¡Ni agüita ni tés! Descubre por qué la leche materna es suficiente para quitarle la sed a tu bebé

Una madre sonríe mientras amamanta a su bebé, con una botella de agua y una taza de té marcadas "No Agüita" y "No Tés" respectivamente, simbolizando la suficiencia de la leche materna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, las continuas olas de calor han provocado temperaturas “anormalmente altas”, alcanzando hasta 45 grados Celsius en estados como Sinaloa, Durango, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México. Ante este panorama climático, el Servicio Meteorológico Nacional y el sector salud recomiendan precauciones estrictas para evitar estragos físicos, como es el uso de ropa ligera o mantenerse hidratados.

Mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aconseja a los adultos ingerir entre dos y tres litros diarios de líquidos, surge una duda frecuente entre las madres: ¿cómo proteger a los más pequeños del hogar de la deshidratación?

¿Por qué la leche materna es la mejor hidratación para tu bebé?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), durante los primeros seis meses de vida, los recién nacidos solo necesitan lactancia exclusiva. Es decir, no requieren agua, sueros, ni infusiones para sobrellevar las altas temperaturas.

Esta infografía detalla los múltiples beneficios de la lactancia materna, incluyendo la prevención de alergias y enfermedades, así como una nutrición perfecta para el desarrollo infantil. (FB/DIF Ecatepec de Morelos)

¿Cuál es la explicación científica detrás de esto? La plataforma especializada Milky Mama detalla que la leche humana está compuesta por aproximadamente un 88% de agua. Este alto porcentaje líquido es perfecto para calmar la sed del lactante, además de nutrirlo y brindarle anticuerpos esenciales. Como referencia, un bebé de seis semanas consume en promedio entre 650 y 1,000 mililitros diarios, cantidad que cubre totalmente sus requerimientos hídricos y calóricos sin necesidad de complementos.

El riesgo de las altas temperaturas según el IMSS

Prevenir la pérdida de líquidos es vital en esta temporada. Especialistas de la Coordinación de Unidades Médicas de Primer Nivel del IMSS advierten que la deshidratación se ha posicionado como la quinta causa de atención en los servicios de urgencias durante el 2024, frecuentemente a la par de las enfermedades diarreicas.

Durante los primeros meses del 2024, el Seguro Social registró incremento notable de estos cuadros clínicos, los cuales muchas veces se complican con padecimientos gastrointestinales o quemaduras por exposición solar prolongada. Por ello, mantener la lactancia a libre demanda funciona como el principal escudo protector para los infantes.

¿Cómo identificar síntomas de deshidratación en recién nacidos?

A pesar de mantener una buena rutina de alimentación, es fundamental que los cuidadores estén atentos a cualquier señal de alarma. Al igual que los adultos, los infantes manifiestan signos físicos claros cuando sus niveles de líquidos bajan peligrosamente. Presta atención a los siguientes focos rojos:

Reducción notoria de pañales mojados al día.

Boca y labios resecos.

Ausencia de lágrimas al momento de llorar.

Piel seca, marchita o arrugada.

Disminución inusual de su actividad (letargo).

Aparición de ojeras.

Respiración agitada, rápida o demasiado profunda.

Manos y pies fríos, llegando a presentar manchas en la piel.

Ante las extremas condiciones climáticas actuales, la lactancia proporciona exactamente lo que tu hijo necesita para mantenerse fresco, seguro y sano.