Beca Rita Cetina 2026: qué pasa si no recojo la tarjeta antes del 31 de julio

Las familias que no acudieron el día asignado deberán esperar para recoger su medio de cobro (Foto: gobierno de México)

La Beca Rita Cetina, programa impulsado por el gobierno de México desde 2025, este año extiende su cobertura a niños de primaria de escuelas públicas.

Para el ciclo escolar 2026, estudiantes de secundaria reciben 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses del ciclo, y cada familia con más de un alumno inscrito obtiene 700 pesos adicionales.

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Por su parte, becarios de primaria recibirán un solo pago anual de 2,500 pesos destinado a útiles y uniformes.

Para ello ha iniciado ya la entrega de tarjetas mediante las cuales los beneficiarios podrán cobrar su apoyo; sin embargo, suele existir la sobre qué ocurre sino asistes el día que es tu asignación.

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Sobre todo, existe preocupación sobre si se perderá el apoyo en caso de no recoger la tarjeta antes del último día de entregas programado, el cual es el 31 de julio. Aquí te contamos.

Una madre y su hijo adolescente revisan la página del portal de la Beca Rita Cetina en una laptop, mientras el joven sostiene documentos importantes para la solicitud, reflejando el esfuerzo familiar por la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si no recojo la tarjeta antes del 31 de julio

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informa que quienes no recogieron la tarjeta del Bienestar tras registrarse en la última convocatoria de la Beca Rita Cetina podrán obtener el plástico en una nueva fecha.

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En realidad, todos los beneficiarios que no asistan el día que les corresponde, deberán esperar hasta que finalice la entrega programada de tarjetas para que la autoridades les avisen cuándo y donde podrán obtener su plástico.

Es decir, quienes no la recojan en tiempo deberán esperar hasta después del 31 de julio para obtener la suya.

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Es por esta razón que se exhorta a la población a recoger su plástico en tiempo y forma, de lo contrario tendrán un gran retraso en su pago.

Qué documentos debo llevar para recoger la tarjeta

Documentos de la Madre, padre o tutor

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Identificación oficial vigente (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

Comprobante de domicilio con vigencia de hasta tres meses (copia)

CURP (copia)

Documentos de la becaria o becario

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

La documentación necesaria para recoger la tarjeta incluye identificación oficial, CURP, actas de nacimiento y comprobante de domicilio actualizado.

La CNBBBJ puntualiza que la tarjeta del Bienestar es indispensable para acceder a los apoyos y que las madres, padres o tutores deben presentarse con la documentación solicitada para recogerla.

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Tras la entrega, es necesario modificar el NIP y esperar el primer depósito para activarla.

El próximo pago se realiza este mes de febrero, con un triple depósito para quienes se registraron en septiembre de 2025, cubriendo los periodos septiembre-octubre 2025, noviembre-diciembre 2025 y enero-febrero 2026.

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Para más información, CNBBBJ recomienda consultar sus redes sociales y las de Julio León, titular de la dependencia, o llamar al 55 1162 0300 en el horario oficial.