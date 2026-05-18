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Aeroméxico reanuda sus vuelos a Venezuela tras 10 años de suspensión

La compañía suspendió la ruta en 2016 por dificultades financieras y restricciones cambiarias en dicho país de sudamérica

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Los vuelos partirán desde el AICM REUTERS/Paola García
Los vuelos partirán desde el AICM REUTERS/Paola García

La aerolínea Aeroméxico ha anunciado oficialmente su intención de reanudar los vuelos directos entre Ciudad de México y Caracas tras casi una década de suspensión.

Esta decisión, comunicada por la compañía y confirmada por agencias internacionales, busca restablecer una conexión clave entre ambas capitales y ampliar la presencia mexicana en Sudamérica.

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Qué dice Aeroméxico

Desde la empresa se detalló que la reanudación de la ruta “representará un paso muy importante para ampliar la red de conectividad de México con Sudamérica, atendiendo la demanda del mercado y refrendar el compromiso de ofrecer más y mejores opciones de viaje”, expresó Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico.

Se planea reanudar en octubre de 2026 (Aeroméxico)
Se planea reanudar en octubre de 2026 (Aeroméxico)

La compañía subrayó que la ruta se operará con Boeing 737 MAX, uno de los modelos más modernos de su flota, y que el regreso fortalecerá los lazos comerciales, turísticos y culturales entre ambos países.

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El comunicado de Aeroméxico también mencionó que el inicio de las operaciones estará sujeto a la aprobación de las autoridades gubernamentales.

“La ruta Ciudad de México – Caracas se encuentra en proceso de evaluación y aprobación por parte de las autoridades correspondientes, por lo que los detalles finales de itinerarios y disponibilidad serán publicados una vez obtenidas las autorizaciones necesarias”, aclaró la compañía.

Cuándo y desde dónde serán los vuelos a Venezuela

Aeroméxico informó que el reinicio de operaciones está previsto para octubre de 2026.

Los detalles operativos se divulgarán al recibir la autorización gubernamental, pero la empresa adelantó lo siguiente:

Ilustración de un avión Boeing 737 MAX de Aeroméxico volando en un cielo azul, sobre una infografía con detalles sobre la reanudación de vuelos a Caracas.
Aeroméxico anuncia la reanudación de sus vuelos directos entre Ciudad de México y Caracas a partir de octubre de 2026, una ruta suspendida desde hace casi una década debido a la situación económica en Venezuela, sujeta a aprobación gubernamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Inicio de vuelos: Octubre de 2026 (fecha exacta pendiente de autorización).
  • Origen: Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.
  • Destino: Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, Caracas.
  • Aeronave: Boeing 737 MAX.
  • Condición: Sujeto a aprobación de las autoridades.

Esta reapertura sumará una décima ruta de Aeroméxico en Sudamérica, complementando sus operaciones actuales en Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina.

Por qué estaban suspendidos los vuelos a Venezuela

La suspensión original de los vuelos de Aeroméxico a Caracas se produjo en 2016, en respuesta a un “complejo entorno económico” en Venezuela.

La empresa tomó esa decisión debido a la inestabilidad financiera y a las dificultades que enfrentaban las aerolíneas para cubrir gastos por la venta de boletos en moneda extranjera.

En ese momento, la capital venezolana dejó de figurar como destino disponible en la web de la empresa.

Otras compañías internacionales, como Lufthansa y LATAM, también suspendieron sus rutas hacia Venezuela en ese periodo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entró en el cargo recientemente REUTERS/Maxwell Briceno
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entró en el cargo recientemente REUTERS/Maxwell Briceno

Las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno venezolano complicaron las operaciones de las aerolíneas, que no podían repatriar ingresos en dólares.

Esta situación se agravó por la contracción económica y la escasez de productos básicos en el país.

El anuncio reciente de Aeroméxico se enmarca en una etapa de normalización política y económica en Venezuela, tras los cambios registrados en la administración local a principios de este año.

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