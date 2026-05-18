México

El Indep abre registro para subasta de 211 propiedades en Ciudad de México

La convocatoria ofrece variedad de inmuebles que incluyen casas, locales comerciales y terrenos

Guardar
Google icon
Un subastador en un podio con un martillo dirige una subasta de inmuebles del INDEP. Una pantalla muestra una casa de lujo. La audiencia levanta paletas de oferta.
El Indep anunció la subasta inmobiliaria de 211 bienes inmuebles en la Ciudad de México el próximo 28 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) anunció la apertura del registro para la próxima subasta inmobiliaria de 75 lotes que comprenden 211 bienes inmuebles en la Ciudad de México.

Entre las propiedades subastadas se incluyen 12 locales comerciales, 23 casas habitación, seis espacios mixtos de uso habitacional y comercial, y 34 terrenos, según el comunicado oficial del Indep.

PUBLICIDAD

La “Subasta a Sobre Cerrado” se realizará el próximo jueves 28 de mayo en el edificio sede ubicado en Insurgentes Sur #1931, planta baja, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón. Los interesados deberán entregar sus propuestas personalmente o a través de representación legal entre las 10:00 y las 12:00 horas en el lugar señalado. La apertura de sobres está programada a las 12:00 horas y podrá seguirse en el canal de YouTube del Indep.

El Indep informó que todos los inmuebles cuentan con escritura y posesión, así como diferentes usos de suelo: comercial, habitacional y mixto. Las propiedades provienen de diversas entidades transferentes, como el Banco Nacional de Comercio Interior, el Fideicomiso de Recuperación de Cartera, el Fondo de Desincorporación de Entidades Banrural y la Tesorería de la Federación.

PUBLICIDAD

Buen Gobierno impone sanciones a diez funcionarios federales

Diez funcionarios federales reciben sanciones administrativas por faltas en ISSSTE, Guardia Nacional, Semarnat y otras dependencias federales. Crédito: IA
Diez funcionarios federales reciben sanciones administrativas por faltas en ISSSTE, Guardia Nacional, Semarnat y otras dependencias federales. Crédito: IA

Diez funcionarios federales de instituciones como ISSSTE, Guardia Nacional y Semarnat reciben sanciones este 17 de mayo por faltas administrativas y conductas indebidas, en lo que autoridades presentan como parte de la estrategia federal para fortalecer la transparencia y recuperar la confianza ciudadana en el servicio público, según informó la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Las sanciones, determinadas por los Órganos Internos de Control, abarcan desde 15 días hasta nueve meses de inhabilitación o suspensión, dependiendo de la gravedad y el tipo de falta. La Secretaría Anticorrupción subrayó que en todas las dependencias implicadas, los procedimientos se apegaron a los criterios legales y a la proporcionalidad que marca la normativa vigente.

Entre los castigos más severos se encuentra la inhabilitación de nueve meses impuesta a un médico del ISSSTE por omisión médica en la atención postoperatoria de una menor con fractura de cadera.

En la Semarnat, la funcionaria Maricela T., quien ejercía como subdirectora de Redes en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, fue inhabilitada por tres meses. La sanción se derivó de la falta de entrega de cuentas al término de su encargo.

Entre otros casos, en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Hugo H., jefe de Edificaciones, fue suspendido 22 días por falta de supervisión adecuada en la ejecución de un contrato de obra pública

La Guardia Nacional concentra la mayoría de suspensiones por faltas administrativas

Guardia Nacional concentra la mayoría de sanciones, con seis suspensiones a elementos por faltas operativas y administrativas. REUTERS/Henry Romero
Guardia Nacional concentra la mayoría de sanciones, con seis suspensiones a elementos por faltas operativas y administrativas. REUTERS/Henry Romero

En el desglose de sanciones, la Guardia Nacional acumuló seis suspensiones, todas impuestas a elementos que incurrieron en faltas.

Según los datos del comunicado, Daniel G., Eder L. y Víctor V. recibieron 15 días de suspensión por presentar certificados sin validez. Amsi R. fue suspendido el mismo lapso por perder equipo institucional. Sergio G. fue castigado por abandonar su puesto y Moisés R. por manejar de forma inapropiada un vehículo oficial y causar daños.

Temas Relacionados

Instituto Para Devolverle Al Pueblo Lo RobadoSubastaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reportan hallazgo de centro de adiestramiento y crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco: hay 16 fosas

Ceci Flores compartió parte de los hallazgos en sus redes sociales

Reportan hallazgo de centro de adiestramiento y crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco: hay 16 fosas

Pumas avanza a la final del Clausura 2026 con empate global 1 - 1: así fueron los goles

Quedó la final definida, Cruz Azul y el Club Universidad se enfrentarán en la pelea por el campeonato, la edición del clásico de la obsesión definirá al nuevo campeón de la liga

Pumas avanza a la final del Clausura 2026 con empate global 1 - 1: así fueron los goles

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Santiago Ixcuintla este 18 de mayo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Santiago Ixcuintla este 18 de mayo

Acapulco de Juárez: el pronóstico del clima para este 18 de mayo

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Acapulco de Juárez: el pronóstico del clima para este 18 de mayo

Clima en Cancún: el pronóstico para este 18 de mayo

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Cancún: el pronóstico para este 18 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan hallazgo de centro de adiestramiento y crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco: hay 16 fosas

Reportan hallazgo de centro de adiestramiento y crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco: hay 16 fosas

Detienen a presunto extorsionador de la Familia Michoacana en Toluca, Edomex

Los Ardillos tienen nexos con políticos y empresas, buscan extraer minerales críticos en Guerrero, acusa OCSS

Vinculan a proceso a 13 personas detenidas tras enfrentamiento con el Ejército en Sinaloa

Cártel de Sinaloa: 3 mil muertos y el colapso de los Chapitos según el WSJ

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026: filtran lista actualizada de los 14 participantes

La Casa de los Famosos México 2026: filtran lista actualizada de los 14 participantes

J Balvin sorprende en el ring junto a Esfinge en función de Lucha Libre de la Arena Coliseo

Saskia Niño de Rivera afirma que no existe demanda en su contra por parte de familia de Carmen Salinas: “No hay delito”

Sobrina de Cynthia Klitbo denuncia que Ludwika Paleta le hacía bullying durante ‘Carrusel’: “La güera de ojos azules”

MasterChef 24/7 hoy 17 de mayo: arranca el primer domingo del reality

DEPORTES

Pumas avanza a la final del Clausura 2026 con empate global 1 - 1: así fueron los goles

Pumas avanza a la final del Clausura 2026 con empate global 1 - 1: así fueron los goles

Este es el registro que vecinos del Estadio Ciudad de México deben tener para acceder con sus vehículos

Dónde jugará Cruz Azul la final del Clausura 2026 Liga MX: ¿Cuauhtémoc o Ciudad de los Deportes?

América derrota a Rayadas de manera contundente y es campeón de la Liga MX Femenil

Nancy Antonio suma su séptimo título de la Liga Mx Femenil