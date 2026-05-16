México

¿Quién es Julio Vázquez, el influencer y primer confirmado de MasterChef 24/7?

Tras ganar una dinámica de creadores de contenido, el joven consiguió ser parte de los concursantes este 2026

Guardar
Google icon
julio vázquez -México- 16 mayo
(Instagram)

El viernes 15 de mayo, el público eligió a Julio Vázquez como el primer cocinero confirmado para la edición 24/7 de MasterChef México 2026, consolidando su paso de creador digital a participante del reality gracias al respaldo de su comunidad en redes sociales.

Su ingreso fue posible gracias a una dinámica de selección a través de plataformas sociales, donde varios influencers entraron de manera anticipada al reality para que el público eligiera a quién quería ver en el programa estelar.

PUBLICIDAD

¿Quién es Julio Vázquez?

El influencer nacido en Nuevo León ha destacado por su contenido especializado en cocina y mixología, ganando notoriedad por su carisma frente a la cámara y un estilo propio al presentar recetas.

julio vázquez -México- 16 mayo
(Instagram)

La cifra que mejor ilustra su alcance es la de 3,6 millones de seguidores en TikTok, plataforma donde concentra la mayor parte de su audiencia digital.

PUBLICIDAD

Para quienes buscan saber en qué red social tiene más tracción Julio Vázquez, los datos son claros: su mayor base de seguidores está en TikTok, donde sus videos culinarios generan miles de interacciones

En contraste, su cuenta de Instagram, centrada en fotografías y videos de sus creaciones, suma 697 mil seguidores, mientras que en Facebook alcanza 791 mil.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 24/7?

El estreno de MasterChef México 2026 está programado para el domingo 17 de mayo a las 20:00 en Azteca.

julio vázquez -México- 16 mayo
(Instagram)

Para quienes deseen ver el 24/7, se dio a conocer que este podrá sintonizarse a través de Disney+.

Temas Relacionados

MasterChef MéxicoMasterChef 24/7TV AztecaDisney+mexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Maestros en México enfrentan cansancio crónico y precarización: especialista urge priorizar bienestar de docentes en la agenda educativa

La mayoría de los docentes entrevistados reporta agotamiento crónico y dificultad para separar trabajo y vida personal

Maestros en México enfrentan cansancio crónico y precarización: especialista urge priorizar bienestar de docentes en la agenda educativa

Acamoto 2026: primer día deja detenidos, heridos, gas lacrimógeno e infracciones en Acapulco

El evento arrancó sin autorización municipal en la franja costera del puerto guerrerense

Acamoto 2026: primer día deja detenidos, heridos, gas lacrimógeno e infracciones en Acapulco

Madre encara a conductora de Uber porque su hija bajó sola del auto y usuarios estallan: “No es niñera”

La mujer atacó a la conductora luego de que su hija adolescente descendiera del vehículo sin avisar durante el trayecto

Madre encara a conductora de Uber porque su hija bajó sola del auto y usuarios estallan: “No es niñera”

Calor extremo en México: se han registrado más de 330 muertes asociadas a altas temperaturas

Las organizaciones climáticas coinciden en que este tipo de eventos pueden prevenirse si se toman las medidas necesarias

Calor extremo en México: se han registrado más de 330 muertes asociadas a altas temperaturas

Vicente Fernández Jr. revela que Ángela Aguilar fue quien le pidió cantar ‘La ley del monte’ en tributo a Chente

El hijo del Charro de Huentitán ha mostrado su apoyo a los artistas invitados en el álbum

Vicente Fernández Jr. revela que Ángela Aguilar fue quien le pidió cantar ‘La ley del monte’ en tributo a Chente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 4 personas en Cuautitlán Izcalli tras robar taxi de aplicación: podrían ser parte del grupo delictivo Los Morris

Detienen a 4 personas en Cuautitlán Izcalli tras robar taxi de aplicación: podrían ser parte del grupo delictivo Los Morris

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: Vinculan a proceso a Mauro “N” por desaparición de su amigo en Tlalpan

EEUU endurece ofensiva contra funcionarios mexicanos ligados al narco: aplicará leyes antiterrorismo

Fiscalía del Edomex detiene a cuatro personas relacionadas con asalto a conductor de plataforma digital en Teoloyucan

Negociar o ir a juicio: las opciones de Gerardo Mérida tras entregarse a EEUU por presuntos vínculos con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Vicente Fernández Jr. revela que Ángela Aguilar fue quien le pidió cantar ‘La ley del monte’ en tributo a Chente

Vicente Fernández Jr. revela que Ángela Aguilar fue quien le pidió cantar ‘La ley del monte’ en tributo a Chente

Julio César Chávez Jr. revela qué es lo que falta para que acepte subirse al Ring Royale

‘Una mujer como la suya’: la nueva canción de Nodal que enciende rumores sobre si es para Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar

Ventaneando respalda a Nodal y Ángela Aguilar por estar en álbum tributo a Vicente Fernández: “Cantantes de primera”

¿Amor 95.3 sale del aire? Locutores se despiden de la estación de radio y preocupan al país

DEPORTES

Julián Araujo conquista su primer título en Europa tras el pentacampeonato del Celtic en Escocia

Julián Araujo conquista su primer título en Europa tras el pentacampeonato del Celtic en Escocia

Julio César Chávez Jr. revela qué es lo que falta para que acepte subirse al Ring Royale

Corea del Sur revela su lista de convocados para el Mundial 2026: Son Heung-Min lidera la convocatoria

Selección mexicana de parataekwondo apunta al Grand Prix Mundial tras conquistar ocho medallas en Brasil

Wolves vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez contra su exequipo