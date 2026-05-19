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El compuesto de la flor de jamaica que estimula la producción del colágeno en la piel y previene el envejecimiento: así debes usarlo 

Investigaciones recientes revelan cómo ciertos activos presentes en esta planta pueden favorecer la regeneración cutánea y el bienestar corporal en diferentes niveles del organismo

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Una mujer joven aplica una mascarilla facial rosada en su mejilla con una brocha, con un tazón de mascarilla, flores rojas de hibisco y jamaica seca en la mesa.
Una mujer aplica una mascarilla facial rosa hecha de flor de jamaica en su rostro, con ingredientes naturales de hibisco visiblemente dispuestos en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flor de jamaica contiene vitamina C que interactúa con los aminoácidos dentro de las células para estimular la producción de colágeno, la proteína responsable de mantener la piel firme y protegida frente al envejecimiento prematuro. La planta, conocida científicamente como Hibiscus sabdariffa, también aporta AHA (Alfa Hidroxiácidos), antioxidantes y vitaminas A, B1 y E que actúan en conjunto sobre la dermis.

“La vitamina C promueve la síntesis de colágeno, protegiendo la piel, los huesos, el pelo y las articulaciones”, señala Karla Vidal, especialista en Nutrición Natural y Orgánica de la Universidad Iberoamericana, en declaraciones a Vogue México.

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La flor de jamaica es, además, fuente natural de AHA. Cuando se aplica tópicamente, estos ácidos eliminan las células muertas de la piel y estimulan la renovación celular, lo que reduce la hiperpigmentación y aumenta la claridad del cutis. Su uso tópico y su consumo como infusión ofrecen beneficios distintos, pero complementarios.

Manos de mujer vierten flores secas de hibisco en una jarra de vidrio con agua hirviendo y vapor, en una cocina moderna con luz natural.
Unas manos vierten flores secas de hibisco en una jarra de vidrio con agua hirviendo, creando vapor en una luminosa cocina moderna bañada por la luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibronectina: la proteína que la flor de jamaica que previene las arrugas y manchas

La flor de jamaica acelera la cicatrización de heridas al aumentar la producción de fibronectina en la piel, una proteína que fomenta la hidratación, la elasticidad y la regeneración en la dermis. Este beneficio se potencia con el consumo regular de la flor en líquidos.

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“La flor de jamaica tiene propiedades diuréticas, antioxidantes y vitaminas A, C, B1 y E. Eliminar los líquidos acumulados en el cuerpo permite que la celulitis vaya disminuyendo y la piel se fortalece y protege ante amenazas de infección y envejecimiento prematuro”, explica Vidal.

La planta pertenece a la familia Malvaceae y es originaria de África tropical, desde Egipto y Sudán hasta Senegal. México figura entre los principales países cultivadores, con cuatro variedades predominantes: la criolla, la china, la jersey y la sudán.

Un frasco de vidrio con bálsamo labial rosado junto a su tapa plateada, rodeado de flores de jamaica rojas, pétalos y polen esparcido sobre una superficie clara.
Un bálsamo labial casero de tono rosado natural en un frasco de vidrio transparente, rodeado de vibrantes flores y pétalos de jamaica, destacando una estética de belleza natural y artesanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la flor de jamaica para ver resultados en la piel

El agua de jamaica consumida diariamente con las comidas es una de las formas más accesibles de aprovechar sus propiedades. Sustituirla por aguas de fruta o refrescos reduce el consumo de azúcar y maximiza los beneficios sobre la piel y el sistema digestivo.

Para uso tópico, la aplicación directa de extracto o infusión concentrada sobre la piel permite que los AHA actúen sobre las células muertas y estimulen la renovación del cutis. La flor también puede incorporarse a la dieta asada con cebolla y vinagre, en tacos, ensaladas o como topping de tostadas.

La planta es, además, fuente de hierro, calcio y fibra. Karla Vidal advierte que, en casos de diabetes, la flor de jamaica presenta efectos hipoglucémicos —disminuye la glucosa en la sangre— y que por su acidez se recomienda su consumo regular en casos de gastritis o colitis, siempre bajo orientación de un especialista.

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