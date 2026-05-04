México

FGR cita a declarar a 50 personas tras muerte de agentes estadounidenses en laboratorio clandestino de Chihuahua

Los sujetos participaron en el operativo en la sierra del Pinal

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En el lugar no hubo personas arrestadas (FGE Chihuahua/Handout via REUTERS)
En el lugar no hubo personas arrestadas (FGE Chihuahua/Handout via REUTERS)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que alrededor de de 50 personas son investigadas por su presunta relación con el caso del laboratorio clandestino hallado en el municipio de Morelos. Los reportes indican que en territorio nacional habrían operado elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Cerca de cincuenta personas que participaron en el operativo llevado a cabo en la sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días", destacó Ulises Lara López, vocero de la institución, el 4 de mayo.

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Cabe destacar que el pasado 28 de abril la dependencia encabezada por Ernestina Godoy confirmó la presencia de dos personas de origen estadounidense, además el inicio de una investigación por los agentes que al parecer operaban en territorio nacional.

Otros de los avances en las averiguaciones son requerimientos de ley dirigidos a “diversas autoridades” con el objetivo de verificar si hubo acreditaciones y autorizaciones des seguridad respecto a los agentes extranjeros que murieron.

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De igual manera, es investigado si las autoridades del Gobierno de Chihuahua contaban con el conocimiento del operativo, así como las condiciones jurídicas que dieron origen y justificaron la movilización de elementos en la sierra del Pinal.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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