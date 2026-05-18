Ricardo Monreal pide la apertura de los documentos de la elección del INE

Ricardo Monreal Ávila exige mantener abierta la información del proceso de selección de consejeras y consejeros del INE. (Archivo Infobae)

La decisión del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados de reservar durante cinco años la información sobre las candidaturas para el Consejo General del INE genera un nuevo debate sobre el acceso público a los procesos electorales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, exigió que los datos relativos a la selección de consejeras y consejeros se mantengan abiertos y accesibles a la ciudadanía, argumentando que limitar la información contradice los principios institucionales de transparencia y rendición de cuentas.

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Según informó este 18 de mayo la propia Cámara en un boletín oficial, el legislador de Morena cuestionó que la determinación del Comité implique clasificar y reservar por cinco años la documentación presentada por las 369 personas que compitieron para convertirse en titulares de las tres consejerías del INE.

Para Monreal, esta medida “contradice nuestra convicción respecto a la transparencia y al acceso a la información pública”, por lo que solicitó formalmente al órgano interno una revisión y rectificación de la decisión.

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Monreal mandó una carta donde pide liberar la información estrictamente necesaria

Monreal argumenta que la decisión contradice el principio de transparencia y acceso a la información pública. | X- Ricardo Monreal

En la misiva enviada a Aliza Klip Moshinsky, presidenta del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, Monreal sostuvo que el proceso de selección se caracterizó por la apertura, la legalidad y la vigilancia pública, factores que, a su juicio, hacen aún más injustificable la reserva extendida.

El diputado subrayó que “no debe haber reservas ni un solo año, ni un solo mes” y que la información recabada durante la convocatoria tiene un carácter de interés público y trascendencia nacional.

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Monreal aclaró que sí deben protegerse los datos personales conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pero advirtió que los testados deben aplicarse solo en los casos estrictamente marcados por la ley. “Las versiones públicas deben contener la información indispensable para ejercer el escrutinio social y reafirmar la confianza en las instituciones democráticas”, agregó.

El diputado insistió en que la Cámara de Diputados ha mantenido una política de apertura institucional durante todo el proceso, rechazando cualquier intento deliberado por restringir información o establecer barreras al acceso ciudadano. “No existe interés alguno en restringir información pública ni en generar barreras que impidan el escrutinio social de un proceso de selección de perfiles”, enfatizó el presidente de la JUCOPO.

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Presidenta de la Cámara de Diputados rechaza reserva de documentos sobre elección del INE

Kenia López Rabadán criticó la reserva de información del proceso de selección de consejeros del INE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, descartó la decisión del Comité de Transparencia de reservar durante cinco años toda la documentación generada en el proceso de selección de tres consejeros electorales del INE.

López Rabadán señaló que la transparencia es una condición necesaria para fortalecer la democracia en México, ya que permite generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

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El mensaje de la diputada se presentó el pasado 15 de mayo ante el Pleno de la Cámara y fue leído por Gustavo Flores Gutiérrez, secretario técnico de la Mesa Directiva. López Rabadán resalta que el acceso a la información es fundamental para exigir rendición de cuentas y construir un país más eficiente.