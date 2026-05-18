Otra crisis en Sinaloa: UAS advierte que podría suspender actividades por la falta de recursos del gobierno federal

La Dra. Claudia Sheinbaum aparece frente a un comunicado de la Universidad Autónoma de Sinaloa que advierte sobre la posible suspensión de actividades por falta de recursos del gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) advirtió que enfrenta una crisis financiera que podría derivar en la suspensión de actividades sustantivas debido a la insuficiencia de recursos para operar, por lo que hizo un llamado urgente al gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para establecer una alianza estratégica que permita garantizar la continuidad educativa en la entidad.

A través de un comunicado firmado por el rector Jesús Madueña Molina, la institución señaló que, aunque en los últimos tres años ha recibido apoyo estatal mediante préstamos, no ha contado con recursos extraordinarios federales, situación que mantiene en riesgo la operación de la máxima casa de estudios de Sinaloa.

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UAS advierte suspensión de actividades

En el documento, la UAS afirmó que la problemática financiera no se debe a una huelga ni a un paro voluntario, sino a la falta real de presupuesto suficiente para mantener sus funciones académicas y administrativas.

“La UAS no pide desde la comodidad, sino desde la necesidad de nuestro contexto”, expresó la universidad en el comunicado dirigido a la presidenta de México.

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La institución añadió que actualmente enfrenta “el riesgo vigente de suspender las actividades sustantivas por insuficiencia financiera”, lo que afectaría directamente a miles de estudiantes sinaloenses.

Piden respaldo urgente

La casa de estudios destacó que cada aula que deje de abrir representa oportunidades perdidas para jóvenes que ven en la educación pública una vía para transformar su vida y acceder a mejores condiciones sociales.

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En ese sentido, la Universidad Autónoma de Sinaloa solicitó respaldo urgente del gobierno federal para continuar operando y mantener su papel como una de las principales instituciones educativas del noroeste del país.

El rector Jesús Madueña Molina subrayó que detrás de cada cifra presupuestal existen estudiantes que confiaron en la educación pública como su única oportunidad de desarrollo.

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En el comunicado, la UAS también aseguró que ha trabajado con austeridad y transparencia, bajo auditorías federales y estatales, además de mecanismos propios de rendición de cuentas.

¿En qué se relaciona la UAS con el caso Rocha Moya?

La crisis financiera que enfrenta la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ocurre en medio de un contexto político y judicial que ha colocado a la institución en el centro de la disputa entre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el grupo político ligado al exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda.

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Durante años, la UAS ha sido considerada uno de los principales espacios de poder político en Sinaloa, debido a su influencia social, presupuestal y electoral. El conflicto escaló tras la ruptura de la alianza entre Rocha Moya y Cuén Ojeda, quienes colaboraron políticamente en la elección estatal de 2021 antes de convertirse en adversarios.

Disputa por el control político de la UAS

De acuerdo con investigaciones periodísticas, la confrontación entre ambos grupos se intensificó luego de que el gobierno estatal impulsara investigaciones y denuncias relacionadas con el manejo administrativo de la universidad, mientras que el grupo cercano a Cuén Ojeda acusó intentos de intervenir la autonomía universitaria.

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El exrector sostuvo públicamente que existía un “cerco mediático” y una estrategia política contra la UAS, además de responsabilizar al gobierno estatal de impulsar carpetas de investigación contra directivos universitarios.

Acusaciones contra Rocha Moya y la investigación

El caso tomó una nueva dimensión en 2026, luego de que autoridades estadounidenses señalaran presuntos vínculos entre Rubén Rocha Moya y grupos del crimen organizado, particularmente con facciones del Cártel de Sinaloa. Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la investigación sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuén continúa abierta.

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Además, medios nacionales reportaron que la FGR analiza posibles conexiones entre el asesinato del exrector, la elección estatal de 2021 y presuntas redes de poder político y criminal en Sinaloa.

El homicidio de Héctor Melesio Cuén, exrector de la UAS

El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido el 25 de julio de 2024, se convirtió en uno de los casos políticos más polémicos de Sinaloa en los últimos años.

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Quién era Héctor Melesio Cuén

Cuén Ojeda fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa entre 2005 y 2009 y posteriormente construyó una amplia estructura política alrededor de la institución. También fue alcalde de Culiacán, diputado local y fundador del Partido Sinaloense (PAS).

Su influencia dentro de la universidad le permitió consolidar una base política relevante en el estado, convirtiéndose en una figura clave en las elecciones locales y en las alianzas partidistas.

La ruptura política con Rocha Moya

Aunque ambos colaboraron políticamente rumbo a las elecciones de 2021, la relación entre Rocha Moya y Cuén Ojeda se deterioró tras el inicio del nuevo gobierno estatal.

El fundador del PAS fue nombrado secretario de Salud de Sinaloa, pero posteriormente fue removido del cargo en medio de diferencias políticas y conflictos relacionados con denuncias contra periodistas.

Desde entonces, la confrontación pública aumentó y derivó en acusaciones mutuas sobre corrupción, uso político de instituciones y control de la UAS.

Las inconsistencias en el caso

El homicidio del exrector generó controversia desde el inicio debido a inconsistencias en la investigación local. Posteriormente, la FGR atrajo el caso tras detectar irregularidades en la versión inicial presentada por autoridades estatales.

El caso también cobró notoriedad internacional luego de que Ismael “El Mayo” Zambada mencionara el nombre de Cuén Ojeda en declaraciones relacionadas con su captura en Estados Unidos.

Su último pódcast, cinco días antes de su asesinato

Cinco días antes de ser asesinado, Héctor Melesio Cuén grabó el episodio 97 del pódcast Cuentas Claras, transmitido en YouTube, donde lanzó fuertes acusaciones contra Rubén Rocha Moya.

Las acusaciones de corrupción

En esa transmisión, el exrector aseguró que el entonces gobernador y su círculo cercano incurrieron en presuntos actos de corrupción y enriquecimiento inexplicable.

También afirmó haber presentado denuncias ante la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionadas con propiedades, contratos y presuntas irregularidades en licitaciones públicas.

La defensa de la UAS

Durante el programa, Cuén Ojeda acusó al gobierno estatal de intentar intervenir la Universidad Autónoma de Sinaloa mediante procesos judiciales y presión política.

Incluso denunció la toma de instalaciones de Radio UAS y aseguró que existía una campaña para desacreditar a la universidad y a sus directivos.

Un caso que sigue abierto

A casi dos años del asesinato de Héctor Melesio Cuén, las investigaciones continúan sin responsables sentenciados y el caso sigue siendo uno de los temas más delicados en la política sinaloense.