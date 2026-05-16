Vicente Fernández Jr. revela que Ángela Aguilar fue quien le pidió cantar ‘La ley del monte’ en tributo a Chente

(Instagram)

La polémica por la participación de Ángela Aguilar en el disco tributo a Vicente Fernández creció tras el lanzamiento del álbum este 14 de mayo, luego de que seguidores cuestionaron en redes sociales la inclusión de la cantante y de Christian Nodal en el proyecto.

En medio de ese debate, Vicente Fernández Jr. reveló en entrevista con Televisa Espectáculos que fue la propia Ángela quien le pidió interpretar el tema La ley del monte, aclarando el proceso detrás de la selección de canciones y reforzando el respaldo de la familia Fernández a los artistas invitados.

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¿Qué dijo Vicente Fernández Jr.?

El disco, presentado en el rancho Los Tres Potrillos, incluye duetos con doce intérpretes del regional mexicano y utiliza grabaciones inéditas de Vicente Fernández.

Vicente Fernández Jr. en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Rancho Los 3 Potrillos. | Cortesía: Sony Music México.

Durante la charla con Mara Patricia Castañeda, Vicente Fernández Jr. detalló que algunos artistas invitados eligieron personalmente el tema que cantarían junto a la voz digitalizada de su padre.

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“Ángela Aguilar me pidió La ley del monte y le dije: ‘Por supuesto’”, dijo Fernández Jr. al medio Televisa Espectáculos.

Explicó que otros, como El Fantasma, también solicitaron la canción para su dueto, mientras que Alejandro Fernández apartó “El Rey”.

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El disco, titulado Vicente Fernández: Tributo al Rey con banda, reúne a exponentes como Banda El Recodo, Yuri, La Adictiva, Jorge Medina y El Fantasma.

Ángela Aguilar rendirá homenaje a Vicente Fernández junto a Christian Nodal, Grupo Firme, David Bisbal y Camilo Foto: Especial Infobae

“El resultado ha sido increíble”, afirmó Fernández Jr., quien también señaló que muchos niños y jóvenes envían videos cantando los éxitos de su padre.

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En Instagram, Fernández Jr. ha compartido mensajes de apoyo dirigidos a Ángela Aguilar y Christian Nodal, reiterando la gratitud de la familia por el homenaje y el cariño hacia Vicente Fernández.

La controversia en torno al tributo y la reacción en redes sociales

La inclusión de Ángela Aguilar en el álbum provocó críticas en plataformas digitales.

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Alex Fernández Jr. se deslindó de la producción mediante un comunicado en Instagram, señalando que no participó en la elección de los artistas.

De acuerdo con Ventaneando, la madre de Alex Fernández, América, también aclaró que tanto él como Camila Fernández estarán presentes en una siguiente edición del tributo.

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