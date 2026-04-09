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Bebida natural para desinflamar en temporada de calor: receta fácil de jamaica con guayaba

Su preparación es sencilla, económica y puede integrarse fácilmente a una dieta equilibrada

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Su preparación es sencilla, económica y puede integrarse fácilmente a una dieta equilibrada
Su preparación es sencilla, económica y puede integrarse fácilmente a una dieta equilibrada

En medio de las altas temperaturas que caracterizan la temporada de calor en México, cada vez más personas optan por bebidas naturales que, además de refrescar, aporten beneficios al organismo.

Una de las preparaciones que ha ganado popularidad es la infusión de flor de jamaica con guayaba, conocida por sus posibles efectos antiinflamatorios y digestivos.

Este tipo de bebida no solo destaca por su sabor ligeramente ácido y refrescante, sino también por su perfil nutricional. Al tratarse de ingredientes accesibles y tradicionales, su consumo se ha extendido como una alternativa saludable frente a refrescos y bebidas industrializadas con alto contenido de azúcar.

¿Cómo preparar la bebida de jamaica con guayaba?

La receta es sencilla y puede adaptarse tanto para consumirse caliente como fría, lo que la convierte en una opción versátil durante el calor.

Para prepararla, se necesitan:

  • 350 mililitros de agua
  • Flores de jamaica al gusto
  • Una guayaba madura cortada en trozos
La infusión de jamaica con guayaba puede servirse tibia o bien fría, según el gusto
La infusión de jamaica con guayaba puede servirse tibia o bien fría, según el gusto

El procedimiento consiste en hervir el agua, añadir las flores de jamaica y posteriormente incorporar la guayaba. Tras unos minutos de cocción, se deja reposar la mezcla antes de colarla. Puede servirse tibia o refrigerarse para consumirse fría, incluso con hielo.

Esta bebida destaca por su color rojo intenso y un aroma frutal que la hace especialmente atractiva en climas cálidos.

Propiedades que favorecen al organismo

La flor de jamaica contiene compuestos antioxidantes, como las antocianinas, que ayudan a combatir el estrés oxidativo. También se le atribuyen efectos digestivos y diuréticos, lo que puede contribuir a reducir la sensación de inflamación, especialmente después de comidas copiosas.

Por su parte, la guayaba es una fruta rica en vitamina C, fibra y otros micronutrientes esenciales. Su consumo puede fortalecer el sistema inmunológico y favorecer el tránsito intestinal, factores clave para mantener una buena salud digestiva.

La combinación de ambos ingredientes no solo potencia sus beneficios, sino que ofrece una bebida funcional, ideal para hidratarse durante los días de altas temperaturas.

¿Realmente ayuda a desinflamar?

Aunque esta bebida es popularmente asociada con la reducción de la inflamación, especialistas advierten que sus efectos deben entenderse como parte de un enfoque integral de salud.

El consumo de infusiones naturales puede apoyar procesos digestivos y aportar antioxidantes, pero no sustituye tratamientos médicos ni resuelve por sí sola problemas inflamatorios de origen clínico. La inflamación puede tener múltiples causas, desde hábitos alimenticios hasta enfermedades subyacentes.

La infusión de jamaica con guayaba puede servirse tibia o bien fría, según el gusto
La infusión de jamaica con guayaba puede servirse tibia o bien fría, según el gusto

Por ello, se recomienda complementar su consumo con una dieta balanceada, hidratación adecuada y actividad física regular.

Una alternativa saludable para el calor

Más allá de sus posibles beneficios antiinflamatorios, la infusión de jamaica con guayaba se posiciona como una opción práctica y saludable para la temporada de calor. Su bajo costo, facilidad de preparación y aporte nutricional la convierten en una bebida ideal para el consumo cotidiano.

Incorporarla en la rutina diaria puede ser una forma sencilla de mejorar los hábitos alimenticios, siempre bajo un enfoque responsable y equilibrado.

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