¿Quién es Julio Vázquez, el influencer y primer confirmado de MasterChef 24/7?

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El viernes 15 de mayo, el público eligió a Julio Vázquez como el primer cocinero confirmado para la edición 24/7 de MasterChef México 2026, consolidando su paso de creador digital a participante del reality gracias al respaldo de su comunidad en redes sociales.

Su ingreso fue posible gracias a una dinámica de selección a través de plataformas sociales, donde varios influencers entraron de manera anticipada al reality para que el público eligiera a quién quería ver en el programa estelar.

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¿Quién es Julio Vázquez?

El influencer nacido en Nuevo León ha destacado por su contenido especializado en cocina y mixología, ganando notoriedad por su carisma frente a la cámara y un estilo propio al presentar recetas.

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La cifra que mejor ilustra su alcance es la de 3,6 millones de seguidores en TikTok, plataforma donde concentra la mayor parte de su audiencia digital.

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Para quienes buscan saber en qué red social tiene más tracción Julio Vázquez, los datos son claros: su mayor base de seguidores está en TikTok, donde sus videos culinarios generan miles de interacciones

En contraste, su cuenta de Instagram, centrada en fotografías y videos de sus creaciones, suma 697 mil seguidores, mientras que en Facebook alcanza 791 mil.

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¿Cuándo se estrena MasterChef México 24/7?

El estreno de MasterChef México 2026 está programado para el domingo 17 de mayo a las 20:00 en Azteca.

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Para quienes deseen ver el 24/7, se dio a conocer que este podrá sintonizarse a través de Disney+.

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