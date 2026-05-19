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Alito arremete contra Américo Villarreal y lo acusa de permitir expansión del crimen organizado hacia Coahuila

El líder priista aseguró que grupos del narcotráfico buscan ampliar su influencia política y territorial en el norte del país mediante operadores ligados a Morena

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Alejandro Moreno acusó que el crimen organizado busca expandir su influencia hacia Coahuila.
Alejandro Moreno acusó que el crimen organizado busca expandir su influencia hacia Coahuila.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó nuevas acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y contra Morena, al asegurar que existe una expansión del crimen organizado hacia Coahuila mediante operadores políticos y estructuras gubernamentales ligadas a programas sociales.

A través de redes sociales, el senador priista afirmó que la crisis de violencia en Sinaloa es una advertencia de lo que podría ocurrir en otras entidades si los gobiernos permiten el fortalecimiento de grupos criminales.

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Moreno señaló directamente a Américo Villarreal Santiago, hijo del mandatario tamaulipeco y actual delegado de Bienestar en Coahuila.

Alejandro Moreno publicó en redes sociales nuevas acusaciones contra el gobierno de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado. X; @alitomorenoc
Alejandro Moreno publicó en redes sociales nuevas acusaciones contra el gobierno de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado. X; @alitomorenoc

“El crimen organizado quiere extender su influencia hacia estados como Coahuila utilizando operadores políticos y programas sociales para presionar y controlar a la población”, escribió el líder priista.

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Ataque en Matamoros intensifica críticas contra Morena

Las declaraciones de Moreno ocurrieron además después del ataque armado registrado el fin de semana en Matamoros, Tamaulipas, donde sicarios emboscaron a elementos del Servicio de Protección Federal encargados de resguardar el consulado de Estados Unidos.

De acuerdo con lo señalado por el dirigente nacional del PRI, el ataque dejó un agente muerto y dos más heridos cuando los oficiales concluían su turno laboral.

Alejandro Moreno señaló en redes sociales el ataque armado registrado en Matamoros, Tamaulipas.
Alejandro Moreno señaló en redes sociales el ataque armado registrado en Matamoros, Tamaulipas.

Moreno aseguró que el atentado refleja el nivel de violencia y operación del crimen organizado en el país.

“Que ejecuten a un agente asignado a proteger una sede diplomática extranjera confirma que el gobierno de MORENA está rebasado”, sostuvo.

El priista también acusó que existe una presunta red de protección política que ha permitido el fortalecimiento de los cárteles, señalando que la actual administración federal “les abrió espacio” y permitió que los grupos criminales operen “con descaro”.

¿Quién es Américo Villarreal Jr. y por qué fue mencionado?

Américo Villarreal Santiago, conocido como Américo Villarreal Jr., es funcionario federal y actual delegado de Programas para el Desarrollo en Coahuila. Forma parte de Morena y coordina los programas sociales del gobierno federal en la entidad.

Alejandro Moreno mencionó en redes sociales a Américo Villarreal Santiago dentro de sus señalamientos políticos.
Alejandro Moreno mencionó en redes sociales a Américo Villarreal Santiago dentro de sus señalamientos políticos.

El funcionario ha sido objeto de críticas en meses recientes por el uso de aviones privados en distintos viajes, situación que justificó asegurando que los gastos fueron cubiertos con recursos personales.

Además, actores de oposición han cuestionado presuntas actividades de promoción política vinculadas a legisladores de Morena.

Su nombre cobró relevancia luego de que Alejandro Moreno lo mencionara dentro de sus críticas sobre una supuesta expansión de estructuras ligadas al crimen organizado en el norte del país.

Crisis en Sinaloa y acusaciones contra Rocha Moya

El contexto de las declaraciones ocurre mientras Sinaloa enfrenta una de las crisis de seguridad más complejas de los últimos años, derivada de la disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

Alejandro Moreno señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dentro de sus críticas a gobiernos de Morena. EFE/ Juan Carlos Cruz
Alejandro Moreno señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dentro de sus críticas a gobiernos de Morena. EFE/ Juan Carlos Cruz

En medio de esa situación, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con la organización criminal de “Los Chapitos”.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York investiga a Rocha Moya y a otros funcionarios y exmandos de seguridad por supuesta protección institucional al cártel y por presuntas operaciones relacionadas con tráfico de drogas y corrupción.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del mandatario con licencia, del senador morenista Enrique Inzunza y de otros implicados en las investigaciones.

Lo que se le acusa a Rocha Moya, según investigaciones de EEUU

Rubén Rocha Moya ha sido señalado por la oposición en el contexto de la crisis de seguridad en Sinaloa. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)
Rubén Rocha Moya ha sido señalado por la oposición en el contexto de la crisis de seguridad en Sinaloa. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Entre los principales señalamientos se encuentran:

  • Presuntos vínculos con la facción criminal de “Los Chapitos”.
  • Acusaciones de brindar protección institucional al Cártel de Sinaloa.
  • Presunto financiamiento ilícito durante campañas políticas.
  • Señalamientos de corrupción y delincuencia organizada.
  • Presunta operación de una “narconómina” para funcionarios y mandos policiales.
  • Supuesta colaboración en actividades de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
  • Presuntos sobornos a funcionarios de seguridad pública.
  • Investigaciones por posesión de armas y artefactos destructivos.

Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de ataques políticos impulsados desde Estados Unidos.

Tamaulipas también queda bajo presión política

En medio de la polémica, el gobernador Américo Villarreal Anaya fue cuestionado recientemente sobre posibles investigaciones y sobre el estatus de su visa estadounidense, luego de rumores sobre revisiones migratorias a gobernadores mexicanos.

Americo Villarreal Anaya
Alejandro Moreno señaló al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dentro de sus críticas a gobiernos de Morena.

El mandatario confirmó que mantiene vigente su visa y aseguró que ha participado recientemente en eventos internacionales y reuniones oficiales en Estados Unidos.

Asimismo, evitó profundizar sobre el caso de Rocha Moya y señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República revisar cualquier acusación formal presentada por autoridades extranjeras.

Mientras tanto, la confrontación política entre PRI y Morena continúa escalando en un contexto marcado por la violencia, las investigaciones internacionales y las acusaciones cruzadas sobre presuntos nexos entre actores políticos y organizaciones criminales.

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