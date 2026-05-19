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Alcaldía Gustavo A. Madero busca un Récord Guinness con histórico mural de futbol

En torno al Mundial 2026, la GAM presentó una obra maestra de 200 metros cuadrados pintada a pincel por artistas mexicanos

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Alcaldía Gustavo A Madero busca un Récord Guinness con mural de futbol
En torno al Mundial 2026, la GAM inauguró una pintura de 200 metros echa por artistas mexicanos con pincel (X / Alcaldía Gustavo A Madero)

En el marco de la Copa del Mundo 2026 la Alcaldía Gustavo A. Madero quiere escribir su nombre en el libro de los Récord Guinness, con un mural de futbol que abarca poco más de 200 metros cuadrados y fue hecho a pincel en un lapso de 90 días, por artistas mexicanos que demuestran talento, precisión y dedicación artística.

La iniciativa fue presentada por el Guinness World Record Official Attempt, el Consejo Cultural de Continua en Movimiento A.C., la Fundación Intercultural Libertad Creativa y Objetiva A.C. así como la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. al contribuir con la GAM en el proyecto de este mural que planea crear una nueva categoría dentro del Guinness World Record por su técnica, dimensión y valor artístico.

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Durante la presentación del histórico mural futbolero, que se localiza en la avenida Centenario, —uno de los caminos más más importantes de la alcaldía—, Janecarlo Lozano Reynoso, alcalde de la Gustavo A. Madero, afirmó que esta pintura forma parte de una estrategia para la recuperación del espacio público a través del arte y cultura. «Estamos haciendo del norte de la ciudad el corazón cultural de esta ciudad».

Por su parte, Gerardo Valenzuela Nava, —presidente del Consejo Cultural Continua en Movimiento FILCO A.C. y creador intelectual de esta iniciativa—, subrayó que dicho mural está hecho 100% por manos mexicanas que mezcla cosmovisión mesoamerican

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Alcaldía Gustavo A Madero busca un Récord Guinness con histórico mural de futbol
En torno al Mundial 2026, la GAM presentó una obra maestra de 200 metros cuadrados pintada a pincel por artistas mexicanos (Alcaldía Gustavo A Madero )

a, símbolos patrios y estadios emblemáticos.

Asimismo, detalló que el mural comienza con el juego de pelota y prosigue con el nacimiento del futbol moderno en Inglaterra en el año de 1863, su arribo a México, particularmente en Hidalgo donde se considera una de las cunas de este deporte en el país y cómo ha sido su evolución hasta transforarme en un fenómeno global y cultural.

«Se integran elementos de la cosmovisión mesoamericana, el tiempo ciclico, el sol, la conexión con la tierra, el agua, aire y el fuego y dialogan con la modernidad: los estadios, las multitudes, las banderas del mundo», mencionó Gerardo Valenzuela Nava.

«No solamente celebramos una obra de gran dimensión, celebramos una expresión de identidad, de memoria colectiva y de orgullo comunitario. porque detrás de cada trazo de este mural, existe una historia que merece ser contada y preservada para las futuras generaciones». señaló.

Alcaldía Gustavo A Madero busca un Récord Guinness con histórico mural de futbol
En torno al Mundial 2026, la GAM presentó una obra maestra de 200 metros cuadrados pintada a pincel por artistas mexicanos (Alcaldía Gustavo A Madero )

La pintura dedicada al balompié, realizado por genios mexicanos, oficialmente será evaludado por el Guinness World Records el domingo 24 de mayo, luego de la revisión de especialistas y cumplimiento de lineamientos internacionales.

«En GAM vamos por un Récord Guinness con el mural de futbol pintado a pincel más grande del mundo. Esta obra en Av. Centenario une arte, cultura y pasión futbolera, además de recuperar más de un kilómetro con iluminación, áreas verdes y sendero de paz», publicó la alcaldía Gustavo A. Madero en sus respectivas redes sociales.

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