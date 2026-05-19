México

¿Puede la Semarnat detener a Royal Caribbean en Mahahual? Esto dice la ley

El megaproyecto turístico “Perfect Day” amenaza con borrar hábitats clave y cambiar la vida en una de las costas más frágiles de México, de acuerdo con especialistas en medioambiente

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Mahahual-Perfect Day
Un veredicto pendiente podría definir el destino de manglares y arrecifes, y poner a prueba la fuerza de la comunidad local. (Barceló.com)

Los habitantes (tanto humanos como animales) de Mahahual se encuentran ante una posible transformación radical de su entorno ante la posible llegada del megaproyecto “Perfect Day”.

Impulsado por la empresa de cruceros Royal Caribbean, este proyecto ha desatado preocupación y resistencia en la comunidad, que teme por la supervivencia de su frágil ecosistema.

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El plan contempla la edificación de un parque acuático de más de 90 hectáreas sobre áreas de selva y manglar, con instalaciones como 30 toboganes, piscinas, playas artificiales, restaurantes y bares.

Todo esto con la capacidad de recibir hasta 20,000 visitantes al día, una cifra que contrasta con la población local, que apenas supera los 2,600 residentes.

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Las organizaciones ambientales y los propios habitantes han advertido que la construcción pondría en peligro arrecifes, manglares y hábitats de especies protegidas.

Sin embargo, a pesar de la presión mediática, el descontento social y el trabajo de organizaciones ambientalistas, la última palabra la tiene las instancias del gobierno mexicano encargadas de la protección al ambiente. Pero, ¿cuáles son? aquí te contamos.

Una tortuga marina con caparazón marrón y anaranjado nada en aguas azules claras. Debajo hay un arrecife de coral colorido y peces pequeños.
El proyecto turístico Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual plantea un parque acuático de 90 hectáreas sobre áreas de selva y manglar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué estancia del gobierno mexicano es la encargada de aprobar o detener el proyecto “Perfect Day”

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la dependencia del gobierno mexicano encargada de aprobar, condicionar o detener el proyecto Perfect Day que Royal Caribbean planea en Mahahual.

La Semarnat evalúa la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentan los desarrolladores del proyecto y si la MIA no cumple con los requisitos legales o si se determina que el proyecto representa un riesgo para el ambiente —por ejemplo, para los arrecifes o manglares de la zona—, la Semarnat puede negar el permiso o imponer condiciones estrictas.

Además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es responsable de supervisar, inspeccionar y, en su caso, clausurar obras o actividades que se realicen sin la autorización ambiental correspondiente.

La Semarnat tiene la facultad legal de detener o negar la operación de proyectos como el de Royal Caribbean en Mahahual si no cumplen con la normativa ambiental mexicana, debido a los siguientes puntos señalados en la ley:

¿Qué dice la ley?

  • Todo proyecto turístico, portuario o de gran impacto debe contar con una autorización federal de impacto ambiental, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
  • Si el proyecto no presenta, cumple o aprueba la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la Semarnat puede negar el permiso, condicionar la obra o incluso ordenar su clausura.
  • La Profepa, como brazo de vigilancia ambiental, ya ha clausurado temporalmente el proyecto por falta de autorización en 2026.
  • Tras resoluciones judiciales recientes, la Semarnat es la instancia que debe definir si otorga o no el permiso final. La decisión se basa en criterios técnicos y legales sobre los riesgos a ecosistemas como los manglares y arrecifes.

Resumen de situación

  • La obra de Royal Caribbean en Mahahual (Perfect Day México) sigue en evaluación ambiental. A la fecha, no tiene autorización definitiva para desarrollo, construcción ni operación.
  • Semarnat puede detener el proyecto si determina que representa un daño ambiental o si incumple la legislación vigente.
  • El propio gobierno federal ha señalado que “no puede haber un proyecto que dañe el arrecife” de la zona.
Infografía muestra una vista aérea de un megaproyecto turístico en construcción con toboganes, piscinas y edificios junto a playas y manglares, y paneles informativos.
Vista aérea de las obras del megaproyecto 'Perfect Day' de Royal Caribbean en Mahahual, donde la comunidad y el ecosistema enfrentan incertidumbre ante la evaluación ambiental de Semarnat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos ambientales e impacto social que amenazan Mahahual

El megaproyecto plantea un escenario de conflicto legal y social, pues distintas voces han alertado que la zona costera cumple un papel esencial como barrera natural frente a huracanes y como reservorio de carbono.

La comunidad y los grupos conservacionistas insisten en que el daño podría ser irreversible y afectar la seguridad y el bienestar de Mahahual.

En términos concretos, la pregunta sobre qué está en juego en Mahahual tiene una respuesta clara: la comunidad costera enfrenta la posibilidad de perder sus sistemas de protección natural, su biodiversidad y el equilibrio ecológico que sustenta la vida local.

La decisión que se tome en torno a “Perfect Day” marcará el futuro ambiental y social del lugar.

El debate se intensifica a medida que se discuten los permisos legales y la viabilidad del proyecto frente a las advertencias técnicas y científicas sobre los riesgos de modificar ecosistemas tan sensibles.

El desenlace de este conflicto aún está por definirse, mientras crece la presión social por proteger Mahahual.

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