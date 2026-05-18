Cómo multiplicar tus plantas en agua: el método fácil ideal para principiantes

La técnica ideal para quienes quieren expandir su jungla en casa sin invertir mucho dinero ni herramientas especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Multiplicar plantas a partir de hojas en agua es una técnica sencilla y accesible, ideal para quienes se inician en la jardinería o buscan ampliar su colección sin complicaciones.

Este método permite observar el desarrollo de raíces en tiempo real y requiere pocos materiales. Además, es una alternativa económica y práctica para reproducir algunas de las especies más populares en interiores.

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Con unos cuantos pasos básicos, cualquier persona puede experimentar y disfrutar el proceso de crear nuevas plantas desde casa.

El método de multiplicar plantas en agua permite observar el crecimiento de raíces y resulta ideal para jardinería doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo multiplicar hojas de plantas en agua de forma fácil y sin complicaciones

El siguiente es un método sencillo para multiplicar plantas a partir de hojas en agua, ideal para quienes inician en la jardinería:

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Elige hojas sanas: Selecciona una hoja madura y sin daños de la planta que deseas reproducir. Algunas especies comunes para este método son potos, suculentas, monstera y hiedra. Corta correctamente: Usa tijeras limpias o un cuchillo desinfectado para cortar la hoja, preferentemente con un pequeño fragmento del tallo o “pecíolo”, ya que esto favorece la aparición de raíces. Deja cicatrizar (opcional): En plantas suculentas o aquellas que son propensas a pudrirse, deja secar el corte unas horas o hasta un día para formar una pequeña costra. Coloca la hoja en agua: Llena un vaso o frasco transparente con agua a temperatura ambiente. Sumerge solo la base de la hoja o el tallo, evitando que el resto quede bajo el agua para prevenir pudrición. Elige un lugar con luz indirecta: Coloca el recipiente en un sitio luminoso, pero sin sol directo. Cambia el agua cada 3 a 5 días para evitar la proliferación de bacterias. Espera el enraizamiento: En una o dos semanas, empezarás a ver raíces nuevas. Algunas plantas pueden tardar más tiempo, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. Trasplanta cuando haya suficientes raíces: Cuando las raíces midan entre 3 y 5 centímetros, trasplanta la nueva planta a una maceta con sustrato adecuado. Mantén el suelo húmedo durante los primeros días para facilitar la adaptación.

Esta infografía ilustra un método sencillo y paso a paso para la reproducción de plantas a partir de hojas en agua, ideal para jardineros principiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mejores plantas para reproducir sus hojas en agua

Si bien no todas las plantas pueden reproducirse por hoja en agua, pero este método funciona muy bien en especies de interior y algunas ornamentales.

Entre las plantas más recomendadas para reproducirse por hoja en agua, por su facilidad y alta tasa de éxito se encuentran las siguientes:

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Poto (Epipremnum aureum): Crece rápido y desarrolla raíces fácilmente solo con colocar un esqueje de tallo con hojas en agua. Hiedra inglesa (Hedera helix): Sus tallos y hojas enraízan bien en agua, ideales para principiantes. Tradescantia (Tradescantia zebrina y variedades): Esta planta es muy resistente y enraíza rápido en agua, tanto por tallos como por hojas. Monstera deliciosa (costilla de Adán): Los esquejes con hoja y nodo desarrollan raíces en agua antes de pasar a maceta. Filodendro (Philodendron spp.): Esquejes de tallo con hoja se adaptan bien al enraizamiento en agua. Planta del dinero (Plectranthus verticillatus): Muy fácil de propagar por esquejes en agua, ramas y hojas echan raíces rápidamente. Suculetas como la hoja de Echeveria: Aunque el enraizamiento es más lento, muchas suculentas permiten reproducirse por hoja en agua, siempre que se deje cicatrizar el corte antes.

Una Tradescantia zebrina exhibe sus distintivas hojas verdes, púrpuras y plateadas mientras sus raíces se desarrollan en un recipiente de vidrio transparente lleno de agua, ideal para interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas especies son muy populares en interiores y su propagación en agua es ideal para quienes buscan multiplicar plantas de forma sencilla y visual.