Qué pasa si bebo infusión de agua con jamaica, clavos de olor y cáscaras de piña todas la noches antes de dormir (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Beber infusión de agua con jamaica, clavos y cáscara de piña cada noche antes de dormir se ha vuelto una costumbre frecuente en quienes buscan remedios naturales para mejorar la digestión, reducir la hinchazón y favorecer el descanso.

La combinación de estos ingredientes tiene efectos diuréticos y antioxidantes, recomendados por la medicina tradicional y respaldados por instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La infusión nocturna reduce la retención de líquidos y depura el organismo

El consumo de jamaica junto con cáscara de piña genera un efecto diurético que favorece la eliminación de toxinas por la orina. Expertos del IMSS afirman que la jamaica contiene antocianinas, pigmentos con propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células del estrés oxidativo.

Además, contribuye a disminuir la retención de líquidos, un efecto que se potencia al combinarse con la fibra y bromelina presentes en la cáscara de piña.

Cuáles son los efectos secundarios de la piña (Wikipedia)

La infusión, al tomarse antes de dormir, puede hacer que la persona despierte con menor sensación de hinchazón. La bromelina, aunque en menor cantidad en la cáscara que en la pulpa, ayuda a descomponer las proteínas de la cena y mejora la digestión nocturna.

Mejora la digestión y el metabolismo durante el descanso

Los clavos de olor aportan eugenol, un compuesto que reduce la inflamación abdominal y ayuda a controlar molestias digestivas como los gases. El IMSS señala que la combinación de jamaica y piña también contribuye a estabilizar los niveles de glucosa en sangre durante el ayuno nocturno.

El consumo regular de esta mezcla puede ser útil para quienes buscan controlar el metabolismo y reducir el colesterol, efectos atribuidos a los polifenoles de la jamaica.

La presencia conjunta de antioxidantes en los tres ingredientes protege las células de los procesos oxidativos ligados al insomnio y a la fatiga crónica. Esta protección es relevante para quienes buscan mejorar la calidad de sueño y la recuperación nocturna.

Efectos secundarios: riesgo de acidez y alteración del sueño

El principal efecto adverso de esta infusión es el aumento de la frecuencia urinaria nocturna. Al tener un efecto diurético fuerte, es común que quien la consume tenga que levantarse durante la madrugada para ir al baño, lo que puede fragmentar el sueño y afectar el descanso.

Una bolsa de tela rústica llena de semillas de clavo de olor orgánico se exhibe sobre una superficie de madera, con una etiqueta que indica su procedencia y uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acidez de la jamaica y la piña puede provocar molestias estomacales, sobre todo en personas con gastritis, reflujo o úlceras. Tomar esta bebida justo antes de acostarse puede intensificar el ardor por la posición horizontal y el vaciamiento gástrico lento durante la noche.

El IMSS advierte que la jamaica tiene un efecto hipotensor. Si la persona toma medicamentos para la presión arterial o tiene presión baja, debe consultar con un médico antes de incorporar este hábito. Tras beber la infusión, es recomendable enjuagarse la boca con agua para evitar la erosión dental que produce la acidez.

Recomendaciones para la preparación y consumo seguro

La preparación correcta requiere lavar muy bien la cáscara de piña, de preferencia orgánica, para evitar residuos de pesticidas.

El IMSS sugiere no añadir azúcar, ya que esto reduce los beneficios metabólicos y puede dificultar el sueño. Para quienes buscan mayor suavidad, se puede disminuir la cantidad de clavos sin perder los beneficios digestivos.

No es recomendable el consumo diario si existen antecedentes de insomnio, acidez recurrente o presión baja. La infusión puede integrarse en una rutina semanal, alternando con otras bebidas relajantes como el té de manzanilla. El acompañamiento de una dieta balanceada, baja en sal y rica en verduras, potencia los efectos positivos de la infusión.