El Indep abre registro para subasta de 211 propiedades en Ciudad de México

El Indep anunció la subasta inmobiliaria de 211 bienes inmuebles en la Ciudad de México el próximo 28 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) anunció la apertura del registro para la próxima subasta inmobiliaria de 75 lotes que comprenden 211 bienes inmuebles en la Ciudad de México.

Entre las propiedades subastadas se incluyen 12 locales comerciales, 23 casas habitación, seis espacios mixtos de uso habitacional y comercial, y 34 terrenos, según el comunicado oficial del Indep.

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La “Subasta a Sobre Cerrado” se realizará el próximo jueves 28 de mayo en el edificio sede ubicado en Insurgentes Sur #1931, planta baja, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón. Los interesados deberán entregar sus propuestas personalmente o a través de representación legal entre las 10:00 y las 12:00 horas en el lugar señalado. La apertura de sobres está programada a las 12:00 horas y podrá seguirse en el canal de YouTube del Indep.

El Indep informó que todos los inmuebles cuentan con escritura y posesión, así como diferentes usos de suelo: comercial, habitacional y mixto. Las propiedades provienen de diversas entidades transferentes, como el Banco Nacional de Comercio Interior, el Fideicomiso de Recuperación de Cartera, el Fondo de Desincorporación de Entidades Banrural y la Tesorería de la Federación.

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Buen Gobierno impone sanciones a diez funcionarios federales

Diez funcionarios federales reciben sanciones administrativas por faltas en ISSSTE, Guardia Nacional, Semarnat y otras dependencias federales. Crédito: IA

Diez funcionarios federales de instituciones como ISSSTE, Guardia Nacional y Semarnat reciben sanciones este 17 de mayo por faltas administrativas y conductas indebidas, en lo que autoridades presentan como parte de la estrategia federal para fortalecer la transparencia y recuperar la confianza ciudadana en el servicio público, según informó la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Las sanciones, determinadas por los Órganos Internos de Control, abarcan desde 15 días hasta nueve meses de inhabilitación o suspensión, dependiendo de la gravedad y el tipo de falta. La Secretaría Anticorrupción subrayó que en todas las dependencias implicadas, los procedimientos se apegaron a los criterios legales y a la proporcionalidad que marca la normativa vigente.

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Entre los castigos más severos se encuentra la inhabilitación de nueve meses impuesta a un médico del ISSSTE por omisión médica en la atención postoperatoria de una menor con fractura de cadera.

En la Semarnat, la funcionaria Maricela T., quien ejercía como subdirectora de Redes en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, fue inhabilitada por tres meses. La sanción se derivó de la falta de entrega de cuentas al término de su encargo.

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Entre otros casos, en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Hugo H., jefe de Edificaciones, fue suspendido 22 días por falta de supervisión adecuada en la ejecución de un contrato de obra pública

La Guardia Nacional concentra la mayoría de suspensiones por faltas administrativas

Guardia Nacional concentra la mayoría de sanciones, con seis suspensiones a elementos por faltas operativas y administrativas. REUTERS/Henry Romero

En el desglose de sanciones, la Guardia Nacional acumuló seis suspensiones, todas impuestas a elementos que incurrieron en faltas.

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Según los datos del comunicado, Daniel G., Eder L. y Víctor V. recibieron 15 días de suspensión por presentar certificados sin validez. Amsi R. fue suspendido el mismo lapso por perder equipo institucional. Sergio G. fue castigado por abandonar su puesto y Moisés R. por manejar de forma inapropiada un vehículo oficial y causar daños.