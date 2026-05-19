Qué comprar y qué evitar en el Hot Sale 2026

Las cifras recientes muestran ventas superiores a 42,725 millones de pesos y 19.2 millones de órdenes de compra, lo que lo consolida como el mayor evento de comercio electrónico del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hot Sale 2026 en México, coordinado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), se realiza del 25 de mayo al 2 de junio y convoca a más de 700 marcas nacionales e internacionales.

Las cifras recientes muestran ventas superiores a 42,725 millones de pesos y 19.2 millones de órdenes de compra, lo que lo consolida como el mayor evento de comercio electrónico del país, con un índice de satisfacción de 94% entre compradores, según AMVO.

PUBLICIDAD

En esta edición, el 80% de los mexicanos planea participar. El canal digital predomina y seis de cada diez compras se hacen solo por internet, según encuestas y reportes de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y medios especializados.

El 74% del tráfico llega desde dispositivos móviles. La entrega a domicilio se mantiene como la opción favorita para ocho de cada diez compradores.

PUBLICIDAD

La cifra exacta de 2026 aún no se publica, se aclara que se trata de una proyección alineada con resultados recientes

Categorías con mejores descuentos y productos recomendados

Moda y calzado, junto con belleza y cuidado personal, figuran entre las cinco categorías más compradas. Las rebajas en ropa deportiva y accesorios suelen oscilar entre el 30% y el 60%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las categorías de tecnología, electrónica y electrodomésticos lideran la demanda y concentran los descuentos más atractivos.

PUBLICIDAD

Grandes cadenas, como Liverpool, Sears y Walmart, ofrecen rebajas superiores al 40% en productos seleccionados. Entre los artículos más solicitados destacan televisores, smartphones, laptops y línea blanca. Las promociones de meses sin intereses y bonificaciones bancarias permiten ahorros efectivos superiores al 20%.

Moda y calzado, junto con belleza y cuidado personal, figuran entre las cinco categorías más compradas. Las rebajas en ropa deportiva y accesorios suelen oscilar entre el 30% y el 60%.

PUBLICIDAD

Los descuentos en perfumes y productos de cuidado facial difícilmente se repiten fuera del Hot Sale. Los supermercados en línea participan con ofertas de hasta el 40% en alimentos y artículos de limpieza.

En muebles y hogar, los colchones y comedores reciben promociones exclusivas. Las rebajas en colchones generan interés entre quienes buscan renovar su descanso.

PUBLICIDAD

Los viajes y experiencias, que incluyen vuelos y hoteles, participan con tarifas especiales y financiamiento extendido.

Las promociones bancarias resultan decisivas: BBVA México ofrece 15% de bonificación en compras a meses sin intereses; HSBC, hasta 20% con tarjeta digital; Santander y Banorte, reembolsos similares. Estas bonificaciones pueden sumarse a los descuentos directos y mejorar el beneficio final.

PUBLICIDAD

Rubros y productos con descuentos limitados o promociones engañosas

Frases como “todo al 50%” o “2x1” pueden señalar una promoción dudosa. En algunas ocasiones, el precio sube días antes para simular un descuento mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco advierte sobre descuentos poco claros y publicidad engañosa. Cada año aumentan los intentos de fraude, especialmente en sitios web que imitan comercios reconocidos. Los problemas más frecuentes reportados incluyen cargos dobles y no entrega de productos.

Frases como “todo al 50%” o “2x1” pueden señalar una promoción dudosa. En algunas ocasiones, el precio sube días antes para simular un descuento mayor.

PUBLICIDAD

Profeco recomienda comparar precios históricos y consultar la herramienta “Monitoreo de Tiendas Virtuales” para confirmar la legitimidad de las ofertas.

Durante la edición 2025, Profeco recibió 12 reclamaciones en nueve días. Aunque es una baja frente a años anteriores, las quejas por ofertas no cumplidas y problemas en cancelaciones persisten. La autoridad recomienda precaución antes de concretar cualquier compra.

PUBLICIDAD

Consejos y estrategias para identificar ofertas genuinas

El Distintivo Digital Profeco identifica comercios que cumplen con la normativa. Comparar precios entre tiendas ayuda a detectar verdaderas ofertas y evitar estrategias de marketing engañosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

AMVO y Profeco sugieren establecer un presupuesto y evitar compras impulsivas. Es preferible comprar en sitios reconocidos, revisar la dirección web y verificar la seguridad del portal. Se aconseja guardar comprobantes y capturas de pantalla de las transacciones.

El Distintivo Digital Profeco identifica comercios que cumplen con la normativa. Comparar precios entre tiendas ayuda a detectar verdaderas ofertas y evitar estrategias de marketing engañosas.

Las promociones bancarias, como bonificaciones y meses sin intereses, representan un valor agregado. Un producto con bonificación bancaria puede ofrecer un ahorro mayor que el descuento directo anunciado.

Qué hacer en caso de problemas y recursos oficiales

En caso de inconvenientes, Profeco mantiene abiertos sus canales de atención.

Se recomienda reunir comprobantes y comunicarse al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722) o ingresar al portal electrónico de Profeco para presentar una queja.

El Buró Comercial de Profeco permite consultar antecedentes de proveedores.

El uso de herramientas digitales ayuda a verificar la confiabilidad de una tienda antes de compartir datos o realizar pagos. Condusef recomienda asegurarse de que las instituciones financieras estén autorizadas para operar en línea.