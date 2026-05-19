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¿Continuarán las lluvias en CDMX esta tarde y noche? Así será el clima en la capital este martes 19 de mayo

El ambiente permanecerá cálido, aunque con incremento de nubosidad y precipitaciones en distintas alcaldías

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Vista de una calle mojada en la Ciudad de México con personas caminando con paraguas, coches y un autobús, y un puesto de tacos con vapor.
Una concurrida calle de la Ciudad de México muestra a peatones con paraguas, vehículos en tráfico y un puesto de tacos humeante durante una tarde lluviosa, reflejando la rutina urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México mantendrá condiciones de lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este martes 19 de mayo, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Según el boletín meteorológico emitido a las 14:00 horas, el ambiente permanecerá cálido, aunque con incremento de nubosidad y precipitaciones en distintos puntos de la capital. Además, las autoridades alertaron por rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.

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¿A qué hora lloverá en CDMX este martes 19 de mayo?

El pronóstico de la SGIRPC indica que las lluvias podrían presentarse principalmente entre las 15:00 y las 21:00 horas en gran parte de la capital.

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La gráfica del reporte meteorológico muestra precipitaciones desde la tarde, con tormentas que podrían extenderse hacia las primeras horas de la noche. También se prevé actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo en algunas alcaldías.

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Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones al conducir o salir a la calle durante las horas de lluvia.

Temperatura máxima y mínima para este martes

El reporte señala que la temperatura máxima alcanzará los 27 grados Celsius durante la tarde, mientras que la mínima será de 15 grados durante la madrugada del miércoles.

A lo largo de la noche el ambiente será más fresco, con temperaturas cercanas a los 17 y 16 grados.

Además, se estima acumulación de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, por lo que podrían registrarse encharcamientos en algunas zonas de la ciudad.

Calidad del aire en CDMX es “muy mala”

Otro de los puntos destacados del boletín es el estado de la calidad del aire. La imagen difundida por la SGIRPC y datos de SEDEMA indican que el índice de aire y salud se encuentra en nivel “muy mala”, asociado principalmente al contaminante ozono (O3).

También se reportó un índice UV de 10, considerado muy alto, por lo que se recomienda usar protector solar, evitar exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

Recomendaciones por lluvias y fuertes vientos en CDMX

Ante las condiciones meteorológicas previstas para este martes, Protección Civil emitió varias recomendaciones:

  • Llevar paraguas o impermeable.
  • Evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables.
  • No tirar basura en la vía pública para evitar encharcamientos.
  • Mantenerse alejado de anuncios espectaculares y cables eléctricos.
  • Extremar precauciones ante posibles ráfagas de viento.

Finalmente, la dependencia capitalina informó que mañana continuarán las lluvias en la capital del país, por lo que pidió seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana.

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