Buen Gobierno sanciona a 10 funcionarios de ISSSTE, Guardia Nacional y Semarnat por irregularidades

Sancionan a 10 servidores públicos de distintas dependencias federales por faltas administrativas no graves. Crédito: IA

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la sanción a 10 personas servidoras públicas adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), la Guardia Nacional y la Secretaría de Cultura, por incurrir en infracciones administrativas consideradas no graves.

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De acuerdo con el comunicado oficial emitido este 17 de mayo, las sanciones fueron determinadas por los Órganos Internos de Control de cada dependencia y contemplan inhabilitaciones y suspensiones que van desde 15 días hasta nueve meses, según la gravedad y naturaleza de cada caso.

ISSSTE: inhabilitan a médico por omisión en atención postoperatoria

Uno de los casos con mayor impacto corresponde al ISSSTE, donde un médico especialista identificado como Jorge C. recibió una inhabilitación de nueve meses tras detectarse la omisión en el diagnóstico y tratamiento postoperatorio de una paciente menor de edad con fractura de cadera.

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La dependencia federal señaló que la resolución se emitió conforme a los criterios legales y de proporcionalidad establecidos en la normativa administrativa vigente.

El caso ocurre en un contexto en el que el ISSSTE ha enfrentado diversos señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y esquemas de corrupción detectados en los últimos años, entre ellos investigaciones relacionadas con pensiones infladas, uso indebido de recursos y contratos cuestionados.

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Semarnat y ASA también reciben sanciones administrativas

En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Maricela T., quien se desempeñaba como subdirectora de Redes en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, fue inhabilitada por tres meses por no rendir cuentas al concluir su cargo.

Por otra parte, en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Hugo H., jefe de departamento de Edificaciones, recibió una suspensión de 22 días debido a que no supervisó adecuadamente la ejecución de un contrato de obra pública.

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La Secretaría Anticorrupción sostuvo que ambos casos derivaron de procedimientos internos de revisión administrativa y vigilancia institucional.

Guardia Nacional acumula seis sanciones por faltas operativas

La Guardia Nacional concentró el mayor número de sanciones dentro del informe presentado por Buen Gobierno.

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En total, seis elementos fueron suspendidos por diferentes conductas relacionadas con incumplimientos operativos y administrativos.

Daniel G., Eder L. y Víctor V. fueron suspendidos durante 15 días por presentar certificados carentes de validez.

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Asimismo, Amsi R. recibió la misma sanción tras extraviar equipo táctico institucional.

En tanto, Sergio G. fue suspendido por abandonar su área de servicio sin autorización, mientras que Moisés R. fue sancionado por conducir de forma negligente una radiopatrulla y ocasionar daños a la unidad.

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Secretaría de Cultura sanciona conducta de índole sexual

Dentro de las resoluciones también destaca el caso de Alejandro H., jefe de departamento de Organización Documental en la Secretaría de Cultura, quien fue suspendido por 15 días debido a faltas de respeto de índole sexual.

La Secretaría Anticorrupción indicó que las resoluciones buscan proteger los derechos de las personas afectadas y reforzar los principios de integridad y legalidad dentro de las instituciones públicas.

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Buen Gobierno defiende resoluciones y llama a denunciar irregularidades

La dependencia federal precisó que todas las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones; sin embargo, aseguró que defenderá cada determinación “con firmeza”, al considerar que fueron sustentadas con evidencia y emitidas conforme a derecho.

Además, reiteró el llamado a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad mediante la plataforma oficial del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

Entre las sanciones anunciadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destacan:

Inhabilitación de nueve meses a un médico del ISSSTE.

Inhabilitación de tres meses a una funcionaria de Semarnat.

Suspensión de 22 días a un funcionario de ASA.

Seis suspensiones a elementos de la Guardia Nacional.

Suspensión a funcionario de Cultura por conducta inapropiada.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno afirmó que estas acciones forman parte de la estrategia federal para fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, en línea con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.