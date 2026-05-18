México

Sheinbaum ordena revisión ambiental al proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluará la viabilidad ambiental del parque acuático de Royal Caribbean en Mahahual para evitar daños ecológicos

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Ilustración de una mujer en vestido morado señalando un letrero circular con "Semanart" frente a un parque acuático con toboganes y una cabeza de jaguar de colores sobrios.
La presidenta, con un vestido morado, presenta la iniciativa "Semanart" frente a un parque acuático ilustrado con toboganes y una imponente cabeza de jaguar, cuya infraestructura luce colores sobrios tras su renovación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras las recientes protestas ciudadanas contra la construcción de un parque acuático de la naviera Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizar una revisión exhaustiva del proyecto para garantizar la protección del ecosistema local.

“No debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante, particularmente para los arrecifes”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa de este lunes 18 de mayo.

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Postura firme ante la inversión privada

Sheinbaum aseguró al pueblo de México que su administración no permitirá que ninguna inversión privada ponga en riesgo la biodiversidad de la región.

En ese sentido, abrió la puerta a una reubicación del proyecto para conciliar el desarrollo económico con la conservación ambiental.

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  • Prioridad ecológica: Protección estricta a los arrecifes y al entorno natural de Mahahual.
  • Alternativa viable: La mandataria sugirió que, de ser necesario, el proyecto de la naviera podría trasladarse a otra zona de Quintana Roo con menor impacto ambiental.

“En todo caso, se puede llevar el proyecto a otra zona de Quintana Roo, que no tenga tantos impactos (ambientales) en la zona”, sostuvo la presidenta.

Rechazo al megaproyecto en Mahahual

El proyecto turístico “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, enfrenta un rechazo contundente por parte de la sociedad y autoridades, debido a los riesgos que implica para la biodiversidad de la zona.

Colectivos defensores del medio ambiente, como Greenpeace y habitantes locales advierten que la construcción de este parque acuático pondría en peligro el segundo mayor sistema arrecifal del planeta, afectaría manglares y amenazaría a especies en riesgo como el jaguar y la tortuga blanca.

Collage de fotos: Activistas de Greenpeace con monos rojos, pancartas contra privatización de Mahahual y el proyecto 'Perfect Day' de SEMARNAT, y un monstruo rojo con una X.
Una instalación de Greenpeace denuncia la amenaza de privatización en Mahahual y cuestiona el proyecto "Perfect Day" de SEMARNAT, con activistas y pancartas en una visible protesta ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las afectaciones ecológicas por las obras en suelo kárstico, se suma la inquietud de la comunidad ante la posibilidad de recibir hasta 21,000 turistas al día.

Mahahual, con una población de 2,600 personas, carece de servicios básicos como drenaje, tratamiento de aguas residuales y abasto suficiente de agua potable para atender ese flujo.

Por otro lado, mientras Sheinbaum ya dio una orden a la Semarnat, el próximo jueves 21 de mayo, la organización ambientalista Sélvame Mx convocó a la ciudadanía a participar en una marcha pacífica en defensa de la zona.

La cita es a las 9:00 horas frente a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Ambientales ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Mientras que colectivos mantienen ambiental, continúan recolectando firmas para presionar al gobierno federal a cancelar el megaproyecto, a través de un Change.Org en el enlace: www.change.org/p/rechaza-el-proyecto-perfect-day-m%C3%A9xico-en-mahahual

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