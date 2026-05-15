Harfuch y Bedolla refuerzan estrategia de seguridad en Michoacán: destacan baja en homicidios y combate a la extorsión

La reunión de seguridad en Michoacán dejó acuerdos para reforzar operativos contra la violencia y la extorsión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo este jueves una reunión de seguridad en Morelia junto al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como mandos de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, alcaldes y autoridades de procuración de justicia, con el objetivo de reforzar la estrategia contra la violencia y la extorsión en la entidad.

A través de redes sociales, García Harfuch informó que el encuentro se realizó por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y contó con la participación del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

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Comunicado de Harfuch.

El funcionario federal señaló que durante la reunión se acordó fortalecer el trabajo operativo entre los tres órdenes de gobierno y mantener acciones conjuntas para detener a los generadores de violencia, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas.

Más de 7 mil elementos participan en operativos conjuntos

Durante el encuentro realizado en instalaciones militares de Morelia, García Harfuch aseguró que la presencia de más de 7 mil elementos de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con corporaciones estatales y municipales, ha permitido disminuir delitos como homicidio, secuestro y extorsión en distintas regiones del estado.

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Además, adelantó que se enviarán más elementos especializados en inteligencia para fortalecer la coordinación con la Fiscalía General del Estado y reforzar las labores de investigación y combate al crimen organizado.

Los operativos de seguridad en Michoacán se reforzarán con la participación de fuerzas federales y estatales. Crédito: Marina

El gobernador Ramírez Bedolla afirmó que la estrategia de seguridad ha permitido una reducción sostenida en homicidios dolosos desde 2021 y destacó que abril de 2026 registró 72 víctimas, la cifra más baja en la entidad durante los últimos años.

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Fiscalía destaca operativos e intercambio de inteligencia

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, reconoció la coordinación permanente entre la Fiscalía estatal y el Gabinete de Seguridad Federal, particularmente con la Secretaría de Seguridad, Defensa y Marina.

Torres Piña sostuvo que la colaboración institucional ha fortalecido operativos conjuntos, labores de inteligencia y acciones estratégicas que han derivado en detenciones, aseguramientos y avances en materia de procuración de justicia en diversas regiones del estado.

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CIUDAD DE MÉXICO, 11ENERO2026.- Carlos Torres Piña, fiscal general del Estado de Michoacán durante conferencia de prensa con avances del operativo Michoacán. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En la reunión también participaron alcaldes de municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Apatzingán y Pátzcuaro, quienes respaldaron la continuidad de los operativos coordinados.

Persisten focos de violencia y denuncias de inseguridad

Pese a los resultados presentados por autoridades federales y estatales, Michoacán continúa enfrentando problemas relacionados con la presencia del crimen organizado, especialmente en regiones como Tierra Caliente y comunidades indígenas de la Meseta Purépecha.

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En días recientes, comuneros de Acachuén realizaron protestas y actos vandálicos en la alcaldía de Chilchota para exigir mayor seguridad tras un ataque armado ocurrido el pasado 6 de mayo que dejó dos personas asesinadas.

Los habitantes denunciaron omisión de autoridades municipales y estatales ante la violencia en la zona.

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A esto se suman denuncias del sector educativo.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó recientemente que al menos 80 docentes solicitaron cambios de adscripción debido a amenazas e inseguridad en regiones como Tierra Caliente, La Ciénega y municipios cercanos a Morelia.

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Autoridades buscan fortalecer policías municipales

Como parte de los acuerdos alcanzados, el titular de la Defensa Nacional reiteró la disposición del Ejército para reforzar la capacitación, reclutamiento y aplicación de exámenes de confianza a policías municipales, además de evaluar infraestructura de seguridad en distintas demarcaciones.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales será clave para contener la violencia y reducir la impunidad en Michoacán, uno de los estados que continúa enfrentando disputas entre grupos criminales ligados a actividades como extorsión, control territorial y tráfico de drogas.

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Acciones anunciadas en la reunión de seguridad

Refuerzo de operativos conjuntos entre fuerzas federales y estatales.

Envío de más elementos especializados en inteligencia .

Coordinación directa con la Fiscalía General del Estado .

Capacitación y evaluación de policías municipales .

Combate prioritario a la extorsión y homicidios .

Fortalecimiento de acciones de investigación y procuración de justicia.