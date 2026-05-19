PRI rechaza propuesta de Claudia Sheinbaum para posponer la elección judicial a 2028: estas son sus razones

PRI rechaza aplazar la elección judicial a 2028 y advierte que la iniciativa no resuelve la crisis del Poder Judicial.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que votará en contra de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la elección judicial prevista para 2027 y moverla a 2028.

La propuesta presidencial también contempla cambios en la operación de la Suprema Corte y ajustes al mecanismo de selección de jueces y magistrados.

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El coordinador priista en el Senado, Manuel Añorve, aseguró que la reforma no corrige los problemas de fondo de la elección judicial aprobada por Morena, sino que únicamente intenta “maquillar el desastre” derivado de la implementación del nuevo modelo.

Manuel Añorve acusa fracaso de la elección judicial impulsada por Morena

Durante un foro en el Senado, Añorve afirmó que la iniciativa presidencial refleja que el oficialismo reconoció las complicaciones operativas y políticas que implicaba realizar la elección judicial de manera simultánea con los comicios intermedios de 2027.

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Manuel Añorve rechaza cambios a la Reforma Judicial.

El legislador sostuvo que Morena “destruyó la carrera judicial” y ahora busca regresar parcialmente a mecanismos que existían antes de la reforma de 2024, como los procesos de evaluación y capacitación de juzgadores.

Además, criticó que la propuesta mantenga la figura de los llamados “acordeones”, en referencia a las guías de votación utilizadas por simpatizantes del oficialismo durante la elección judicial de 2025.

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“El problema de fondo no se corrige. Solo están pateando el bote y tratando de salvar una reforma que nació mal”, afirmó el senador priista.

Manuel Añorve confirma que el PRI votará contra la reforma para posponer la elección judicial. Crédito: Captura de Pantalla

Añorve también acusó que los nuevos comités de evaluación planteados en la iniciativa seguirán bajo control político de Morena y que eso permitirá mantener influencia sobre quiénes pueden participar como candidatos a jueces y magistrados.

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Sheinbaum propone mover elección judicial a 2028 y simplificar boletas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará al Congreso una reforma constitucional para que la próxima elección judicial federal y local se realice el 4 de junio de 2028 y no en 2027, como establece actualmente la reforma judicial aprobada en 2024.

La mandataria explicó que el objetivo principal es facilitar la organización electoral, debido a que en 2027 coincidirían elecciones de gubernaturas en 17 estados, diputaciones federales, congresos locales y alcaldías.

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La consejera jurídica informa que la reforma judicial traslada la jornada electoral prevista para 2027 al domingo 4 de junio de 2028. (Presidencia)

La iniciativa también abre la posibilidad de que la elección judicial coincida con un eventual proceso de revocación de mandato presidencial en 2028.

Cambios que propone Sheinbaum para la elección judicial

Entre las modificaciones planteadas por el gobierno federal destacan:

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Aplazar la elección judicial federal y local de 2027 a junio de 2028 .

Reducir el número de candidaturas para distintos cargos judiciales.

Simplificar las boletas electorales para facilitar el voto ciudadano.

Crear una Comisión Coordinadora entre los tres Poderes para homologar evaluaciones.

Aplicar exámenes de conocimientos a aspirantes a jueces y magistrados.

Permitir que la elección judicial coincida con la revocación de mandato .

Reinstalar dos salas en la Suprema Corte para agilizar la resolución de asuntos.

Mantener la capacitación obligatoria para jueces y magistrados.

Realizar el escrutinio y cómputo en las mismas casillas de votación.

Establecer nuevas reglas para cubrir vacantes por renuncia, fallecimiento o destitución.

Reforma judicial revive mecanismos eliminados en 2024

Uno de los puntos que más llamó la atención de especialistas y oposición es que la propuesta presidencial retoma elementos que formaban parte de la carrera judicial antes de la reforma impulsada por Morena.

La reforma judicial impulsada por Morena volvió al centro del debate tras la propuesta de aplazar la próxima elección de jueces y magistrados hasta 2028. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La iniciativa contempla nuevamente evaluaciones técnicas, capacitación obligatoria y una reorganización interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluyendo la creación de dos salas para desahogar asuntos menores.

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El gobierno federal sostiene que estas medidas buscan hacer más eficiente el proceso judicial y simplificar la votación ciudadana, luego de las críticas surgidas tras la primera elección judicial de 2025, marcada por baja participación y confusión entre electores.

PRI abre la puerta a alianzas rumbo a elecciones de 2027 y 2028

En medio del debate sobre la reforma judicial, Manuel Añorve señaló que el PRI está dispuesto a construir alianzas rumbo a las elecciones intermedias; sin embargo, aseguró que el partido también tiene capacidad para competir solo en la renovación de la Cámara de Diputados y en las 17 gubernaturas que estarán en juego.

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Mientras Morena y sus aliados buscan avanzar con la reforma en el Congreso, la discusión sobre el futuro de la elección judicial se perfila como uno de los temas centrales de la agenda política nacional en las próximas semanas.