/Eloisa Sanchez

Por su parte, Huiqui afirmó que dirigir a Cruz Azul en el próximo torneo sería un orgullo, aunque sostuvo que su prioridad es que el equipo logre el campeonato. Además, reconoció que tiene una deuda pendiente con la institución, ya que perdió cinco finales, y aseguró que quiere saldarla este domingo.

“Sería un orgullo pertenecer al proyecto de CAZ como DT el próximo torneo pero lo importante es que el equipo sea campeón. Tengo una deuda con la institución, perdí 5 finales y quiero saldar mi deuda el domingo”

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La condición para que Huiqui se quede como técnico de la Máquina

Víctor Velázquez, presidente de la institución cementera, reveló que la única condición para que Joel Huiqui se quede al frente de Cruz Azul para la próxima campaña es que sea campeón del Clausura 2026.

“Joel Huiqui ustedes saben que es de casa. Cuando se decidió que continuará con este torneo, con este proyecto, sabíamos de sus capacidades por supuesto, y hemos platicado que él va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato. Vamos a reforzar por supuesto todo el cuerpo técnico como se hace en cualquier institución, como se hace en cualquier proceso”, comentó Velázquez antes los medios de comunicación.

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La directiva fijó como único criterio decisivo el resultado deportivo, en respuesta a las exigencias inmediatas y al entorno competitivo. Aunque Joel contaba con respaldo institucional por su conexión con la historia de Cruz Azul y la labor desarrollada en fuerzas básicas antes de integrarse al primer equipo, dicha relación no ha influido frente a las prioridades del club.