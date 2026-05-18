Maru Campos rechaza juicio político impulsado por Morena y afirma: “En Chihuahua eso no funciona”

“Eso no funciona aquí”, afirmó Maru Campos al responder a la estrategia de Morena para impulsar un juicio político en su contra mediante firmas ciudadanas. Crédito: Gobierno de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, rechazó el juicio político promovido por Morena en su contra y aseguró que las movilizaciones impulsadas por el partido oficialista “no funcionan” en la entidad debido al carácter “libre y soberano” de la ciudadanía chihuahuense.

Las declaraciones ocurrieron este lunes, durante un breve encuentro con medios de comunicación en Palacio de Gobierno, previo a la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

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Esto despúes de la marcha organizada por Morena el pasado fin de semana y del anuncio de una gira para recolectar firmas con el objetivo de impulsar un procedimiento de juicio político en el Congreso local.

Morena anuncia recolección de firmas contra Maru Campos en Chihuahua

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que el partido iniciará una campaña de recolección de firmas para respaldar la solicitud de juicio político contra la mandataria estatal.

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Ariadna Montiel anunció una campaña de recolección de firmas para impulsar un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Al ser cuestionada sobre esta estrategia, Campos Galván respondió de manera breve y lanzó una advertencia directa sobre el proceso de firmas.

“Hay que conocer Chihuahua. Chihuahua es una tierra de ciudadanos, de personas, de seres humanos libres, soberanos, que votan en las urnas de manera libre.

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En general son libres. Eso no funciona”, expresó.

Posteriormente, al ser interrogada sobre si considera que Morena podría cometer irregularidades durante la colecta de apoyos ciudadanos, respondió de forma contundente: “Claro”.

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Tras las críticas de Morena, Maru Campos encabezó la Mesa Estatal de Construcción de Paz y pidió no politizar los temas de seguridad. Crédito: Facebook: Maru Campos Galván

La mandataria también minimizó la movilización encabezada por Morena el sábado pasado en la capital del estado y señaló que “cada quien hace lo que puede”, sin profundizar más en el tema antes de retirarse a su despacho.

Las acusaciones de Morena contra la gobernadora de Chihuahua

El conflicto político entre Morena y el gobierno estatal se desarrolla tras el operativo realizado en la Sierra Tarahumara el pasado 19 de abril, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos ciudadanos mexicanos durante acciones relacionadas con laboratorios clandestinos.

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Morena sostiene que existió participación indebida de agencias extranjeras en territorio mexicano y acusa a la administración estatal de vulnerar la soberanía nacional.

"Es uno de los lugares más grandes hallados en el país, en donde se producían drogas químicas", aseguró el fiscal César Jáuregui Moreno (FGE Chihuahua)

Entre los señalamientos que el partido oficialista ha realizado contra Maru Campos destacan:

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Presunta participación de agentes estadounidenses en operativos dentro de Chihuahua.

Supuesta violación a la Ley de Seguridad Nacional y tratados internacionales.

Acusaciones de permitir injerencia extranjera en tareas de seguridad.

Señalamientos por presunta omisión ante la crisis de violencia en la Sierra Tarahumara .

Críticas por su presunta ausencia en mesas de coordinación de seguridad.

Morena incluso ha promovido el discurso de una supuesta “traición a la patria”, argumento que busca sostener el juicio político y una eventual solicitud de desafuero contra la mandataria panista.

Claudia Sheinbaum llama a respetar la libre manifestación

En medio de la discusión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se pronunció sobre la marcha organizada por Morena en Chihuahua y criticó presuntos intentos para obstaculizar la movilización.

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Claudia Sheinbaum llamó a garantizar la libertad de expresión y manifestación en Chihuahua tras las denuncias de Morena sobre presuntos bloqueos durante sus movilizaciones. EFE/José Méndez

Durante su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum hizo un llamado a las autoridades estatales para garantizar la libertad de expresión y de manifestación.

“Es muy importante que haya libertad de expresión, de reunión y de manifestación”, afirmó al referirse a los señalamientos sobre bloqueos carreteros y obstáculos denunciados por dirigentes morenistas.

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La presidenta reiteró además que la gobernadora de Chihuahua debe aclarar cómo ocurrió el ingreso de agentes de seguridad estadounidenses al estado durante operativos contra el narcotráfico, luego de que el tema detonara una confrontación política nacional.

Morena denuncia bloqueos y boicot a marcha en Chihuahua

Previo a la movilización del sábado, dirigentes y simpatizantes de Morena denunciaron presuntos bloqueos carreteros y retenes improvisados en accesos a la ciudad de Chihuahua para dificultar la llegada de asistentes a la protesta.

La dirigencia de Morena se retiró de las afueras del Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde Ariadna Montiel afirmó que la marcha fue el primer paso para iniciar el fuero de la gobernadora Maru Campos. (Crédito: x/@maxcortazarl)

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acusó que existieron intentos para impedir el libre tránsito de ciudadanos provenientes de distintas regiones del estado.

Por su parte, Ariadna Montiel sostuvo que la administración estatal estaba “muy preocupada” por la marcha y aseguró que existió una estrategia de boicot para reducir la participación ciudadana.

La movilización fue encabezada también por Andy López Beltrán, quien arribó a Chihuahua en medio de protestas y confrontaciones con simpatizantes de la gobernadora.

Maru Campos encabeza Mesa de Seguridad y pide no politizar el tema

Horas después de responder a Morena, Maru Campos encabezó la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, donde participaron autoridades estatales, federales y militares.

Maru Campos encabeza Mesa de Construcción de Paz y llama a no politizar temas de seguridad en el estado.

Durante la reunión, la gobernadora revisó los resultados de operativos recientes en los 67 municipios de Chihuahua, incluyendo detenciones de generadores de violencia, órdenes de aprehensión, recuperación de vehículos robados y aseguramientos.

En ese contexto, la mandataria exhortó a mantener la coordinación entre instituciones y pidió evitar que los temas de seguridad sean utilizados con fines políticos.

En la sesión participaron representantes de la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República y autoridades federales de seguridad.

Crece confrontación política entre Morena y Maru Campos

El conflicto entre Morena y la gobernadora de Chihuahua ocurre además en un contexto de creciente tensión política nacional por los temas de seguridad y narcotráfico.

Rubén Rocha Moya ha sido señalado en el debate político nacional tras las críticas de Maru Campos por el respaldo que ha recibido de legisladores de Morena. EFE/ Juan Carlos Cruz

En días recientes, Maru Campos también cuestionó el respaldo que legisladores de Morena han brindado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el crimen organizado.

La gobernadora acusó un “doble rasero” por parte del oficialismo y aseguró que mientras a ella se le critica por combatir laboratorios clandestinos, otros mandatarios reciben respaldo político pese a investigaciones internacionales.

Con el inicio de la recolección de firmas y la presión de Morena para llevar el caso al Congreso, el enfrentamiento político entre el gobierno estatal y el partido oficialista se mantiene en ascenso en Chihuahua.